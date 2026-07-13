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México acelera la regulación de la IA en medio de la incertidumbre por el T-MEC

El Congreso abrirá el debate para regular la IA mientras crece su adopción entre las empresas mexicanas. Expertos piden una estrategia alineada con Estados Unidos y Canadá para evitar afectar la integración regional.
lun 13 julio 2026 02:08 PM
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México iniciará discusiones de regulación de la IA en medio de incertidumbre del T-MEC
La Cámara de Diputados iniciará el 19 de julio la discusión de un marco legal para la inteligencia artificial, en un contexto de incertidumbre por el futuro del T-MEC. (Mathieu Thomasset/Hans Lucas/AFP)

La incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cambió la hoja de ruta que México preveía seguir para regular la Inteligencia Artificial (IA). Lo que inicialmente se planteaba como una discusión posterior a la definición del acuerdo comercial ahora comenzará en el Congreso bajo un escenario en el que el país podría construir un marco legal centrado únicamente en el mercado nacional y no en una visión integrada con América del Norte.

La discusión legislativa arrancará el próximo 19 de julio en la Cámara de Diputados, donde el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, presentará una propuesta para iniciar la construcción del marco regulatorio de la IA.

El debate llega en un momento en que la adopción de la inteligencia artificial se acelera en prácticamente todos los sectores productivos. Empresas y gobiernos incrementan el uso de estas herramientas para automatizar procesos, desarrollar nuevos productos y mejorar la productividad, mientras aumentan las preocupaciones sobre derechos de autor, el uso de contenidos para entrenar modelos de IA y el impacto que esta tecnología tendrá sobre empleos susceptibles de automatización.

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El contexto también refleja el creciente peso económico de esta tecnología. KPMG estima que las empresas a nivel global invertirán en promedio 186 millones de dólares en IA durante los próximos 12 meses, mientras que en México el monto será de 171 millones de dólares. Además, las compañías mexicanas muestran una mayor disposición que el promedio mundial para mantener estas inversiones incluso en escenarios de recesión.

La adopción de la IA también avanza con rapidez en el país. Según KPMG, siete de cada diez empresas en México ya utilizan herramientas de inteligencia artificial en sus procesos productivos y consideran que esta tecnología les ha permitido generar resultados relevantes para sus operaciones, un contexto que incrementa la presión para establecer reglas claras sobre su desarrollo y uso.

Sin embargo, especialistas advierten que avanzar sin una estrategia coordinada con Estados Unidos y Canadá podría generar costos para la competitividad del país.

Alberto Farca , director de Investigación del Centro México Digital, consideró que el principal riesgo de una regulación aislada es afectar el flujo transfronterizo de datos, un elemento indispensable para el entrenamiento y desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

“Es importante que México retome la discusión sobre las reglas para el desarrollo de la IA en un contexto regional y no se convierta en una isla desconectada de sus principales socios comerciales”, afirmó.

De acuerdo con el especialista, un marco regulatorio distinto al de sus principales socios comerciales también podría reducir el atractivo del país para nuevas inversiones vinculadas con la economía digital.

Explicó que mantener reglas compatibles con las de América del Norte facilitaría la llegada de capital hacia industrias como telecomunicaciones y centros de datos, sectores que requieren certeza regulatoria para desarrollar infraestructura tecnológica.

Una estrategia enfocada en el sector público

Hasta ahora, la visión del gobierno federal sobre la inteligencia artificial se ha concentrado principalmente en su aplicación dentro del sector público.

Ese enfoque quedó plasmado en el Plan Nacional de Inteligencia Artificial elaborado por la la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) , documento que plantea construir un marco legal para esta tecnología, fortalecer la soberanía tecnológica, impulsar el uso de IA en las dependencias gubernamentales y desarrollar infraestructura estratégica, como la supercomputadora Coatlicue.

Pero el plan no detalla mecanismos específicos para proteger a trabajadores y creadores de industrias que ya enfrentan los efectos de la automatización mediante IA.

Uno de los casos más visibles es el del sector del doblaje, donde el uso de voces sintéticas y herramientas de clonación de voz abrió un debate sobre la protección laboral y los derechos de autor.

Expansión solicitó una postura a la Asociación Latinoamericana de Internet ( ALAI) , que agrupa a empresas como Google, Meta, Amazon y TikTok, respecto a la construcción de una regulación de IA en el contexto actual del T-MEC, pero la organización no emitió comentarios.

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El doblaje busca protección legal

Representantes de la industria del doblaje consultados por este medio señalaron que, hasta ahora, no han sido convocados ni notificados sobre las discusiones legislativas, pese a tratarse de uno de los sectores más expuestos al impacto de esta tecnología.

El objetivo del sector es que la futura regulación incorpore mecanismos para proteger los derechos de autor frente al uso de inteligencia artificial por parte de empresas audiovisuales.

Entre las propuestas destaca registrar la voz y la imagen como datos biométricos para acreditar la propiedad de esos registros cuando sean clonados o utilizados para generar contenido mediante inteligencia artificial.

La iniciativa ya fue presentada a la presidenta Claudia Sheinbaum mediante una carta firmada por diversas asociaciones de la industria creativa desde junio del año pasado.

El planteamiento toma como referencia la propuesta regulatoria de Dinamarca, que busca reconocer derechos exclusivos sobre el rostro, la voz, el cuerpo, los gestos, los movimientos corporales y los estilos de interpretación, convirtiendo en una infracción el uso no autorizado de estos elementos en contenidos generados con inteligencia artificial.

Regular después de construir una estrategia

Para Farca, el Congreso no debería avanzar directamente hacia una Ley de Inteligencia Artificial sin definir previamente una estrategia nacional que establezca los objetivos del país en esta materia.

Consideró que ese proceso debería construirse con la participación de la industria tecnológica, la academia, especialistas y los sectores directamente afectados por la IA para generar consensos sobre su desarrollo y uso.

De lo contrario, advirtió, el Poder Legislativo estaría “saltándose pasos” al intentar regular una tecnología sin haber definido antes la política pública que orientará su implementación.

“En Canadá se aprobó una estrategia de IA cuyo objetivo es desarrollar una IA para resolver los principales problemas de su país y se invitó a todos los implicados en el tema incluso a culturas de minoría y México es el camino que debería tomar para este tema”, aseguró el directivo del Centro México Digital, organización que firmó un convenio de colaboración con el Senado para brindar asesoría técnica en la elaboración de iniciativas relacionadas con la transformación digital.

La construcción de la regulación de la IA será una decisión sobre la posición que México quiere ocupar en la nueva economía digital. Mientras el país busca establecer límites al uso de esta tecnología, el especialista advierten que las reglas deberán encontrar un equilibrio entre proteger derechos, impulsar la innovación y mantener la competitividad frente a sus principales socios comerciales.

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Inteligencia artificial

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