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Los cinco sedanes más vendidos en México en 2026

El mercado comenzó el año con cambios importantes entre sus modelos líderes, avances de marcas chinas y caídas que modificaron el orden mensual durante el primer semestre.
mar 14 julio 2026 04:15 PM
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Los tres primeros lugares acumularon 76,129 unidades, equivalentes a 40.4% del mercado analizado. (Expansión|ChatGPT)

Algunos sedanes parecen haberse ganado definitivamente la confianza de los compradores mexicanos, pero la historia detrás de las ventas cuenta mucho más que un simple ranking.

Mientras un modelo amplió su ventaja sobre todos sus rivales, otros sorprendieron con crecimientos importantes y varios nombres conocidos comenzaron a quedarse atrás. Así quedó la competencia por conquistar a quienes buscan un auto familiar, práctico y accesible en México.

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Cuáles fueron los cinco sedanes más vendidos en México durante 2026

Con base en datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, las ventas de sedanes durante la primera mitad de 2026 volvieron a concentrarse en pocos modelos, con un líder que logró tomar una amplia ventaja sobre sus competidores más cercanos.

Así quedó conformado el top cinco:

1. Nissan Versa: 36,984 unidades

2. Kia K3 Sedán: 24,767 unidades

3. MG Motor MG5: 14,378 unidades

4. Volkswagen Virtus: 11,084 unidades

5. Mazda 2 Sedán: 9,884 unidades

Los tres primeros lugares acumularon 76,129 unidades, equivalentes a 40.4% del mercado analizado. Dicho de otra forma, cuatro de cada diez sedanes vendidos durante el semestre correspondieron a alguno de esos tres modelos.

Para mantener el ranking limitado exclusivamente a esta carrocería, se excluyó al Chevrolet Aveo. INEGI concentra sus 35,352 unidades en un solo registro, sin distinguir cuántas corresponden al sedán y cuántas al hatchback; asignar todo el volumen habría distorsionado la clasificación.

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Qué sedanes entren en el top 10

Fuera de los primeros lugares, las diferencias comienzan a estrecharse considerablemente. Varias posiciones se definieron por márgenes mínimos, lo que refleja una competencia mucho más cerrada dentro de la zona media del ranking.

El listado completo fue el siguiente:

6. Geely Emgrand: 9,855 unidades

7. Nissan Sentra: 9,556 unidades

8. Volkswagen Nuevo Jetta: 8,675 unidades

9. Mazda 3 Sedán: 7,488 unidades

10. Toyota Yaris Sedán: 7,146 unidades

La distancia entre Mazda 2 Sedán y Geely Emgrand fue de apenas 29 unidades, una de las disputas más cerradas del semestre.

En conjunto, estos diez vehículos concentraron 139,817 unidades, equivalentes a 74.2% de las ventas de sedanes consideradas. Además, dos marcas chinas consiguieron colocarse dentro de los seis primeros puestos del mercado.

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Qué marcas vendieron más sedanes en México

Mirar únicamente el desempeño de los modelos puede ocultar otra realidad: algunas armadoras construyeron su posición gracias a varios vehículos con buenos resultados, no necesariamente por contar con un único superventas.

Así quedó la clasificación por fabricante:

- Nissan: 46,540 unidades — 24.7%

- Kia: 30,339 — 16.1%

- Volkswagen: 20,694 — 11.0%

- Mazda: 17,372 — 9.2%

- MG Motor: 14,760 — 7.8%

- Toyota: 14,501 — 7.7%

- Geely: 9,855 — 5.2%

- Hyundai: 7,714 — 4.1%

- Honda: 6,644 — 3.5%

- General Motors: 5,711 — 3.0%

Hyundai aparece en la octava posición aunque ninguno de sus modelos entró por separado al top diez. La marca sumó 6,066 Grand i10 Sedán, 1,242 HB20 Sedán y 406 Elantra, para alcanzar 7,714 unidades.

Nissan, Kia y Volkswagen reunieron 51.8% de todas las ventas analizadas, por lo que más de la mitad del mercado quedó concentrada en apenas tres compañías.

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Abril fue el mes más débil para las ventas de sedanes

A nivel general, el segmento atravesó tres etapas claramente diferenciadas: un arranque sólido, una contracción progresiva y una recuperación parcial durante la recta final del periodo.

Mes a mes, el comportamiento fue el siguiente:

- Enero: 38,326 unidades

- Febrero: 30,228

- Marzo: 31,269

- Abril: 26,723

- Mayo: 30,290

- Junio: 31,671

Con 26,723 unidades, abril marcó el punto más bajo del semestre. Posteriormente llegó una recuperación de 18.5% entre abril y junio, aunque el volumen final todavía quedó 17.4% por debajo del observado en enero.

Cuáles fueron los cinco sedanes menos vendidos

Mientras algunos modelos superaron ampliamente las diez mil unidades, otros apenas lograron registrar una operación durante todo el semestre.

Los cinco sedanes con menor volumen fueron:

- BMW i7: 1

- Bentley Flying Spur: 1

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- Chrysler Attitude: 1

- General Motors Beat 4 Puertas: 1

- JAC E J7: 1

Dado que la base del INEGI no incorpora información sobre disponibilidad comercial o cambios de generación, únicamente puede confirmarse que cada uno de estos modelos registró una venta entre enero y junio de 2026.

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Automóviles automóviles, movilidad

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