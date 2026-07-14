Cuáles fueron los cinco sedanes más vendidos en México durante 2026

Con base en datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, las ventas de sedanes durante la primera mitad de 2026 volvieron a concentrarse en pocos modelos, con un líder que logró tomar una amplia ventaja sobre sus competidores más cercanos.

Así quedó conformado el top cinco:

1. Nissan Versa: 36,984 unidades

2. Kia K3 Sedán: 24,767 unidades

3. MG Motor MG5: 14,378 unidades

4. Volkswagen Virtus: 11,084 unidades

5. Mazda 2 Sedán: 9,884 unidades

Los tres primeros lugares acumularon 76,129 unidades, equivalentes a 40.4% del mercado analizado. Dicho de otra forma, cuatro de cada diez sedanes vendidos durante el semestre correspondieron a alguno de esos tres modelos.

Para mantener el ranking limitado exclusivamente a esta carrocería, se excluyó al Chevrolet Aveo. INEGI concentra sus 35,352 unidades en un solo registro, sin distinguir cuántas corresponden al sedán y cuántas al hatchback; asignar todo el volumen habría distorsionado la clasificación.

Qué sedanes entren en el top 10

Fuera de los primeros lugares, las diferencias comienzan a estrecharse considerablemente. Varias posiciones se definieron por márgenes mínimos, lo que refleja una competencia mucho más cerrada dentro de la zona media del ranking.

El listado completo fue el siguiente:

6. Geely Emgrand: 9,855 unidades

7. Nissan Sentra: 9,556 unidades

8. Volkswagen Nuevo Jetta: 8,675 unidades

9. Mazda 3 Sedán: 7,488 unidades

10. Toyota Yaris Sedán: 7,146 unidades

La distancia entre Mazda 2 Sedán y Geely Emgrand fue de apenas 29 unidades, una de las disputas más cerradas del semestre.

En conjunto, estos diez vehículos concentraron 139,817 unidades, equivalentes a 74.2% de las ventas de sedanes consideradas. Además, dos marcas chinas consiguieron colocarse dentro de los seis primeros puestos del mercado.