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Huachicol repunta en 2026 con una toma clandestina cada 51 minutos

Las tomas clandestinas en ductos aumentaron 8.6% frente al trimestre previo. Especialistas atribuyen el repunte al cambio de prioridades en el combate al huachicol y al menor resguardo.
mar 14 julio 2026 05:56 PM
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Tomas ilegales huachicol
Hidalgo, Jalisco y Estado de México concentran el mayor número de perforaciones ilegales en ductos del país. (JOHAN ORDONEZ/AFP)

El robo de combustibles mediante tomas clandestinas en ductos no solo continúa como un problema para el país, sino que vuelve a mostrar una tendencia al alza.

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 2,563 tomas clandestinas en ductos de gasolinas y diésel, lo que equivale a una perforación ilegal cada 51 minutos con 27 segundos, de acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).

La cifra representa un incremento de 8.6% respecto al último trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 2,358 tomas ilegales. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el aumento es de 4.8%.

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Por mes, enero acumuló 897 tomas clandestinas, febrero registró 771 y marzo cerró con 895.

El llamado huachicol consiste en perforaciones ilegales en los ductos utilizados para transportar combustibles, como gasolinas y diésel, con el fin de extraerlos y comercializarlos de manera ilícita.

Sin embargo, el destino del combustible robado va más allá de su venta en carreteras o mercados informales. También abastece vehículos utilizados por grupos criminales y constituye una fuente adicional de financiamiento para las organizaciones delictivas, una actividad que incluso el gobierno de Estados Unidos ha identificado como una de sus principales líneas de negocio.

Una fuente consultada por Expansión, que solicitó el anonimato, aseguró que la expectativa es que las perforaciones ilegales continúen aumentando durante 2026 como consecuencia de la estrategia gubernamental para combatir otras modalidades de robo de combustibles.

“Desde el año pasado el gobierno intensificó los operativos contra el llamado huachicol fiscal. Hubo decomisos históricos de hidrocarburos e incluso se investigó a funcionarios de la Marina, además de gobernadores y legisladores señalados por presuntos vínculos con redes dedicadas a importar y comercializar combustibles de procedencia ilícita”, explicó.

A juicio de la fuente, la prioridad otorgada al combate del huachicol fiscal y al reforzamiento de las aduanas redujo la vigilancia en los tramos donde se extiende la red de ductos, lo que volvió a abrir espacios para el resurgimiento del huachicol tradicional.

Los estados donde más crece el huachicol

El robo de combustibles mediante perforaciones ilegales se concentra en 18 de las 32 entidades del país.

Hidalgo encabeza nuevamente la lista con 731 tomas clandestinas durante el primer trimestre de 2026, un incremento de 19.8% frente a las 610 registradas en el mismo periodo de 2025. Esto significa que, en promedio, el estado registra una perforación ilegal cada tres horas.

En segundo lugar se ubica Jalisco, con 578 tomas clandestinas, cifra 27.6% superior a las 453 reportadas un año antes. En la entidad también ocurre, en promedio, una perforación cada tres horas.

La tercera posición corresponde al Estado de México, donde el fenómeno prácticamente se duplicó. Entre enero y marzo se contabilizaron 189 tomas clandestinas, frente a las 95 del mismo lapso de 2025, un crecimiento cercano al 99%.

En contraste, entidades como Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Colima, Guerrero, Morelos y Nayarit, entre otras, no registraron tomas clandestinas durante el periodo.

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La estrategia contra el robo de combustibles

El problema del huachicol tiene más de una década de historia. Los registros del IGAVIM muestran que en 2012 se contabilizaron 1,635 tomas clandestinas durante todo el año.

La tendencia se aceleró hasta alcanzar un máximo de 14,956 perforaciones ilegales en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto y el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La crisis de desabasto de combustibles fue uno de los primeros desafíos que enfrentó el gobierno federal a principios de 2019. Como parte de la estrategia para combatir el robo de combustibles, el Ejecutivo ordenó el cierre de los principales ductos afectados por las perforaciones clandestinas.

La medida provocó problemas de suministro en distintas regiones del país. Aunque existía disponibilidad de gasolinas y diésel, el combustible tuvo que distribuirse mediante autotanques en lugar de ductos, lo que redujo la capacidad logística para abastecer con rapidez a las estaciones de servicio.

Como parte de esa estrategia, la Secretaría de Hacienda informó en enero de 2019 la compra de 671 pipas, luego de reuniones con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Asociación de Fabricantes de Tractocamiones de Estados Unidos.

La flota adquirida tuvo capacidad para movilizar el equivalente a 144,000 barriles diarios, con una inversión de 92 millones de dólares.

La estrategia permitió una reducción importante del robo de combustibles. En 2020, las tomas clandestinas descendieron a 9,132. Sin embargo, posteriormente retomaron una trayectoria ascendente, con excepción de 2024 y 2025. Con base en el comportamiento observado durante los primeros meses del año, las proyecciones apuntan a que el número de perforaciones ilegales volverá a aumentar en 2026.

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