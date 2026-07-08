Durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Capuano explicó que Olinia necesita una regulación propia porque no encaja en las categorías actuales del país. Para mostrar que este tipo de vehículos ya existe en otras regiones, señaló que “en Estados Unidos existe la norma NEV, en Europa existe la norma L6 y L7, y en Japón existen los K-Cars”.
Pero ¿cómo son esos vehículos, qué capacidades tienen y qué tan parecidos son al proyecto que busca impulsar México?
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Las regulaciones que permitieron el nacimiento de estos vehículos en EU Europa y Japón
En Estados Unidos opera la categoría NEV (Neighborhood Electric Vehicle). Se trata de vehículos eléctricos de cuatro ruedas diseñados para desplazamientos locales. La regulación establece que deben alcanzar más de 20 millas por hora (32 km/h) pero no superar las 25 millas por hora (40 km/h). Además, pueden circular en calles con límites de velocidad de hasta 35 millas por hora (56 km/h) en la mayoría de los estados.
Europa desarrolló dos categorías similares conocidas como L6e y L7e. La primera corresponde a cuadriciclos ligeros con un peso máximo de 350 kilogramos, sin contar baterías en el caso de los eléctricos, velocidad limitada a 45 km/h y potencia de hasta 4 kW. La segunda permite vehículos más grandes, con peso máximo de 400 kilogramos para pasajeros, potencia de hasta 15 kW y capacidades suficientes para circular en algunas vías interurbanas dependiendo de la legislación nacional.
Japón tomó un camino diferente con los famosos K-Cars o Keijidōsha, una categoría creada en 1949 para facilitar el acceso de la población a vehículos económicos tras la Segunda Guerra Mundial. La regulación limita el tamaño a 3.4 metros de largo, 1.48 metros de ancho y 2 metros de alto, además de restringir la potencia a 63 caballos de fuerza (47 kW). Gracias a beneficios fiscales, costos reducidos de seguro y facilidad de uso en ciudades densas, estos vehículos representan una parte importante del mercado japonés.
GEM e2, Citroën Ami, Silence S04 y Honda Super-ONE: los vehículos que ya circulan bajo esas categorías
Uno de los ejemplos más claros de la regulación estadounidense es el GEM e2, fabricado por Waev Inc. en California. Este vehículo eléctrico de baja velocidad cuenta con un motor de 5 kW, equivalente a 6.7 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 40 km/h y puede recorrer hasta 201 kilómetros dependiendo de la configuración de batería. Su diseño contempla entre uno y dos ocupantes, pesa 447 kilogramos y mide 2.62 metros de largo, 1.41 metros de ancho y 1.86 metros de alto. Su uso está orientado a recorridos locales y zonas donde no se requieren velocidades elevadas.
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Dentro de Europa, el caso más conocido es el Citroën Ami, un cuadriciclo eléctrico clasificado como L6e. Se comercializa desde 7,695 libras esterlinas, alcanza 45 km/h, ofrece una autonomía de 74 kilómetros y requiere apenas cuatro horas para completar una carga. Su tamaño compacto llama la atención: apenas 2.41 metros de largo, 1.39 metros de ancho y 1.52 metros de alto. Está diseñado para dos pasajeros y su principal atractivo es la movilidad urbana de bajo costo.
Otro representante europeo es el Silence S04, disponible en variantes L6e y L7e. La versión más potente desarrolla 14 kW nominales y hasta 22 kW pico, suficientes para alcanzar 85 km/h. Su autonomía llega a 149 kilómetros bajo ciclo WMTC, mientras que las versiones L6e pueden alcanzar hasta 175 kilómetros dependiendo de la configuración de baterías. También puede transportar a dos personas y destaca por utilizar baterías extraíbles que permiten recargarlas en casa o intercambiarlas en estaciones especializadas.
Japón ofrece una interpretación más cercana a un automóvil tradicional mediante el Honda Super-ONE, presentado el 22 de abril de 2026. Este modelo tiene un precio de 3,390,200 yenes, capacidad para cuatro pasajeros y una autonomía de 274 kilómetros WLTC. Su sistema de propulsión desarrolla 47 kW en modo normal y hasta 70 kW en modo Boost. La batería puede cargarse completamente en 4.5 horas o alcanzar el 80% en apenas 30 minutos mediante carga rápida. Con un peso de 1,090 kilogramos, representa una evolución mucho más avanzada de la filosofía que dio origen a los K-Cars.
- Olinia Uno: movilidad comunitaria y transporte local de bajo costo
- GEM e2: recorridos cortos en zonas residenciales y calles de baja velocidad
- Citroën Ami: movilidad urbana básica para trayectos diarios
- Silence S04: desplazamientos urbanos con mayores prestaciones y autonomía
- Honda Super-ONE: automóvil ligero para uso cotidiano con capacidades cercanas a las de un vehículo convencional
Cuál de estos vehículos se parece más a Olinia
Aunque ninguno coincide exactamente con las especificaciones del proyecto mexicano, existen similitudes claras.
Desde el punto de vista regulatorio, el GEM e2 es probablemente el referente más cercano. Ambos están pensados para trayectos cortos, velocidades limitadas y circulación en entornos urbanos donde la seguridad depende más de la moderación de velocidad que de grandes prestaciones.
Por filosofía de producto, el Citroën Ami comparte la idea de ofrecer movilidad eléctrica accesible para recorridos cotidianos. Su tamaño reducido y su enfoque práctico recuerdan el objetivo de democratizar el acceso a un vehículo eléctrico.
Si la comparación se basa en potencia, el Silence S04 L7e es el que más se acerca. Sus 14 kW prácticamente igualan los 13 kW anunciados para Olinia, aunque el modelo europeo está pensado para dos pasajeros y puede alcanzar velocidades considerablemente mayores.
Mientras tanto, el Honda Super-ONE representa una evolución mucho más avanzada de este tipo de categorías. Conserva la esencia de los vehículos compactos urbanos, pero incorpora niveles de potencia, autonomía y equipamiento que lo acercan más a un automóvil convencional.
Vistas en conjunto, las referencias utilizadas por Roberto Capuano muestran que los mini vehículos eléctricos ya forman parte de la movilidad diaria en distintas regiones del mundo.