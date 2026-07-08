Las regulaciones que permitieron el nacimiento de estos vehículos en EU Europa y Japón

En Estados Unidos opera la categoría NEV (Neighborhood Electric Vehicle). Se trata de vehículos eléctricos de cuatro ruedas diseñados para desplazamientos locales. La regulación establece que deben alcanzar más de 20 millas por hora (32 km/h) pero no superar las 25 millas por hora (40 km/h). Además, pueden circular en calles con límites de velocidad de hasta 35 millas por hora (56 km/h) en la mayoría de los estados.

Europa desarrolló dos categorías similares conocidas como L6e y L7e. La primera corresponde a cuadriciclos ligeros con un peso máximo de 350 kilogramos, sin contar baterías en el caso de los eléctricos, velocidad limitada a 45 km/h y potencia de hasta 4 kW. La segunda permite vehículos más grandes, con peso máximo de 400 kilogramos para pasajeros, potencia de hasta 15 kW y capacidades suficientes para circular en algunas vías interurbanas dependiendo de la legislación nacional.

Japón tomó un camino diferente con los famosos K-Cars o Keijidōsha, una categoría creada en 1949 para facilitar el acceso de la población a vehículos económicos tras la Segunda Guerra Mundial. La regulación limita el tamaño a 3.4 metros de largo, 1.48 metros de ancho y 2 metros de alto, además de restringir la potencia a 63 caballos de fuerza (47 kW). Gracias a beneficios fiscales, costos reducidos de seguro y facilidad de uso en ciudades densas, estos vehículos representan una parte importante del mercado japonés.

GEM e2, Citroën Ami, Silence S04 y Honda Super-ONE: los vehículos que ya circulan bajo esas categorías

(gemcar.com)

Uno de los ejemplos más claros de la regulación estadounidense es el GEM e2, fabricado por Waev Inc. en California. Este vehículo eléctrico de baja velocidad cuenta con un motor de 5 kW, equivalente a 6.7 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 40 km/h y puede recorrer hasta 201 kilómetros dependiendo de la configuración de batería. Su diseño contempla entre uno y dos ocupantes, pesa 447 kilogramos y mide 2.62 metros de largo, 1.41 metros de ancho y 1.86 metros de alto. Su uso está orientado a recorridos locales y zonas donde no se requieren velocidades elevadas.