Por qué Nike volvió a Chivas y qué gana con vestir al club más popular de México

Es oficial, las Chivas del Guadalajara tienen un nuevo patrocinador responsable de confeccionar sus uniformes: se trata de la marca estadounidense Nike.
Esta no será la primera vez en que ambas instituciones comparten camino, pues en 1997 hubo un muy breve episodio en común entre Chivas y Nike.
Aunque en aquella ocasión el vínculo fue corto, todo parece indicar que esta nueva alianza entre ambas partes puede consolidarse como un acuerdo beneficioso para ambas partes, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito económico.
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Los detalles de la alianza entre Chivas y Nike
El pasado 1 de julio, Chivas anunció su nueva alianza estratégica con la marca estadounidense Nike, socio que llega en sustitución de la firma alemana Puma, con la que el “Rebaño Sagrado” trabajó durante una década.
De acuerdo con la información proporcionada por el Club Deportivo Guadalajara, Nike se encargará de vestir a los equipos varonil y femenil de las Chivas, así como a las fuerzas básicas y el equipo de e-sports.
Chivas y Nike no dieron a conocer detalles económicos de esta alianza, pero revelaron que se trata de una alianza multianual que convertirá a la marca estadounidense en el proveedor exclusivo del Guadalajara, uno de los grandes referentes del futbol mexicano.
Al respecto, el propietario y presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, se refirió como “un paso importante en la evolución” del club.
“Nike aporta una visión global sustentada en la innovación y el servicio al atleta, y juntos compartimos una visión de futuro sin perder la identidad que nos define como institución”, declaró Vergara.
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¿Qué gana Nike al vestir a las Chivas?
La apuesta de Nike en Chivas no es casualidad, pues se trata del equipo más popular del país.
De acuerdo con datos del propio Guadalajara, en México, Estados Unidos y el resto del mundo existen más de 40 millones de aficionados al “Rebaño Sagrado”.
Esta base de aficionados convierte a las Chivas en objeto de deseo de las diferentes marcas que invierten en el futbol mexicano, y en esta ocasión, Nike fue el gran vencedor.
De acuerdo con información oficial de Nike y Chivas, los jerseys para la temporada 2026-2027 contarán con precios de $1,999.00 en versión aficionado y de $2,999.00 en la versión jugador, lo que dejaría ganancias redituables para la compañía estadounidense.
A eso hay que sumar la venta de otros artículos, como playeras de entrenamiento, prendas tipo sportwear, además de chamarras, gorras y demás artículos que estarán disponibles para los 40 millones de seguidores del equipo tapatío.
Además, la apuesta de Nike en el Guadalajara no es casualidad, pues se trata del único equipo vestido por la firma norteamericana de cara al torneo Apertura 2026. Anteriormente, la firma también era la responsable de vestir a los Pumas de la UNAM, pero todo cambió cuando el conjunto universitario anunció una nueva alianza comercial con la alemana Puma.
El otro negocio destacado de Nike en el futbol mexicano es la Liga MX Femenil, donde es la encargada de proveer el balón oficial de la competencia desde 2026.
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El primer vínculo entre Nike y Chivas
Esta será la segunda ocasión en que Nike y Chivas unen caminos, pues ya habían trabajado juntos en 1997.
En aquella ocasión, la colaboración duró únicamente cinco partidos del Torneo Invierno 1997 y terminó por información que nunca fue revelada.
Desde entonces, las playeras confeccionadas por Nike en aquella primera etapa se convirtieron en piezas muy codiciadas entre la afición rojiblanca.