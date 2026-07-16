Por qué Nike volvió a Chivas y qué gana con vestir al club más popular de México

¿Qué gana Nike al vestir a las Chivas?

La apuesta de Nike en Chivas no es casualidad, pues se trata del equipo más popular del país.

De acuerdo con datos del propio Guadalajara, en México, Estados Unidos y el resto del mundo existen más de 40 millones de aficionados al “Rebaño Sagrado”.

Esta base de aficionados convierte a las Chivas en objeto de deseo de las diferentes marcas que invierten en el futbol mexicano, y en esta ocasión, Nike fue el gran vencedor.

De acuerdo con información oficial de Nike y Chivas, los jerseys para la temporada 2026-2027 contarán con precios de $1,999.00 en versión aficionado y de $2,999.00 en la versión jugador, lo que dejaría ganancias redituables para la compañía estadounidense.

A eso hay que sumar la venta de otros artículos, como playeras de entrenamiento, prendas tipo sportwear, además de chamarras, gorras y demás artículos que estarán disponibles para los 40 millones de seguidores del equipo tapatío.

La marca estadounidense Nike, una de las firmas deportivas más importantes del mundo. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Además, la apuesta de Nike en el Guadalajara no es casualidad, pues se trata del único equipo vestido por la firma norteamericana de cara al torneo Apertura 2026. Anteriormente, la firma también era la responsable de vestir a los Pumas de la UNAM, pero todo cambió cuando el conjunto universitario anunció una nueva alianza comercial con la alemana Puma.

El otro negocio destacado de Nike en el futbol mexicano es la Liga MX Femenil, donde es la encargada de proveer el balón oficial de la competencia desde 2026.