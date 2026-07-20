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Alsea reporta caída de 52.1% en utilidad por menor consumo en México y efectos cambiarios

El impulso del Mundial de la FIFA 2026 benefició a Chili’s y Vips, pero no fue suficiente para compensar la debilidad de Starbucks en México ni la presión sobre los resultados consolidados del grupo.
lun 20 julio 2026 06:19 PM
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La operadora de Starbucks, Vips y Domino’s Pizza reportó una utilidad neta de 532 millones de pesos entre abril y junio. (Foto: iStock.)

Alsea, la operadora de marcas como Starbucks, Vips y Domino’s Pizza, mantuvo durante el segundo trimestre la inercia de bajo crecimiento que ha mostrado desde el inicio del año. La empresa no logró impulsar sus ventas ni sus ganancias, pese a los ajustes en su portafolio —como desinversiones e incorporación de nuevas marcas— y al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que favoreció el desempeño de sus restaurantes de servicio completo.

La compañía, que recientemente concretó la salida de Archie’s en Colombia y abrió el primer restaurante de Chipotle en Monterrey, reportó una utilidad neta de 532 millones de pesos entre abril y junio, una caída de 52.1% frente al mismo periodo del año anterior.

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Christian Gurría, director general de Alsea, reconoció en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la empresa enfrentó un entorno de consumo débil en México, aunque calificó como sólidos los resultados financieros.

“Los resultados obtenidos reafirman la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la capacidad de Alsea para navegar exitosamente distintos ciclos de consumo”, señaló el directivo.

La empresa de la familia Torrado registró ventas netas por 21,092 millones de pesos, un crecimiento de apenas 1% respecto a los 20,873 millones reportados en el segundo trimestre del año pasado.

El EBITDA, o flujo operativo, se ubicó en 4,326 millones de pesos, una disminución de 6.2% frente a los 4,601 millones del mismo periodo de 2025. La empresa explicó que la comparación estuvo afectada por un ingreso no monetario derivado de la revaluación de la deuda denominada en dólares que benefició los resultados del año anterior.

Las ventas mismas tiendas —aquellas de establecimientos con más de un año de operación— crecieron 2.6%, por debajo del avance de 4.9% registrado un año antes.

Por su parte, las ventas digitales, realizadas a través de comercio electrónico, plataformas de entrega y programas de lealtad, representaron 40.7% de los ingresos consolidados del trimestre. Este canal registró un crecimiento de 9.2%, mientras que los programas de fidelización alcanzaron 8.4 millones de usuarios activos.

Como parte de su estrategia de expansión, Alsea abrió 30 nuevas unidades durante el trimestre, aunque no detalló las marcas ni los mercados donde se ubicaron.

Para ajustarse a los resultados y un menor consumo, Alsea recortó su expectativa de crecimiento de un dígito bajo desde un dígito medio.

El impulso del Mundial

Gurría también reconoció que Starbucks enfrentó un entorno desafiante en México y explicó que la estrategia de la cadena seguirá enfocada en fortalecer la experiencia del consumidor.

“En lugar de priorizar resultados de corto plazo, optamos por continuar fortaleciendo la experiencia del cliente mediante nuestro programa de remodelaciones, la puesta a punto de las tiendas y nuevas aperturas para acercar la marca a un mayor número de consumidores”, indicó.

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Las operaciones de Alsea México aportaron 57.9% de las ventas consolidadas del grupo durante el segundo trimestre y generaron ingresos por 12,160 millones de pesos, un incremento de 4.2% respecto al mismo periodo de 2025.

El crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento de Restaurantes de Servicio Completo, donde Chili’s se benefició del inicio del Mundial de la FIFA 2026, así como por Vips, apoyado en su estrategia de valor e innovación.

En cuanto a ventas mismas tiendas, el segmento de Restaurantes de Servicio Completo avanzó 5.4%, mientras que Comida Rápida creció 2.1%. Estos resultados compensaron parcialmente la caída de 2% registrada por el segmento de Cafeterías.

Europa y Sudamérica presionan los resultados

Las operaciones de Alsea Europa representaron 28.1% de las ventas consolidadas y registraron ingresos por 5,906 millones de pesos, una disminución de 7.4% frente al segundo trimestre de 2025.

No obstante, las ventas mismas tiendas mostraron un desempeño positivo en la región, con crecimientos de 2.2% en Cafeterías, 1.6% en Comida Rápida y 1.3% en Restaurantes de Servicio Completo.

En Sudamérica, las ventas representaron 13.9% del total consolidado y sumaron 2,923 millones de pesos, una baja de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

La empresa atribuyó este resultado principalmente al efecto adverso del tipo de cambio, parcialmente compensado por la tendencia positiva del negocio en Colombia y la mejora secuencial observada en Argentina.

En esta región, las ventas mismas tiendas crecieron 11.4% en Comida Rápida y 10.5% en Cafeterías. Al excluir el mercado argentino, el segmento de Cafeterías registró un crecimiento de 3%, mientras que Comida Rápida presentó una contracción de 1.2%.

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Tags

ALSEA S.A. DE C.V. Starbucks Reportes trimestrales

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