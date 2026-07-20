Alsea reporta caída de 52.1% en utilidad por menor consumo en México y efectos cambiarios

Christian Gurría, director general de Alsea, reconoció en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la empresa enfrentó un entorno de consumo débil en México, aunque calificó como sólidos los resultados financieros.

“Los resultados obtenidos reafirman la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la capacidad de Alsea para navegar exitosamente distintos ciclos de consumo”, señaló el directivo.

La empresa de la familia Torrado registró ventas netas por 21,092 millones de pesos, un crecimiento de apenas 1% respecto a los 20,873 millones reportados en el segundo trimestre del año pasado.

El EBITDA, o flujo operativo, se ubicó en 4,326 millones de pesos, una disminución de 6.2% frente a los 4,601 millones del mismo periodo de 2025. La empresa explicó que la comparación estuvo afectada por un ingreso no monetario derivado de la revaluación de la deuda denominada en dólares que benefició los resultados del año anterior.

Las ventas mismas tiendas —aquellas de establecimientos con más de un año de operación— crecieron 2.6%, por debajo del avance de 4.9% registrado un año antes.

Por su parte, las ventas digitales, realizadas a través de comercio electrónico, plataformas de entrega y programas de lealtad, representaron 40.7% de los ingresos consolidados del trimestre. Este canal registró un crecimiento de 9.2%, mientras que los programas de fidelización alcanzaron 8.4 millones de usuarios activos.

Como parte de su estrategia de expansión, Alsea abrió 30 nuevas unidades durante el trimestre, aunque no detalló las marcas ni los mercados donde se ubicaron.

Para ajustarse a los resultados y un menor consumo, Alsea recortó su expectativa de crecimiento de un dígito bajo desde un dígito medio.

El impulso del Mundial

Gurría también reconoció que Starbucks enfrentó un entorno desafiante en México y explicó que la estrategia de la cadena seguirá enfocada en fortalecer la experiencia del consumidor.

“En lugar de priorizar resultados de corto plazo, optamos por continuar fortaleciendo la experiencia del cliente mediante nuestro programa de remodelaciones, la puesta a punto de las tiendas y nuevas aperturas para acercar la marca a un mayor número de consumidores”, indicó.