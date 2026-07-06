Ni más tiendas ni más café: la nueva apuesta de Alsea y Starbucks está en su nuevo concepto Coffee House Uplift

Esa visión acompaña la implementación de Coffee House Uplift, un concepto global que México trae como mercado piloto en América Latina. La iniciativa comenzó en Estados Unidos, donde Starbucks ya intervino más de 1,000 tiendas en ciudades como Nueva York, Chicago y California, y ahora será parte de la estrategia local de remodelación.

El fin de este concepto es hacer las tiendas más cálidas y cómodas, con iluminación distinta, plantas naturales, referencias al origen del café, mejoras acústicas, sillones, mesas comunitarias y espacios adaptados a cada ocasión de consumo.

José Pozo, director de Coffee House Expansion para Latinoamérica de Starbucks, responsable de Real Estate, diseño y construcción de la marca en la región, explicó en entrevista exclusiva para Expansión que la idea no es aplicar un mismo formato en todas las ubicaciones existentes.

"Una tienda cercana a una universidad tendrá mesas comunitarias; una ubicada junto a un hospital ofrecerá una experiencia distinta. Todo responde a entender qué necesita el cliente en cada ubicación", dijo.

Más que un punto de venta

Esta segunda fase de la alianza con Alsea también parte de un cambio en la manera en que Starbucks entiende el valor de sus cafeterías. Más que un punto de venta, la compañía quiere que funcionen como espacios donde la experiencia tenga tanto peso como el producto.

"Hoy más que nunca, en un mundo donde la gente está más conectada digitalmente, existe una búsqueda de conexiones. Hay una contratendencia de volver a esos pequeños momentos que nos permiten conectar", explicó Recalde.

Justo esa contratendencia llevó a la compañía a replantear el papel de sus tiendas dentro de su estrategia de crecimiento. "Queremos ser más que una tienda. Queremos que el consumidor se quiera quedar, se sienta cómodo y se puedan generar conversaciones y conexiones humanas alrededor de ese espacio", añadió el directivo.