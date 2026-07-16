Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Reconfiguración automotriz comienza a golpear al negocio ferroviario en México

Grupo México Transportes dejará de captar 1.5 millones de dólares al año tras la salida de la Tacoma, mientras los cambios comerciales complican la planeación del sector.
jue 16 julio 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
El traslado de la producción de Tacoma genera pérdidas a Grupo México por cancelación de contratos ferroviarios
El movimiento de vehículos y sus partes representa el 72% de las mercancías exportadas por ferrocarril, según datos de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI). (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La decisión de Toyota de trasladar la producción de la pickup Tacoma de Baja California a Texas ya comienza a reflejarse en la cadena logística. Grupo México Transportes estima que dejará de percibir alrededor de 1.5 millones de dólares anuales por el servicio ferroviario que prestaba para movilizar los chasis del modelo, una muestra de cómo los cambios en la estrategia de manufactura automotriz empiezan a impactar los ingresos de los operadores ferroviarios.

Hasta ahora, la empresa trasladaba los chasis fabricados por Metalsa, en Guanajuato, hacia Mexicali, desde donde eran enviados por carretera a la planta de Toyota en Tecate para el ensamblaje final de la camioneta.

“Nosotros movíamos 30 plataformas de chasis a la semana. Si lo ponemos en el total anual son 30 por 52 semanas, serán como 1.5 millones de dólares (perdidos) en fletes al año”, explicó Luis Hernández, vicepresidente ejecutivo Intermodal de Grupo México Transportes, en entrevista con Expansión.

Publicidad

La pérdida del contrato ocurre en uno de los segmentos más relevantes para el transporte ferroviario mexicano. De acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), los vehículos y sus autopartes representan 72% de las mercancías exportadas por ferrocarril, por lo que cualquier modificación en la producción automotriz tiene un efecto inmediato sobre la demanda de este servicio.

Sin embargo, para los operadores ferroviarios la incertidumbre no comenzó con la salida de la Tacoma.

La incertidumbre comercial ya había trastocado la planeación ferroviaria

Desde 2025, los anuncios arancelarios de la administración de Donald Trump alteraron la operación de las empresas ferroviarias que participan en el comercio automotriz entre México y Estados Unidos. Los cambios en la política comercial provocaron que algunos fabricantes cancelaran embarques y, apenas unos días después, solicitaran restablecerlos o incluso incrementar los volúmenes, complicando la planeación operativa del sector.

Canadian Pacific Kansas City (CPKC) recuerda que el primer anuncio de aranceles a las importaciones mexicanas generó una reacción inmediata entre sus clientes automotrices.

“Recuerdo aquel martes negro cuando Trump dio su anuncio, en donde clientes relevantes en materia automotriz nos hablaron y dijeron: ‘Oigan, CPKC, yo sé que tengo un contrato en el que me comprometí a cierto volumen, pero derivado de esta situación, resulta que ahora no voy a poder cumplirlo’, señaló Linda Hernández, gerente de Negocios y Desarrollo Industrial de CPKC.

La incertidumbre aumentó cuando, pocos días después, la aplicación de las medidas fue aplazada.

“Después dijo Trump que ya no cobraría esas tarifas por este momento. Entonces nos vuelve a hablar el mismo cliente y dice: ‘Oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te dije que ya no les iba a cumplir? Ahora necesito triplicarlo’… El poder estar adecuándose a esas fluctuaciones ha sido un gran reto”, añadió la directiva.

Para las empresas ferroviarias, este entorno ha convertido la planeación de locomotoras, carros, personal y capacidad instalada en un ejercicio mucho más complejo, al depender de decisiones comerciales que pueden modificarse en cuestión de días.

Publicidad

Las empresas apuestan por diversificar el negocio

Pese al impacto que representa la salida de la Tacoma, Grupo México Transportes considera que la base manufacturera automotriz instalada en México seguirá sosteniendo la demanda ferroviaria.

“La salida de la Tacoma sí representa un impacto importante porque también transportamos sus chasis y llantas. No obstante, la infraestructura automotriz del país está firmemente consolidada y vemos nuevos proyectos de inversión, como la expansión de la planta de Ford en Cuautitlán, que mantienen una perspectiva positiva para el sector”, afirmó Luis Hernández.

El directivo, quien también preside la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, estimó que este segmento podría crecer alrededor de 30%, impulsado por la migración de carga de carretera al ferrocarril debido a los mayores costos de combustible y a la inseguridad en las vialidades.

Grupo México Transportes opera una red de más de 11,000 kilómetros de vías, alrededor de 900 locomotoras y 26,000 carros ferroviarios, con los que moviliza más de 2 millones de carros al año.

En CPKC, la estrategia consiste en reducir la dependencia del sector automotriz mediante una mayor diversificación de mercancías.

“Sin duda la industria automotriz es uno de los principales commodities que movemos, pero tenemos un portafolio extremadamente diversificado, en donde no solamente tenemos el acero, el vehículo terminado y los plásticos, sino que también estamos incorporando nuevos servicios como el cárnico, la fruta, las verduras y los granos. Entonces, el ferrocarril puede balancear”, indicó Linda Hernández.

CPKC conecta México, Estados Unidos y Canadá mediante una red superior a 20,000 millas, y este año invertirá 2,839.8 millones de pesos para incrementar capacidad operativa, fortalecer puntos de inspección y mejorar la velocidad del tránsito ferroviario.

Aunque las empresas confían en que la fortaleza de la industria manufacturera mexicana sostendrá el crecimiento del transporte ferroviario, la salida de líneas de producción y la volatilidad comercial muestran que las decisiones de inversión de las armadoras ya no sólo transforman el mapa automotriz, sino también el negocio de quienes movilizan sus mercancías.

Publicidad

Tags

GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. Kansas City Southern de México Transporte ferroviario

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad