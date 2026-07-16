El traslado de la producción de Tacoma genera pérdidas a Grupo México por cancelación de contratos ferroviarios

La pérdida del contrato ocurre en uno de los segmentos más relevantes para el transporte ferroviario mexicano. De acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), los vehículos y sus autopartes representan 72% de las mercancías exportadas por ferrocarril, por lo que cualquier modificación en la producción automotriz tiene un efecto inmediato sobre la demanda de este servicio.

Sin embargo, para los operadores ferroviarios la incertidumbre no comenzó con la salida de la Tacoma.

La incertidumbre comercial ya había trastocado la planeación ferroviaria

Desde 2025, los anuncios arancelarios de la administración de Donald Trump alteraron la operación de las empresas ferroviarias que participan en el comercio automotriz entre México y Estados Unidos. Los cambios en la política comercial provocaron que algunos fabricantes cancelaran embarques y, apenas unos días después, solicitaran restablecerlos o incluso incrementar los volúmenes, complicando la planeación operativa del sector.

Canadian Pacific Kansas City (CPKC) recuerda que el primer anuncio de aranceles a las importaciones mexicanas generó una reacción inmediata entre sus clientes automotrices.

“Recuerdo aquel martes negro cuando Trump dio su anuncio, en donde clientes relevantes en materia automotriz nos hablaron y dijeron: ‘Oigan, CPKC, yo sé que tengo un contrato en el que me comprometí a cierto volumen, pero derivado de esta situación, resulta que ahora no voy a poder cumplirlo’, señaló Linda Hernández, gerente de Negocios y Desarrollo Industrial de CPKC.

La incertidumbre aumentó cuando, pocos días después, la aplicación de las medidas fue aplazada.

“Después dijo Trump que ya no cobraría esas tarifas por este momento. Entonces nos vuelve a hablar el mismo cliente y dice: ‘Oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te dije que ya no les iba a cumplir? Ahora necesito triplicarlo’… El poder estar adecuándose a esas fluctuaciones ha sido un gran reto”, añadió la directiva.

Para las empresas ferroviarias, este entorno ha convertido la planeación de locomotoras, carros, personal y capacidad instalada en un ejercicio mucho más complejo, al depender de decisiones comerciales que pueden modificarse en cuestión de días.