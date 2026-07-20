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“La Odisea” de Nolan revela la brecha de IMAX en México: entre la tecnología premium y el negocio de exhibirla

El nuevo estreno de Christopher Nolan reabrió el debate sobre la proyección de películas en grandes formatos.
lun 20 julio 2026 05:57 PM
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México no cuenta con ninguna sala IMAX 70 mm, el formato elegido por Nolan para "La Odisea". (Lars Niki/Getty Images for IMAX)

La historia se repite: Christopher Nolan estrenó su más reciente cinta, "La Odiesa", una cinta que cuenta con un elenco de primer nivel con estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, y muchas más.

Se trata de una adaptación de la novela clásica de Homero, que combina el gran talento de figuras globales con la experiencia de un director consolidado, lo que hace que esta película se convierta en una pieza que muchos desean ver.

Como ha pasado en estrenos anteriores de Christopher Nolan, parte de la polémica alrededor tiene que ver con el formato con el que grabó la cinta: 70 mm, por lo que para apreciar esta cinta tal cual como la concibió su director, es necesario verla en una sala IMAX de 70 mm, un formato que no existe en México y Latinoamérica.

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Solo existen 41 salas IMAX de 70 mm en el mundo

El estreno de "La Odisea", de Nolan, reabrió el debate sobre quiénes tienen acceso a disfrutar la película tal como fue concebida en la mente de su director.

Si el director filma pensando en un formato específico, pero este solo puede exhibirse en ciertos lugares para ciertos públicos, comienza una segregación entre quiénes merecen vivir la experiencia completa y quiénes no.

De acuerdo con información del portal especializado Tomatazos.com, en todo el mundo únicamente existen 41 salas IMAX de 70 mm en todo el mundo, de las cuales 25 están en Estados Unidos.

En México, no existe ninguna sala de este tipo, y lo más cercano que pueden encontrar los cinéfilos en el país son salas IMAX con proyecciones láser 4K, aunque aún son distantes a la intención original del cineasta.

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¿Por qué no existen más salas IMAX de 70 mm?

El problema de este tipo de proyecciones tiene que ver con que la oferta supera por mucho a la demanda.

En una entrevista para el portal Variety, Richard Gelfond, director ejecutivo de IMAX, señaló que en ocasiones anteriores, las salas agotadas se logran hasta la cuarta o quinta semana de exhibición.

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"La Odiesa", de Nolan, estrenó en cines este fin de semana. (Alberto Rodriguez/Getty Images for 20th Century St)

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Además, reveló que tampoco se han fabricado proyectores de este tipo de formato IMAX en los últimos 50 años.

Explicó que muchas piezas originales ya no existen, los planos originales no se conservaron y también existen pocos ingenieros que entiendan cómo funcionan estos sistemas de proyección.

Reconoció que hacia el principio de la década de los 2000, los exhibidores comenzaron a migrar a equipos digitales más baratos y sencillos de mantener, por lo que la magia del formato IMAX también comenzó a perderse.

“Construimos proyectores todos los días, pero proyectores de película que usen este material simplemente no es práctico”, explicó.

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Gelfond añadió que todavía es posible que IMAX siga creciendo, pues actualmente cuenta con más de 2,000 sedes en todo el mundo, incluyendo México, pero pensar en convertir sus salas al formato de 70 mm es prácticamente imposible con la infraestructura actual.

Añadió que el problema no es solo fabricar el proyector, pues más allá de eso, las salas de 70 mm necesitan auditorios altos, con mayor capacidad, algo que no es viable para la mayoría de los exhibidores, pues una sala de mayor tamaño, podría llevar a sacrificar salas más pequeñas donde podrían exhibirse hasta tres películas en lugar de una sola.

Gelfond señaló que aunque se fabricaran más proyectores nuevos, muchos cines no tendrían espacios adecuados para instalarlos, pues requeriría realizar cambios en su infraestructura o bien construir espacios desde cero, algo inviable para las compañías actuales.

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¿Cuántas salas IMAX existen en México?

"La Odisea" ya está en cartelera, y ante la falta de salas para vivir esta experiencia tal como la creó su director, la recomendación es presenciar cualquiera de las versiones disponibles.

En México existen 19 salas IMAX que cuentan con tecnología de proyección láser 4K, lo que brinda al espectador una imagen de gran calidad, ideal para disfrutar el más reciente estreno de Nolan.

Además, la Cineteca Nacional, en su sede Xoco, anunció que contará con proyecciones de la película en la versión adaptada de 35 mm, acercándose al formato original con el que fue concebido este proyecto.

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Cineteca Nacional Industria cinematográfica

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