“La Odisea” de Nolan revela la brecha de IMAX en México: entre la tecnología premium y el negocio de exhibirla

La historia se repite: Christopher Nolan estrenó su más reciente cinta, "La Odiesa", una cinta que cuenta con un elenco de primer nivel con estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, y muchas más.

Se trata de una adaptación de la novela clásica de Homero, que combina el gran talento de figuras globales con la experiencia de un director consolidado, lo que hace que esta película se convierta en una pieza que muchos desean ver.

Como ha pasado en estrenos anteriores de Christopher Nolan, parte de la polémica alrededor tiene que ver con el formato con el que grabó la cinta: 70 mm, por lo que para apreciar esta cinta tal cual como la concibió su director, es necesario verla en una sala IMAX de 70 mm, un formato que no existe en México y Latinoamérica.