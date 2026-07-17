El empresario michoacano que convirtió a Cinépolis en el rey del cine y ni Germán Larrea pudo destronarlo

Los cambios de Ramírez Magaña que reinventaron Cinépolis
Tras definir el rumbo de la empresa, Alejandro Ramírez Magaña puso en marcha una serie de cambios que modernizaron la operación y elevaron la experiencia de los clientes. Entre las decisiones más relevantes destacan:
Adiós a los intermedios. Eliminó la pausa a la mitad de las películas, una práctica común en la época, sin afectar las ventas de la dulcería.
Una nueva experiencia en las salas. Impulsó las salas tipo estadio con sonido digital THX, creó Cinecafé, incorporó Ludotecas y lanzó las Salas VIP con butacas reclinables y servicio premium.
Más ingresos por visitante. Rediseñó las dulcerías con nuevos productos, como palomitas de caramelo y light, venta a granel y los ya tradicionales combos.
Apuesta por la tecnología. Desarrolló Cineticket para la venta de boletos por teléfono e internet y utilizó el sitio web de la empresa para recibir directamente las opiniones de los clientes.
Profesionalización del negocio. Creó áreas corporativas de Mercadotecnia y Programación, fortaleció la capacitación del personal y modernizó la relación con el sindicato para elevar los estándares de servicio.
Con estas medidas, Cinépolis dejó de operar como una empresa familiar tradicional y sentó las bases de la cadena de exhibición cinematográfica que hoy tiene presencia internacional.
Ni Germán Larrea ha logrado destronarlo en el negocio del cine
Alejandro Ramírez Magaña ha dominado durante décadas la exhibición cinematográfica en México. Sin embargo, desde 2008 enfrenta a un competidor de peso: Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, quien incursionó en el sector cuando Grupo México adquirió Cinemex.
Pese al músculo financiero de Larrea, Cinépolis ha mantenido el liderazgo del mercado. La compañía de la familia Ramírez sigue siendo la mayor cadena de cines de México por ingresos, número de complejos, salas y presencia internacional.
De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión, Cinépolis ocupa el lugar 48 con ingresos por 115,000 millones de pesos, un crecimiento anual de 1.8%, y una plantilla de 33,000 empleados.
En contraste, la compañía Cinemex se ubicó en la posición 201 con ingresos por 23,970 millones de pesos, un aumento de 2% respecto al año previo, y una plantilla laboral de 11,000 personas.
El liderazgo también se refleja en la infraestructura. Según el informe 2024 de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), así se distribuyen las 7,467 salas de cine que existen en México:
Cinépolis: 4,146 salas
Cinemex: 2,709 salas
Cinebox: 75 salas
Cinedot: 44 salas
Citicinemas: 39 salas
La diferencia también es evidente entre sus líderes. En el ranking Los 100 Empresarios Más Importantes de México 2025 , elaborado por Expansión, Germán Larrea aparece en el noveno lugar, impulsado por un conglomerado que incluye a Grupo México, Cinemex y otros negocios. Alejandro Ramírez Magaña ocupa la posición 17, pero lo hace respaldado prácticamente por una sola empresa: Cinépolis.
En términos de patrimonio, Larrea supera ampliamente a Ramírez Magaña. Pero en la industria del cine, el liderazgo sigue perteneciendo al empresario michoacano, cuya compañía continúa siendo el referente del sector en México.