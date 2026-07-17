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El empresario michoacano que convirtió a Cinépolis en el rey del cine y ni Germán Larrea pudo destronarlo

Alejandro Ramírez Magaña dejó una carrera en Harvard, Oxford y organismos internacionales para regresar a dirigir Cinépolis a petición de su abuelo.
vie 17 julio 2026 05:19 PM
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Alejandro Ramírez
Ramírez Magaña modernizó Cinépolis y cambió la experiencia de ir al cine en México con una nueva estrategia empresarial. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez Esquivel)

Cuando se habla de los empresarios más influyentes de México suelen aparecer nombres como Carlos Slim, Germán Larrea o Alejandro Baillères. Sin embargo, hay otro líder empresarial que domina una industria en la que millones de mexicanos son clientes cada semana: el michoacano Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis.

Ramírez Magaña encabeza la cadena de cines más grande del país, una empresa que además figura entre las 50 más importantes de México, de acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión .

Aunque su nombre no suele ocupar los reflectores como el de otros magnates, su compañía recibe a millones de personas cada año y se ha convertido en un referente del entretenimiento dentro y fuera de México.

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Nacido en Michoacán, formado en Harvard

La historia de Alejandro Ramírez Magaña pudo haber tomado un rumbo muy distinto al de la industria del cine. Nacido el 10 de octubre de 1970 en Michoacán, durante sus primeros años profesionales estaba más cerca de la investigación económica y los organismos internacionales que de las salas de proyección.

Su preparación académica refleja ese camino: estudió Economía en la Universidad de Harvard, cursó una maestría en Economía del Desarrollo en la Universidad de Oxford y más tarde obtuvo un MBA también en Harvard.

Antes de regresar a México, colaboró en proyectos del Banco Mundial y estaba a punto de incorporarse al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York. Pero en 1996, cuando tenía 26 años, un breve mensaje de su abuelo, Enrique Ramírez Miguel, cambió el rumbo de su vida y de Cinépolis: "Alex, te necesitamos. Un abrazo".

Alejandro Ramírez Magaña
Ramírez Magaña impulsó las salas VIP, la digitalización y nuevos modelos de servicio que transformaron la compañía. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez Esquivel)

El regreso a casa para transformar Cinépolis

Cuando Alejandro Ramírez Magaña regresó a México en 1996, se encontró con una empresa familiar de larga tradición, pero también con un negocio que enfrentaba el mayor desafío de su historia. Todo había comenzado décadas antes en Morelia con Organización Ramírez, fundada por su abuelo, Enrique Ramírez Miguel, y posteriormente consolidada por su padre, Enrique Ramírez Villalón.

El éxito que la compañía alcanzó durante las décadas de 1970 y 1980, gracias a formatos como multicinemas y cinemas gemelos, no solo la convirtió en un referente de la exhibición cinematográfica en México. También permitió que Alejandro estudiara en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, una formación que años después sería clave para transformar el negocio familiar.

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En 1994, la compañía dio un nuevo paso con el nacimiento de Cinépolis, un concepto de complejos con múltiples salas que buscaba modernizar la experiencia de ir al cine. Sin embargo, el mercado cambió rápidamente. La llegada de competidores como Cinemex y Cinemark puso presión sobre la empresa y obligó a replantear la estrategia.

Fue entonces cuando Alejandro recibió aquel mensaje de su abuelo y dejó atrás la carrera que había construido en el extranjero para regresar al negocio familiar. Antes de tomar decisiones, pasó varios meses recorriendo los complejos, analizando la operación y escuchando a clientes y colaboradores.

Su conclusión fue clara: el futuro de la empresa pasaba por apostar por Cinépolis y dejar atrás los formatos tradicionales, tal y como lo ha contado Expansión en el pasado .

Así, la formación que había obtenido en el extranjero gracias al éxito de Organización Ramírez terminó convirtiéndose en una de las principales herramientas para transformar el negocio familiar en un gigante internacional.

(Obligatorio)
Cinépolis mantiene el liderazgo del mercado mexicano frente a Cinemex, la cadena adquirida por Germán Larrea. (Mireya Novo/Cuartoscuro)

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Los cambios de Ramírez Magaña que reinventaron Cinépolis

Tras definir el rumbo de la empresa, Alejandro Ramírez Magaña puso en marcha una serie de cambios que modernizaron la operación y elevaron la experiencia de los clientes. Entre las decisiones más relevantes destacan:

Adiós a los intermedios. Eliminó la pausa a la mitad de las películas, una práctica común en la época, sin afectar las ventas de la dulcería.

Una nueva experiencia en las salas. Impulsó las salas tipo estadio con sonido digital THX, creó Cinecafé, incorporó Ludotecas y lanzó las Salas VIP con butacas reclinables y servicio premium.

Más ingresos por visitante. Rediseñó las dulcerías con nuevos productos, como palomitas de caramelo y light, venta a granel y los ya tradicionales combos.

Apuesta por la tecnología. Desarrolló Cineticket para la venta de boletos por teléfono e internet y utilizó el sitio web de la empresa para recibir directamente las opiniones de los clientes.

Profesionalización del negocio. Creó áreas corporativas de Mercadotecnia y Programación, fortaleció la capacitación del personal y modernizó la relación con el sindicato para elevar los estándares de servicio.

Con estas medidas, Cinépolis dejó de operar como una empresa familiar tradicional y sentó las bases de la cadena de exhibición cinematográfica que hoy tiene presencia internacional.

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Ni Germán Larrea ha logrado destronarlo en el negocio del cine

Alejandro Ramírez Magaña ha dominado durante décadas la exhibición cinematográfica en México. Sin embargo, desde 2008 enfrenta a un competidor de peso: Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, quien incursionó en el sector cuando Grupo México adquirió Cinemex.

Pese al músculo financiero de Larrea, Cinépolis ha mantenido el liderazgo del mercado. La compañía de la familia Ramírez sigue siendo la mayor cadena de cines de México por ingresos, número de complejos, salas y presencia internacional.

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De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México de Expansión, Cinépolis ocupa el lugar 48 con ingresos por 115,000 millones de pesos, un crecimiento anual de 1.8%, y una plantilla de 33,000 empleados.

En contraste, la compañía Cinemex se ubicó en la posición 201 con ingresos por 23,970 millones de pesos, un aumento de 2% respecto al año previo, y una plantilla laboral de 11,000 personas.

El liderazgo también se refleja en la infraestructura. Según el informe 2024 de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), así se distribuyen las 7,467 salas de cine que existen en México:

Cinépolis: 4,146 salas

Cinemex: 2,709 salas

Cinebox: 75 salas

Cinedot: 44 salas

Citicinemas: 39 salas

La diferencia también es evidente entre sus líderes. En el ranking Los 100 Empresarios Más Importantes de México 2025 , elaborado por Expansión, Germán Larrea aparece en el noveno lugar, impulsado por un conglomerado que incluye a Grupo México, Cinemex y otros negocios. Alejandro Ramírez Magaña ocupa la posición 17, pero lo hace respaldado prácticamente por una sola empresa: Cinépolis.

En términos de patrimonio, Larrea supera ampliamente a Ramírez Magaña. Pero en la industria del cine, el liderazgo sigue perteneciendo al empresario michoacano, cuya compañía continúa siendo el referente del sector en México.

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Las conclusiones

La historia de Alejandro Ramírez Magaña demuestra que el liderazgo empresarial no siempre se mide por el tamaño de una fortuna, sino por la capacidad de transformar una industria. Mientras otros empresarios mexicanos diversificaron sus negocios, él concentró su estrategia en un solo sector y convirtió a Cinépolis en una empresa con alcance global.

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Su gestión también muestra cómo una empresa familiar puede reinventarse sin perder su esencia. En lugar de conformarse con el liderazgo que Organización Ramírez había construido durante décadas, apostó por modernizar el modelo de negocio, profesionalizar la operación y anticiparse a los cambios en los hábitos de consumo.

Tres décadas después de aquel mensaje de su abuelo, Alejandro Ramírez Magaña logró convertir una empresa familiar de Morelia en una compañía con presencia internacional. Su mayor legado no está únicamente en el número de salas que opera Cinépolis, sino en haber demostrado que una empresa mexicana podía competir y crecer en una industria dominada por grandes jugadores globales.

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Cinépolis Alejandro Ramírez Magaña

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