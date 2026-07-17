El empresario michoacano que convirtió a Cinépolis en el rey del cine y ni Germán Larrea pudo destronarlo

Nacido en Michoacán, formado en Harvard

La historia de Alejandro Ramírez Magaña pudo haber tomado un rumbo muy distinto al de la industria del cine. Nacido el 10 de octubre de 1970 en Michoacán, durante sus primeros años profesionales estaba más cerca de la investigación económica y los organismos internacionales que de las salas de proyección.

Su preparación académica refleja ese camino: estudió Economía en la Universidad de Harvard, cursó una maestría en Economía del Desarrollo en la Universidad de Oxford y más tarde obtuvo un MBA también en Harvard.

Antes de regresar a México, colaboró en proyectos del Banco Mundial y estaba a punto de incorporarse al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nueva York. Pero en 1996, cuando tenía 26 años, un breve mensaje de su abuelo, Enrique Ramírez Miguel, cambió el rumbo de su vida y de Cinépolis: "Alex, te necesitamos. Un abrazo".

Ramírez Magaña impulsó las salas VIP, la digitalización y nuevos modelos de servicio que transformaron la compañía. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez Esquivel)

El regreso a casa para transformar Cinépolis

Cuando Alejandro Ramírez Magaña regresó a México en 1996, se encontró con una empresa familiar de larga tradición, pero también con un negocio que enfrentaba el mayor desafío de su historia. Todo había comenzado décadas antes en Morelia con Organización Ramírez, fundada por su abuelo, Enrique Ramírez Miguel, y posteriormente consolidada por su padre, Enrique Ramírez Villalón.

El éxito que la compañía alcanzó durante las décadas de 1970 y 1980, gracias a formatos como multicinemas y cinemas gemelos, no solo la convirtió en un referente de la exhibición cinematográfica en México. También permitió que Alejandro estudiara en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, una formación que años después sería clave para transformar el negocio familiar.

En 1994, la compañía dio un nuevo paso con el nacimiento de Cinépolis, un concepto de complejos con múltiples salas que buscaba modernizar la experiencia de ir al cine. Sin embargo, el mercado cambió rápidamente. La llegada de competidores como Cinemex y Cinemark puso presión sobre la empresa y obligó a replantear la estrategia.

Fue entonces cuando Alejandro recibió aquel mensaje de su abuelo y dejó atrás la carrera que había construido en el extranjero para regresar al negocio familiar. Antes de tomar decisiones, pasó varios meses recorriendo los complejos, analizando la operación y escuchando a clientes y colaboradores.

Su conclusión fue clara: el futuro de la empresa pasaba por apostar por Cinépolis y dejar atrás los formatos tradicionales, tal y como lo ha contado Expansión en el pasado .

Así, la formación que había obtenido en el extranjero gracias al éxito de Organización Ramírez terminó convirtiéndose en una de las principales herramientas para transformar el negocio familiar en un gigante internacional.