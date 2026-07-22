Cuando se piensa en alimentos para perro y gato, marcas como Pedigree y Whiskas suelen venir de inmediato a la mente. Lo que pocos imaginan es que también comparten dueño con algunos de los dulces más populares del mercado, como M&M'S, Snickers, Skwinkles y los famosos Lucas.

Detrás de todas ellas está Mars, una empresa que nació en Estados Unidos en 1911 como un fabricante de confitería y que, con el paso de las décadas, diversificó su negocio hasta convertirse en uno de los mayores productores de alimentos para mascotas del mundo, sin abandonar el negocio de los chocolates y los dulces.

Hoy la compañía opera en el país como Mars México. En esta nota te contamos cómo pasó de vender golosinas a liderar también el mercado de alimentos para mascotas, cuánto factura en México y cuántos empleos genera.