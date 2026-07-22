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Pedigree, Whiskas, Snickers y Lucas pertenecen a la misma empresa: vende 29,000 mdp al año

Pocas empresas tienen presencia en la despensa, el cajón de los dulces y el plato de las mascotas. Así es el negocio que Mars construyó durante más de un siglo.
mié 22 julio 2026 08:20 AM
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Mars México
Mars México factura 29,000 millones de pesos al año, según el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México de Expansión. (Expansión/IA)

Cuando se piensa en alimentos para perro y gato, marcas como Pedigree y Whiskas suelen venir de inmediato a la mente. Lo que pocos imaginan es que también comparten dueño con algunos de los dulces más populares del mercado, como M&M'S, Snickers, Skwinkles y los famosos Lucas.

Detrás de todas ellas está Mars, una empresa que nació en Estados Unidos en 1911 como un fabricante de confitería y que, con el paso de las décadas, diversificó su negocio hasta convertirse en uno de los mayores productores de alimentos para mascotas del mundo, sin abandonar el negocio de los chocolates y los dulces.

Hoy la compañía opera en el país como Mars México. En esta nota te contamos cómo pasó de vender golosinas a liderar también el mercado de alimentos para mascotas, cuánto factura en México y cuántos empleos genera.

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¿Cuánto vende Mars en México?

De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Mars México registró ingresos estimados por 29,000 millones de pesos en 2025, prácticamente la misma cifra que un año antes, por lo que cayó del lugar 174 al 182 del listado.

La compañía reporta alrededor de 5,600 empleados en México y cuenta con plantas de producción en Querétaro, Nuevo León, Jalisco y Estado de México.

En Querétaro se concentra parte de su operación de Mars Petcare, donde fabrica alimentos para mascotas como Pedigree y Whiskas. En Montemorelos, Nuevo León, opera una planta de confitería donde produce marcas como Snickers y Milky Way.

Sus instalaciones en Jalisco y Estado de México complementan su red de manufactura y distribución para abastecer el mercado nacional y otros países de la región.

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Todas las marcas de Mars

Mars divide su negocio en tres grandes divisiones: Mars Petcare, Mars Wrigley y Mars Food & Nutrition, cada una enfocada en diferentes categorías de consumo.

Mars Petcare (alimentos y servicios para mascotas)

Esta división concentra las marcas de alimento para perros y gatos, además de servicios relacionados con el cuidado animal. Entre sus principales marcas se encuentran:

-Banfield

-Cesar

-Eukanuba

-PAL

-Pedigree

-Royal Canin

-Sheba

-Whiskas

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Nació en 1911 como una empresa de dulces y hoy es uno de los mayores productores de alimentos para mascotas del mundo. (Ewais/Shutterstock / Ewais)

Mars Wrigley (chocolates, dulces y confitería)

Es la división que reúne las marcas de chocolates, chicles y golosinas de la compañía. Algunas de sus marcas más conocidas son:

-Doublemint

-Hubba Bubba

-Juicy Fruit

-Lucas

-M&M’S

-Milky Way

-Orbit

-Skittles

-Skwinkles

-Snickers

-Turin

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La empresa es dueña de marcas como Pedigree, Whiskas, M&M'S, Snickers, Skwinkles y Lucas. (Fabrizio Bensch/Reuters)

Mars Food & Nutrition (alimentos y productos de consumo)

Esta división agrupa las marcas de alimentos preparados, ingredientes y productos de nutrición. Entre ellas están:

-Abu Siouf

-Ben’s Original

-CocoaVia

-Dolmio

-Kan Tong

-Kevin’s Natural Foods

-MasterFoods

-Mirácoli

-Pamesello

-Royco

-Seeds of Change

-Suzi Wan

-Tasty Bite

Con esta cartera, Mars pasó de ser una empresa enfocada en dulces y chocolates a convertirse en un grupo global con presencia en alimentos para mascotas, confitería y productos de alimentación.

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¿Cómo pasó Mars de vender dulces a alimento para mascota?

Mars nació en 1911, de la mano del emprendedor Frank C. Mars, como un fabricante de dulces en Estados Unidos. Durante gran parte de su historia construyó un negocio alrededor de marcas de confitería que hoy son referentes mundiales, como M&M'S, Snickers, Milky Way y, más tarde, los chicles Orbit, Juicy Fruit y Doublemint tras la adquisición de Wrigley.

Con el paso de los años, la empresa encontró una oportunidad en una categoría muy distinta: el cuidado de las mascotas. A diferencia de los chocolates y los dulces, los alimentos para perros y gatos son productos de consumo recurrente, lo que les permite generar ingresos más estables y una relación de largo plazo con los consumidores, según su historia oficial .

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Esa visión llevó a Mars a desarrollar y adquirir marcas como Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Cesar, Sheba y Eukanuba, además de expandirse hacia servicios veterinarios con Banfield. Así, la compañía dejó de ser conocida únicamente por sus golosinas para convertirse en uno de los mayores jugadores del mercado mundial de alimentos para mascotas.

Hoy, Mars opera a través de tres grandes divisiones: Mars Petcare, Mars Wrigley y Mars Food & Nutrition. Su evolución muestra cómo una empresa que comenzó vendiendo caramelos hace más de un siglo logró construir un negocio diversificado que hoy abarca desde chocolates y chicles hasta alimentos para mascotas y productos de nutrición.

Tags

Alimentos, Querétaro, Mascotas, Animales, perro empresas

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