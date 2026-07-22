Opella traslada a México la producción de Enterogermina con inversión de 1,200 millones de pesos

Más allá de ampliar la capacidad instalada, la inversión representa una transferencia tecnológica, procesos productivos, conocimiento técnico y capacidades industriales que hasta ahora se concentraban en Europa.

"Esta nueva línea es la combinación de inversión productiva, ciencia y manufactura avanzada. Nuestra misión es poner la salud en las manos de las personas y esta inversión hace realidad esa visión", dijo Luis Soares, director general de Opella México.

La llegada de la nueva línea modifica el papel de México dentro de la operación internacional de la farmacéutica. Con ella, la producción local pasará de representar 60% a 80% del portafolio comercializado por la empresa en el país, al tiempo que incrementará la capacidad para abastecer a otros mercados de la región.

Para Opella, la inversión consolida a México como una plataforma para la manufactura farmacéutica avanzada, la exportación y el desarrollo industrial.

"La expansión fortalece nuestra capacidad tecnológica y consolida a México como una plataforma estratégica para producir tanto para el mercado nacional como para exportación", afirmó Soares.

El directivo explicó que la decisión responde a la necesidad de acercar la producción a los mercados donde la demanda crece con mayor rapidez y aprovechar las capacidades industriales que ha desarrollado el país durante los últimos años.

De Italia a Ocoyoacac

La nueva línea incorpora procesos que anteriormente solo se realizaban en Italia. A partir de ahora, la planta de Ocoyoacac fabricará tanto el ingrediente activo como el producto terminado de Enterogermina, bajo los mismos estándares de calidad utilizados en Europa.

"No se trata únicamente de instalar nuevos equipos. Estamos incorporando una capacidad de manufactura que antes estaba en Italia, junto con el conocimiento técnico y las buenas prácticas que requiere este proceso", explicó Alfonso Martínez, director de Manufactura de la planta.