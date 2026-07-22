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Opella traslada a México la producción de Enterogermina con inversión de 1,200 millones de pesos

La planta de Ocoyoacac asumirá procesos que antes solo se realizaban en Italia, al fabricar el ingrediente activo y el producto terminado de Enterogermina.
mié 22 julio 2026 02:27 PM
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México le quita a Italia la producción de Enterogermina: Opella invierte 1,200 mdp en Ocoyoacac
Con la nueva línea de producción en Ocoyoacac, Opella elevará de 60% a 80% la fabricación local de su portafolio y reforzará el papel de México como plataforma de exportación para América Latina. (Foto: Expansión.)

Ocoyoacac, Estado de México.- Opella reconfiguró su mapa global de manufactura al trasladar desde Italia a México la producción de Enterogermina, una decisión que convierte a la planta de Ocoyoacac en el segundo sitio estratégico de fabricación del probiótico a nivel mundial y posiciona al país como un hub farmacéutico para Latinoamérica.

El movimiento forma parte de un plan de inversión de 2,300 millones de pesos que la compañía ejecutará entre 2025 y 2028. De ese monto, 1,200 millones de pesos se destinaron a la instalación de la nueva línea de producción de Enterogermina como parte del proyecto Aztlán, con el objetivo de atender la creciente demanda regional y fortalecer la red global de suministro de la empresa.

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Más allá de ampliar la capacidad instalada, la inversión representa una transferencia tecnológica, procesos productivos, conocimiento técnico y capacidades industriales que hasta ahora se concentraban en Europa.

"Esta nueva línea es la combinación de inversión productiva, ciencia y manufactura avanzada. Nuestra misión es poner la salud en las manos de las personas y esta inversión hace realidad esa visión", dijo Luis Soares, director general de Opella México.

La llegada de la nueva línea modifica el papel de México dentro de la operación internacional de la farmacéutica. Con ella, la producción local pasará de representar 60% a 80% del portafolio comercializado por la empresa en el país, al tiempo que incrementará la capacidad para abastecer a otros mercados de la región.

Para Opella, la inversión consolida a México como una plataforma para la manufactura farmacéutica avanzada, la exportación y el desarrollo industrial.

"La expansión fortalece nuestra capacidad tecnológica y consolida a México como una plataforma estratégica para producir tanto para el mercado nacional como para exportación", afirmó Soares.

El directivo explicó que la decisión responde a la necesidad de acercar la producción a los mercados donde la demanda crece con mayor rapidez y aprovechar las capacidades industriales que ha desarrollado el país durante los últimos años.

De Italia a Ocoyoacac

La nueva línea incorpora procesos que anteriormente solo se realizaban en Italia. A partir de ahora, la planta de Ocoyoacac fabricará tanto el ingrediente activo como el producto terminado de Enterogermina, bajo los mismos estándares de calidad utilizados en Europa.

"No se trata únicamente de instalar nuevos equipos. Estamos incorporando una capacidad de manufactura que antes estaba en Italia, junto con el conocimiento técnico y las buenas prácticas que requiere este proceso", explicó Alfonso Martínez, director de Manufactura de la planta.

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El ejecutivo señaló que la fabricación del probiótico exige un control estricto durante todas las etapas del proceso, desde el manejo de las cepas bacterianas hasta el producto terminado, por lo que la transferencia tecnológica representa uno de los principales activos del proyecto.

"Representa mucho más que una expansión. Significa incorporar una nueva capacidad industrial y traer conocimiento técnico que fortalece a nuestro sitio de manufactura", dijo.

Un hub para abastecer a Latinoamérica

La decisión también responde al crecimiento acelerado que registra el mercado latinoamericano para Enterogermina.

Actualmente, Latinoamérica representa alrededor del 35% del consumo mundial del probiótico y Opella estima que esa participación superará el 40% en 2027, lo que obligó a la empresa a acercar su producción a los consumidores.

"Cuando un mercado crece de esta manera, debemos producir cerca de quienes lo consumen. Esa es la razón por la que estamos ampliando nuestra capacidad en México", explicó Rafik Amrane, director global de la cadena de suministro de Opella.

El directivo detalló que la planta mexicana se convierte en el segundo sitio estratégico de producción de Enterogermina dentro de la red global de 13 plantas que opera la compañía.

La nueva capacidad permitirá fortalecer el suministro regional, reducir tiempos logísticos y hacer más resiliente la cadena de suministro para América Latina.

Para los directivos de Opella, la inversión confirma que México se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para desarrollar procesos de manufactura avanzada dentro de la industria farmacéutica.

"México tiene talento técnico, experiencia industrial, capacidad regulatoria y una conexión natural con Latinoamérica. Todo eso hace que esta inversión tenga sentido para nuestra red global", señaló Amrane.

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Farmacéutica Industria farmacéutica

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