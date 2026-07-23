Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Empresas

Hoteleros reconocen que el Mundial 2026 no fue lo que esperaban; ahora confían en un impacto de ‘largo plazo’

Los hoteles no alcanzaron la ocupación prevista durante el Mundial 2026, aunque el incremento en las tarifas compensó parte de la menor demanda de huéspedes.
jue 23 julio 2026 05:21 PM
Añadir Expansión en Google
Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026
México ganó popularidad como destino turístico durante el Mundial 2026. (Foto: David Ramos/Getty Images)

Antes de que rodara el balón, la industria hotelera imaginaba un Mundial 2026 con hoteles prácticamente llenos. Las proyecciones apuntaban a ocupaciones de entre 80 y 90% en las ciudades sede, impulsadas por la llegada de miles de aficionados extranjeros. Pero la realidad fue distinta.

Los establecimientos registraron niveles de entre 57 y 65%, un desempeño que quedó por debajo de las expectativas. Sin embargo, el torneo terminó dejando un resultado menos adverso de lo previsto, ya que el incremento de alrededor de 40% en las tarifas hoteleras permitió sostener los ingresos del sector, según datos de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH).

Publicidad

Las tarifas salvan el balance

Aunque México no logró capitalizar plenamente el flujo de visitantes esperado durante la Copa del Mundo, los empresarios consideran que el verdadero partido comienza ahora. La exposición internacional obtenida durante el torneo, afirman, representa una oportunidad para fortalecer la llegada de turistas en los próximos años, siempre que el país retome una estrategia permanente de promoción.

“La imagen que se logró transmitir del país es que somos un país hospitalario y seguro. Esa es una ola que debemos capitalizar hacia adelante”, afirmó Jorge Paoli Díaz, presidente de la ANCH, durante una conferencia de prensa.

El comportamiento del mercado sorprendió a la industria. Los hoteles recibieron menos huéspedes de los proyectados, pero quienes viajaron pagaron tarifas más altas. En Ciudad de México y Guadalajara, los precios de las habitaciones –según la asociación– aumentaron alrededor de 40% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Monterrey el incremento fue cercano a 30%.

Ese ajuste permitió compensar parcialmente la menor ocupación y evitó un impacto más severo sobre los ingresos de los establecimientos.

“El balance de la hotelería organizada respecto del Mundial ha sido positivo, pero para los hoteles el resultado estuvo por debajo de lo esperado”, reconoció Paoli Díaz.

Los hoteleros atribuyen el resultado a una combinación de factores. Entre ellos destacan la ausencia de selecciones con gran poder de convocatoria durante la fase de grupos, el aumento en el precio de los boletos provocado por el esquema de tarifas dinámicas de la FIFA, el desplazamiento del turismo de negocios y la liberación tardía de habitaciones que permanecieron bloqueadas para la organización del torneo.

Publicidad

Efecto retardado

Pese a ello, los representantes del sector coinciden en que medir el éxito del torneo únicamente por la ocupación hotelera sería insuficiente. Consideran que el evento permitió mostrar un México distinto a visitantes provenientes de mercados poco habituales.

“Estoy seguro de que van a hablar bien de nosotros, nos van a recomendar y van a invitar a otros a regresar”, aseguró Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

El reto, advierten, será evitar que ese impulso se desvanezca con el paso de los meses. Fong consideró que el país necesita mantener recursos para la promoción turística una vez concluido el Mundial, pues el interés despertado por el torneo difícilmente se traducirá en más visitantes sin una estrategia que mantenga a México presente en los mercados internacionales.

Para Francisco Madrid, director del STARC, la visibilidad obtenida durante el Mundial sólo tendrá efectos duraderos si se convierte en una política pública de largo plazo.

“Difícilmente llegaremos a los primeros lugares si no hacemos algunas de las cosas que están haciendo los otros países, como invertir nuevamente en promoción”, señaló.

Madrid explicó que mientras otros destinos destinan cientos de millones de euros a promover su oferta turística, México redujo durante los últimos años el presupuesto para ese rubro, lo que limita la posibilidad de transformar la exposición internacional del Mundial en un mayor flujo de turistas.

Publicidad

Tags

turismo, todo incluido, hoteles Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad