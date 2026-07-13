Adidas no fue la única: Panam, New Era y otras marcas que lanzaron colecciones del Mundial 2026

La estrategia permitió que marcas ajenas al negocio de los jerseys oficiales participaran en uno de los eventos de consumo más importantes del año, al captar a consumidores interesados en expresar su apoyo a la Selección Mexicana o simplemente sumarse al ambiente de la Copa del Mundo.

La identidad nacional amplía el mercado

Entre las empresas mexicanas que aprovecharon esta coyuntura estuvo Panam, que lanzó la colección Mexa, integrada por tenis, playeras y sudaderas inspiradas en los colores y símbolos nacionales. Aunque la colección coincidió con el Mundial, la empresa buscó posicionarla más allá del torneo.

“Se diseñó para demostrar el orgullo de ser mexicano y no cargar con la etiqueta de que solo se vistiera durante algunas semanas”, explicó Paola Reglín, directora de Marketing y Comunicación de Panam.

La directiva señaló que el Mundial 2026 funcionó como un catalizador para la colección al incrementar la demanda de productos relacionados con México, en un contexto donde millones de consumidores buscaban participar en la celebración del torneo.

La estrategia se reflejó en los resultados comerciales. De acuerdo con la compañía, las ventas de la colección crecieron 30% durante el Mundial, un desempeño relevante para una empresa cuyo portafolio está concentrado principalmente en calzado.

Los productos con mejor respuesta fueron los tenis unisex y una camiseta para mujer.

“La primera camiseta que lanzamos para mujer repuntó en ventas en sus primeros tres días. Fue una sorpresa porque en este torneo pudimos observar un incremento y una mayor participación de las mujeres por vestir algún jersey o playera que apoyara a la selección”, comentó Reglín.