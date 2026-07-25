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Los siniestros ferroviarios salen del radar oficial tras el accidente mortal del Tren Interoceánico

El sistema ferroviario redujo 25.5% sus siniestros en 2025, pero la información oficial dejó de actualizarse tras el accidente mortal del Tren Interoceánico y un nuevo descarrilamiento reavivó los cuestionamientos.
sáb 25 julio 2026 09:30 AM
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El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 15 de julio reactivó el debate sobre la seguridad ferroviaria y la falta de estadísticas oficiales actualizadas. (DarioGaona/Getty Images)

El sistema ferroviario mexicano registró una disminución en los accidentes durante 2025, pero el seguimiento público sobre la seguridad de la red quedó interrumpido justo cuando el gobierno federal aceleró su estrategia para expandir el transporte de pasajeros.

La falta de información actualizada ocurre después del descarrilamiento del Tren Interoceánico del 28 de diciembre de 2025, considerado el accidente ferroviario más grave de los últimos años, en el que murieron 14 personas y alrededor de un centenar resultaron heridas. Desde entonces, las estadísticas oficiales dejaron de publicarse de manera periódica.

El tema volvió a cobrar relevancia el 15 de julio, cuando otro convoy del Tren Interoceánico se salió de las vías en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, en el mismo tramo donde ocurrió el accidente fatal de finales del año pasado. En esta ocasión, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.

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Los accidentes regresan al debate mientras faltan datos oficiales

Los dos eventos ocurren mientras el sector ferroviario atraviesa una nueva etapa impulsada desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que devolvió al ferrocarril un papel prioritario dentro de la política de infraestructura del país, una estrategia que ha sido retomada y ampliada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los datos más recientes de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) muestran que durante 2025 se registraron 1,167 siniestros ferroviarios, cifra que representó una disminución de 25.5% respecto al año previo.

Sin embargo, esos datos corresponden al último reporte público disponible. Desde entonces no se han publicado nuevas actualizaciones sobre accidentes, incidentes operativos o indicadores de seguridad ferroviaria.

De acuerdo con el informe Pulso Ferroviario, Operación y Seguridad, los siniestros se clasifican conforme a la NOM-004-ARTF-2022 en cuatro categorías.

La principal corresponde a los cruces a nivel, que incluyen accidentes en intersecciones entre vías férreas y caminos, calles o carreteras. Durante 2025 se contabilizaron 727 casos, equivalentes al 62.3% del total de los siniestros registrados.

La segunda categoría agrupa los siniestros relacionados con equipo ferroviario, infraestructura y operación, donde se encuentran los descarrilamientos, colisiones, incendios, explosiones, derrumbes, deslaves, inundaciones y otros eventos derivados de fallas mecánicas, eléctricas, de infraestructura, fenómenos naturales o errores humanos.

En este grupo se reportaron 222 sucesos, equivalentes al 19% del total de accidentes ferroviarios registrados durante el año.

La tercera categoría corresponde a muerte, lesión y otros, que comprende eventos ajenos a la operación ferroviaria o al estado de la infraestructura, pero que ocasionan víctimas. En este rubro se contabilizaron 217 siniestros, es decir, el 18.5% del total.

Finalmente, el grupo relacionado con materiales o residuos peligrosos registró únicamente un incidente, equivalente al 0.09% del total.

Además de los accidentes, la agencia reportó una reducción de 6.8% en los incidentes relacionados con robo de mercancías transportadas por ferrocarril. En contraste, los casos de vandalismo aumentaron 5.09% respecto al año anterior.

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La ATTRAPI señaló entonces que ambos indicadores, considerados de manera conjunta, podían reflejar una mejora en la gestión de la seguridad del sistema ferroviario.

En materia geográfica, el organismo contabilizó 14,440 reportes de distintos eventos ferroviarios durante 2025. Coahuila concentró el 17.27% del total, seguido por Guanajuato con 15.7%, Aguascalientes con 9.7%, Jalisco con 8.2% y Tlaxcala con 6.1%.

Nueva agencia, menos información pública

La interrupción de los reportes coincide con una reorganización institucional del sector.

La ATTRAPI fue creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2026, en sustitución de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

El cambio forma parte de la estrategia del gobierno federal para recuperar un papel más activo del Estado en el desarrollo del transporte ferroviario, particularmente en el segmento de pasajeros.

No obstante, fue hasta finales de junio cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aprobó el programa institucional de la nueva agencia.

Entre sus principales objetivos se encuentra planear y desarrollar más de 3,000 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias para pasajeros, fortalecer el transporte de carga e impulsar sistemas ferroviarios urbanos, suburbanos e interurbanos en distintas regiones del país.

La dependencia plantea que, hacia 2030, México cuente con un Sistema Ferroviario Nacional integrado, eficiente y seguro, conformado por una red especializada para carga y otra independiente para pasajeros.

Sin embargo, dentro de los objetivos públicos del programa institucional no se establece la continuidad de los reportes estadísticos que anteriormente publicaba de manera mensual la autoridad ferroviaria.

Con la extinta Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el informe Pulso Ferroviario se difundía cada mes e incluía indicadores sobre movimiento de carga, operación de la red, incidentes de seguridad y evolución de los siniestros.

Hasta ahora, la información pública disponible en los canales oficiales mantiene como último corte diciembre de 2025, por lo que no existen estadísticas oficiales sobre el comportamiento de los accidentes ferroviarios durante el presente año, pese a que la expansión de la infraestructura ferroviaria se ha convertido en uno de los principales proyectos de inversión del gobierno federal.

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Transporte ferroviario Tren Transístmico

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