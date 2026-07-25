Los accidentes regresan al debate mientras faltan datos oficiales

Los dos eventos ocurren mientras el sector ferroviario atraviesa una nueva etapa impulsada desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que devolvió al ferrocarril un papel prioritario dentro de la política de infraestructura del país, una estrategia que ha sido retomada y ampliada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los datos más recientes de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) muestran que durante 2025 se registraron 1,167 siniestros ferroviarios, cifra que representó una disminución de 25.5% respecto al año previo.

Sin embargo, esos datos corresponden al último reporte público disponible. Desde entonces no se han publicado nuevas actualizaciones sobre accidentes, incidentes operativos o indicadores de seguridad ferroviaria.

De acuerdo con el informe Pulso Ferroviario, Operación y Seguridad, los siniestros se clasifican conforme a la NOM-004-ARTF-2022 en cuatro categorías.

La principal corresponde a los cruces a nivel, que incluyen accidentes en intersecciones entre vías férreas y caminos, calles o carreteras. Durante 2025 se contabilizaron 727 casos, equivalentes al 62.3% del total de los siniestros registrados.

La segunda categoría agrupa los siniestros relacionados con equipo ferroviario, infraestructura y operación, donde se encuentran los descarrilamientos, colisiones, incendios, explosiones, derrumbes, deslaves, inundaciones y otros eventos derivados de fallas mecánicas, eléctricas, de infraestructura, fenómenos naturales o errores humanos.

En este grupo se reportaron 222 sucesos, equivalentes al 19% del total de accidentes ferroviarios registrados durante el año.

La tercera categoría corresponde a muerte, lesión y otros, que comprende eventos ajenos a la operación ferroviaria o al estado de la infraestructura, pero que ocasionan víctimas. En este rubro se contabilizaron 217 siniestros, es decir, el 18.5% del total.

Finalmente, el grupo relacionado con materiales o residuos peligrosos registró únicamente un incidente, equivalente al 0.09% del total.

Además de los accidentes, la agencia reportó una reducción de 6.8% en los incidentes relacionados con robo de mercancías transportadas por ferrocarril. En contraste, los casos de vandalismo aumentaron 5.09% respecto al año anterior.