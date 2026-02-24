Disney nombra al argentino Daniel Burman como director de contenido original de Latam

El principal lineamiento de la nueva estructura es que las operaciones de entretenimiento reporten de forma directa a los líderes globales con sede en Estados Unidos. La meta es alinear prioridades estratégicas y resultados financieros, optimizar la coordinación regional de los equipos y encabezar iniciativas locales que integren todos los negocios de la compañía.

En ese contexto, Daniel Burman se enfocará en elevar la calidad y ambición de las producciones originales de Disney en la región, en sintonía con la estrategia global de contenidos del gigante del entretenimiento. También tendrá la misión de identificar historias con capacidad de conectar de manera significativa tanto con las audiencias latinoamericanas como con el público internacional.

“Estará al frente del desarrollo creativo en los distintos mercados, promoverá la incorporación de nuevos talentos y profundizará la integración de las historias latinoamericanas dentro del portafolio global de la compañía”, explicó la empresa en un comunicado de prensa.

Contenidos locales con alcance internacional

El nombramiento de Burman también se inserta en la apuesta de Disney por historias locales con proyección global. En septiembre pasado, Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, afirmó que América Latina desempeña un papel clave en el éxito mundial de la empresa, al tratarse de una región dinámica y con amplias oportunidades de crecimiento.