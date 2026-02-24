Publicidad

Disney apuesta por Daniel Burman para potenciar contenido original de Latam

Burman será el nuevo director de contenido original de Disney+ Latam y su misión será fortalecer la producción regional con historias de alcance internacional.
mar 24 febrero 2026 11:18 AM
Disney nombra al argentino Daniel Burman como director de contenido original de Latam
Daniel Burman se enfocará en elevar la calidad y ambición de las producciones originales de Disney en la región, en sintonía con la estrategia global de contenidos de la empresa.

The Walt Disney Company atraviesa una reestructuración en su modelo operativo para sus negocios de entretenimiento. En el marco de estos cambios, la compañía designó a Daniel Burman como nuevo director de contenido original de Disney+ Latam, cuyo rol surtirá efecto el próximo 25 de marzo.

Burman estará a cargo de la estrategia de contenido original de la compañía en la región y reportará directamente a Eric Schrier, presidente de Disney Television Studios & Global Original Television Strategy. También trabajará de manera articulada y en estrecha colaboración con Martín Iraola, presidente de Disney Latinoamérica.

El principal lineamiento de la nueva estructura es que las operaciones de entretenimiento reporten de forma directa a los líderes globales con sede en Estados Unidos. La meta es alinear prioridades estratégicas y resultados financieros, optimizar la coordinación regional de los equipos y encabezar iniciativas locales que integren todos los negocios de la compañía.

En ese contexto, Daniel Burman se enfocará en elevar la calidad y ambición de las producciones originales de Disney en la región, en sintonía con la estrategia global de contenidos del gigante del entretenimiento. También tendrá la misión de identificar historias con capacidad de conectar de manera significativa tanto con las audiencias latinoamericanas como con el público internacional.

“Estará al frente del desarrollo creativo en los distintos mercados, promoverá la incorporación de nuevos talentos y profundizará la integración de las historias latinoamericanas dentro del portafolio global de la compañía”, explicó la empresa en un comunicado de prensa.

Contenidos locales con alcance internacional

El nombramiento de Burman también se inserta en la apuesta de Disney por historias locales con proyección global. En septiembre pasado, Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, afirmó que América Latina desempeña un papel clave en el éxito mundial de la empresa, al tratarse de una región dinámica y con amplias oportunidades de crecimiento.

En ese sentido, sostuvo que la nueva estructura unificada fortalecerá el negocio y potenciará la capacidad de ofrecer a las audiencias de todo el mundo una propuesta de entretenimiento más ambiciosa y competitiva.

El perfil de Burman apunta a respaldar ese objetivo. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como director, productor, guionista, showrunner y ejecutivo en el ámbito internacional. Cuenta con cuatro nominaciones a los Premios Emmy Internacionales y múltiples reconocimientos de prestigio, consolidándose como un creador cuyas películas y series han alcanzado audiencias en diversos mercados.

Desde 2017, su trayectoria ha estado vinculada a The Mediapro Studio, a través de su productora Oficina Burman, fundada en 2014, donde supervisó iniciativas estratégicas y operativas en desarrollo de contenidos, alianzas internacionales y estrategias de producción regional.

“Espero impulsar nuevas oportunidades para la comunidad creativa de América Latina, con el objetivo de desarrollar historias vibrantes y relevantes que sean un auténtico reflejo de nuestra región”, agregó Daniel Burman citado en un comunicado de prensa.

En Latinoamérica, Disney cuenta con un portafolio de producciones originales como “La peor vuelta al mundo”, “El Encargado”, “Impuros”, “Hija del fuego, la venganza de la bastarda” y “Argentina ’78”, nominada a los Premios Emmy Internacionales.

Entre los próximos estrenos internacionales se encuentran “Dear Killer Nannies”, que tendrá su estreno mundial en la Competencia Internacional del Series Mania Festival 2026, así como nuevas temporadas de “El Encargado”, “Amor da Minha Vida”, “O11CE” y “Soy Luna”.

Con esta reorganización y el desembarco de Daniel Burman al frente del contenido original, The Walt Disney Company refuerza su apuesta por América Latina como un polo estratégico de creación y exportación de historias.

