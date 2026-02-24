Disney nombra al argentino Daniel Burman como director de contenido original de Latam

En ese sentido, sostuvo que la nueva estructura unificada fortalecerá el negocio y potenciará la capacidad de ofrecer a las audiencias de todo el mundo una propuesta de entretenimiento más ambiciosa y competitiva.
El perfil de Burman apunta a respaldar ese objetivo. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como director, productor, guionista, showrunner y ejecutivo en el ámbito internacional. Cuenta con cuatro nominaciones a los Premios Emmy Internacionales y múltiples reconocimientos de prestigio, consolidándose como un creador cuyas películas y series han alcanzado audiencias en diversos mercados.
Desde 2017, su trayectoria ha estado vinculada a The Mediapro Studio, a través de su productora Oficina Burman, fundada en 2014, donde supervisó iniciativas estratégicas y operativas en desarrollo de contenidos, alianzas internacionales y estrategias de producción regional.
“Espero impulsar nuevas oportunidades para la comunidad creativa de América Latina, con el objetivo de desarrollar historias vibrantes y relevantes que sean un auténtico reflejo de nuestra región”, agregó Daniel Burman citado en un comunicado de prensa.
En Latinoamérica, Disney cuenta con un portafolio de producciones originales como “La peor vuelta al mundo”, “El Encargado”, “Impuros”, “Hija del fuego, la venganza de la bastarda” y “Argentina ’78”, nominada a los Premios Emmy Internacionales.
Entre los próximos estrenos internacionales se encuentran “Dear Killer Nannies”, que tendrá su estreno mundial en la Competencia Internacional del Series Mania Festival 2026, así como nuevas temporadas de “El Encargado”, “Amor da Minha Vida”, “O11CE” y “Soy Luna”.
Con esta reorganización y el desembarco de Daniel Burman al frente del contenido original, The Walt Disney Company refuerza su apuesta por América Latina como un polo estratégico de creación y exportación de historias.