Disney ante la disrupción: talento, IA y nuevos hábitos redefinen su estrategia

Esto implica no solo disponibilidad inmediata, sino integración con otras capas de consumo, desde resultados deportivos en tiempo real hasta conversaciones en redes sociales derivadas de una película o serie.
En este entorno, Gutiérrez señala que la competencia ya no se define únicamente por volumen, sino por relevancia. La saturación de oferta obliga a una curaduría más precisa, donde la calidad y la ubicación del contenido resultan determinantes para no diluirse en un mercado cada vez más fragmentado.
“Lo que estamos haciendo es entender en dónde (el usuario) quiere ver la historia, dónde quiere conectar y asegurarnos de estar ahí. Las marcas que se asocian con nosotros en publicidad o para patrocinios o alianzas están buscando audiencias y nosotros estamos en donde las personas se están conectando con contenido”, explicó la directiva de Disney.
El cambio es constante
Las directivas que llevan más de una década en la empresa destacan que una de las constantes de la industria, en donde se desenvuelve Disney, es el cambio. Las plataformas de streaming en menos de cinco años han pasado por cambios estructurales en su modelo de negocio: subida de precios, eliminar cuentas compartidas, integración de publicidad y ahora una consolidación con la adquisición entre jugadores como ahora mismo sucede entre Warner Bros. Discovery y Pramount.
Rosalilia Osorno, directora de Finanzas de Disney, señala que los cambios que hoy atraviesa la industria pueden percibirse desde fuera como fenómenos novedosos o incluso preocupantes, pero en realidad forman parte de la dinámica habitual del sector del entretenimiento.
A lo largo de sus 19 años en la compañía, ha sido testigo de procesos constantes de compra, venta y fusiones de activos, lo que le ha permitido entender que en esta industria difícilmente puede hablarse de una consolidación definitiva.
Esta dinámica podría constituir una de las principales fortalezas de Disney: contar con colaboradores habituados a tomar decisiones en medio de cambios estructurales, una capacidad que le permitiría mantenerse vigente y competitivo en el futuro.
“Profesionalmente esa es la mejor ventaja que tengo porque pocos colegas pueden vivir y tener las experiencias que he vivido en estos 19 años. Estoy muy ansiosa de seguirme desarrollando y creciendo junto con una compañía que siempre te reta”, dijo la directiva.
En medio de estos cambios, la compañía asegura que ha mantenido su esencia: contar historias que, si bien evolucionan con los cambios sociales, conservan como eje central la forma en que se narran, como vía para mantener una conexión cercana y relevante con las audiencias.