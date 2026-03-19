Disney ante la disrupción: talento, IA y nuevos hábitos redefinen su estrategia

Carolina Limón, directora de recursos humanos en Disney Company en México, explicó que actualmente es complejo hacerse de más talento, en especial porque muchas veces el que se requiere se encuentra dentro de la operación de los propios competidores, esto pese a que la propia empresa cuenta con un programa para formar talento.

Al reto se suma el entender qué habilidades serán relevantes en el futuro inmediato, en un escenario donde la automatización por herramientas como la IA redefine las nuevas funciones. Pero la integración de tecnologías, asegura la directiva, no es sustituir al factor humano, sino integrarlo.

La visión de Disney combina el uso de IA para eficientar procesos con equipos humanos capaces de gestionarla y potenciarla. “Nos gusta abrazar la tecnología y lo humano, la mezcla de ambos nos dará los mejores resultados porque facilitará los procesos. Ese es nuestro futuro”, aseguró Limón en entrevista.

Las compañías incorporan cada vez más la inteligencia artificial en sus estrategias con el objetivo de optimizar operaciones, y la industria del entretenimiento no es la excepción. Las plataformas de streaming recurren de forma creciente a estas herramientas para fortalecer su modelo de negocio, desde la personalización de recomendaciones hasta la creación y producción de contenidos, así como en la gestión y segmentación de la publicidad.

A la par de este cambio, las empresas del entretenimiento como Disney aseguran que el comportamiento de las audiencias también ha cambiado de forma radical. Gabriela Gutiérrez, directora de ad sales and partnerships, el brazo comercial en Disney México, asegura que si antes el usuario acudía al contenido, ahora espera que el contenido llegue a él.

Esta lógica obliga a una presencia transversal: cine, plataformas digitales, transmisiones deportivas y redes sociales forman parte de un mismo ecosistema.