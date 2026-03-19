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Disney ante la disrupción: talento, IA y nuevos hábitos redefinen su estrategia

La compañía atraviesa una transformación marcada por la tracción de talento, la IA y el cambio en hábitos de consumo, que la obligan a replantear su estrategia sin abandonar su eje central: contar historias.
jue 19 marzo 2026 01:44 PM
Disney se encuentra en medio de un cambio en su estrategia
Dentro de la nueva estrategia de Disney se encuentra el uso de la IA pero aplicada por humanos, cuya mezcla permitirá mejorar su operación en el mediano plazo. (Marvin Samuel Tolentino Pineda/Getty Images)

Disney enfrenta una transformación acelerada en la industria del streaming. La competencia por talento, el avance de la Inteligencia Artificial ( IA ) y el cambio en el consumo obligan a replantear su operación sin abandonar su eje central: contar historias.

La compañía reconoce que el mercado del entretenimiento evoluciona de forma acelerada, impulsado por la proliferación de plataformas de streaming. En ese entorno, subraya la importancia de atraer y retener talento de alto nivel para mantenerse competitiva, al tiempo que avanza en la integración de nuevas tecnologías.

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Carolina Limón, directora de recursos humanos en Disney Company en México, explicó que actualmente es complejo hacerse de más talento, en especial porque muchas veces el que se requiere se encuentra dentro de la operación de los propios competidores, esto pese a que la propia empresa cuenta con un programa para formar talento.

Al reto se suma el entender qué habilidades serán relevantes en el futuro inmediato, en un escenario donde la automatización por herramientas como la IA redefine las nuevas funciones. Pero la integración de tecnologías, asegura la directiva, no es sustituir al factor humano, sino integrarlo.

La visión de Disney combina el uso de IA para eficientar procesos con equipos humanos capaces de gestionarla y potenciarla. “Nos gusta abrazar la tecnología y lo humano, la mezcla de ambos nos dará los mejores resultados porque facilitará los procesos. Ese es nuestro futuro”, aseguró Limón en entrevista.

Las compañías incorporan cada vez más la inteligencia artificial en sus estrategias con el objetivo de optimizar operaciones, y la industria del entretenimiento no es la excepción. Las plataformas de streaming recurren de forma creciente a estas herramientas para fortalecer su modelo de negocio, desde la personalización de recomendaciones hasta la creación y producción de contenidos, así como en la gestión y segmentación de la publicidad.

A la par de este cambio, las empresas del entretenimiento como Disney aseguran que el comportamiento de las audiencias también ha cambiado de forma radical. Gabriela Gutiérrez, directora de ad sales and partnerships, el brazo comercial en Disney México, asegura que si antes el usuario acudía al contenido, ahora espera que el contenido llegue a él.

Esta lógica obliga a una presencia transversal: cine, plataformas digitales, transmisiones deportivas y redes sociales forman parte de un mismo ecosistema.

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Esto implica no solo disponibilidad inmediata, sino integración con otras capas de consumo, desde resultados deportivos en tiempo real hasta conversaciones en redes sociales derivadas de una película o serie.

En este entorno, Gutiérrez señala que la competencia ya no se define únicamente por volumen, sino por relevancia. La saturación de oferta obliga a una curaduría más precisa, donde la calidad y la ubicación del contenido resultan determinantes para no diluirse en un mercado cada vez más fragmentado.

“Lo que estamos haciendo es entender en dónde (el usuario) quiere ver la historia, dónde quiere conectar y asegurarnos de estar ahí. Las marcas que se asocian con nosotros en publicidad o para patrocinios o alianzas están buscando audiencias y nosotros estamos en donde las personas se están conectando con contenido”, explicó la directiva de Disney.

El cambio es constante

Las directivas que llevan más de una década en la empresa destacan que una de las constantes de la industria, en donde se desenvuelve Disney, es el cambio. Las plataformas de streaming en menos de cinco años han pasado por cambios estructurales en su modelo de negocio: subida de precios, eliminar cuentas compartidas, integración de publicidad y ahora una consolidación con la adquisición entre jugadores como ahora mismo sucede entre Warner Bros. Discovery y Pramount.

Rosalilia Osorno, directora de Finanzas de Disney, señala que los cambios que hoy atraviesa la industria pueden percibirse desde fuera como fenómenos novedosos o incluso preocupantes, pero en realidad forman parte de la dinámica habitual del sector del entretenimiento.

A lo largo de sus 19 años en la compañía, ha sido testigo de procesos constantes de compra, venta y fusiones de activos, lo que le ha permitido entender que en esta industria difícilmente puede hablarse de una consolidación definitiva.

Esta dinámica podría constituir una de las principales fortalezas de Disney: contar con colaboradores habituados a tomar decisiones en medio de cambios estructurales, una capacidad que le permitiría mantenerse vigente y competitivo en el futuro.

“Profesionalmente esa es la mejor ventaja que tengo porque pocos colegas pueden vivir y tener las experiencias que he vivido en estos 19 años. Estoy muy ansiosa de seguirme desarrollando y creciendo junto con una compañía que siempre te reta”, dijo la directiva.

En medio de estos cambios, la compañía asegura que ha mantenido su esencia: contar historias que, si bien evolucionan con los cambios sociales, conservan como eje central la forma en que se narran, como vía para mantener una conexión cercana y relevante con las audiencias.

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