Así puede ahorrarte hasta 6,000 pesos al mes un auto convertido a Gas LP

La experiencia de Óscar Torres Astorga muestra con mayor claridad cuánto puede representar ese ahorro en el uso diario de un automóvil.

En su jornada regular recorre entre 170 y 180 kilómetros diarios, con un rendimiento aproximado de 8 kilómetros por litro, y carga cerca de 23 litros de Gas LP por jornada. Con el precio de 10.56 pesos por litro, gasta alrededor de 243 pesos diarios.

Cubrir el mismo consumo con gasolina Magna, cuyo precio promedio es de 23.69 pesos por litro, representaría un desembolso cercano a 545 pesos diarios. La diferencia sería:

- Ahorro diario: 302 pesos.

- Ahorro de lunes a viernes: 1,510 pesos.

- Ahorro en un mes de 20 jornadas: 6,040 pesos.

Bajo este ejercicio, Óscar reduce alrededor de 55% su gasto mensual en combustible. La cifra puede variar por el tránsito, el rendimiento del vehículo y los precios de cada estación, pero muestra por qué la conversión resulta especialmente atractiva para taxis, conductores de aplicación y otros vehículos que circulan durante varias horas al día.

Cuánto cuesta convertir un auto y cuánto cuesta mantenerlo

(CNGAZO)

Después de conocer el ahorro que puede representar el Gas LP, la siguiente pregunta es cuánto cuesta hacer la conversión.

El precio depende principalmente del tipo de motor y del sistema de inyección que utilice el vehículo. No es lo mismo adaptar un sedán de cuatro cilindros que una camioneta con motor V8 o un automóvil con inyección directa, ya que estos últimos requieren equipos más sofisticados.

De acuerdo con CNGAZO, empresa especializada en la conversión, instalación y comercialización de sistemas de Gas LP para vehículos, el costo aproximado de una conversión es el siguiente:

- 19,000 pesos para un automóvil seminuevo de cuatro cilindros.

- 26,000 pesos si se trata de un vehículo nuevo adquirido en agencia.

- 30,000 a 34,000 pesos para motores de seis cilindros. 39,000 pesos en vehículos de ocho cilindros.

- Los modelos con inyección directa suelen tener un costo mayor debido a la complejidad del sistema.