El aumento en el precio de la gasolina llevó a Óscar Torres Astorga, conductor de un taxi concesionado en la Ciudad de México, a replantear uno de los gastos más importantes de su trabajo. En 2010 decidió convertir su auto a Gas LP.
"Nos dijeron que la gasolina iba a seguir subiendo. Entonces entendí que tenía que hacer algo, porque ya no tenía sentido seguir gastando cada vez más para trabajar", recuerda.
El escenario deja una duda cada vez más común entre los automovilistas: ¿realmente vale la pena convertir un auto a Gas LP? Para responderla, conviene conocer cuánto cuesta la conversión, cómo funciona y cuánto se puede ahorrar.
Publicidad
Así puede ahorrarte hasta 6,000 pesos al mes un auto convertido a Gas LP
La experiencia de Óscar Torres Astorga muestra con mayor claridad cuánto puede representar ese ahorro en el uso diario de un automóvil.
En su jornada regular recorre entre 170 y 180 kilómetros diarios, con un rendimiento aproximado de 8 kilómetros por litro, y carga cerca de 23 litros de Gas LP por jornada. Con el precio de 10.56 pesos por litro, gasta alrededor de 243 pesos diarios.
Cubrir el mismo consumo con gasolina Magna, cuyo precio promedio es de 23.69 pesos por litro, representaría un desembolso cercano a 545 pesos diarios. La diferencia sería:
- Ahorro diario: 302 pesos. - Ahorro de lunes a viernes: 1,510 pesos. - Ahorro en un mes de 20 jornadas: 6,040 pesos.
Bajo este ejercicio, Óscar reduce alrededor de 55% su gasto mensual en combustible. La cifra puede variar por el tránsito, el rendimiento del vehículo y los precios de cada estación, pero muestra por qué la conversión resulta especialmente atractiva para taxis, conductores de aplicación y otros vehículos que circulan durante varias horas al día.
Cuánto cuesta convertir un auto y cuánto cuesta mantenerlo
Después de conocer el ahorro que puede representar el Gas LP, la siguiente pregunta es cuánto cuesta hacer la conversión.
El precio depende principalmente del tipo de motor y del sistema de inyección que utilice el vehículo. No es lo mismo adaptar un sedán de cuatro cilindros que una camioneta con motor V8 o un automóvil con inyección directa, ya que estos últimos requieren equipos más sofisticados.
De acuerdo con CNGAZO, empresa especializada en la conversión, instalación y comercialización de sistemas de Gas LP para vehículos, el costo aproximado de una conversión es el siguiente:
- 19,000 pesos para un automóvil seminuevo de cuatro cilindros.
- 26,000 pesos si se trata de un vehículo nuevo adquirido en agencia.
- 30,000 a 34,000 pesos para motores de seis cilindros. 39,000 pesos en vehículos de ocho cilindros.
- Los modelos con inyección directa suelen tener un costo mayor debido a la complejidad del sistema.
Publicidad
Una diferencia importante es que la tecnología ya no está limitada a talleres especializados. Actualmente existen armadoras que comercializan vehículos convertidos desde la agencia mediante distribuidores autorizados, por lo que el propietario recibe el automóvil con el sistema instalado desde el inicio.
"Hoy ya trabajamos con marcas como Kia y Nissan, donde los vehículos salen convertidos desde la agencia y conservan su garantía", explica Rolando Madrazo Martín, director y presidente de CNGAZO.
A ese gasto inicial debe sumarse el mantenimiento preventivo. Igual que ocurre con cualquier sistema mecánico, los componentes del Gas LP requieren revisiones periódicas para conservar su funcionamiento y evitar un desgaste prematuro.
Rolando asegura que el servicio tiene un costo aproximado de 900 pesos y, en la mayoría de los casos, se realiza cada 20,000 kilómetros. Durante la revisión se sustituyen filtros, se inspeccionan conexiones, válvulas y tuberías, además de verificar que la calibración continúe siendo la adecuada.
Eso no significa que el vehículo deje de necesitar el mantenimiento habitual. Cambios de aceite, bujías, afinaciones y demás servicios del motor siguen realizándose conforme a las recomendaciones del fabricante, ya que el sistema de gasolina permanece activo y continúa utilizándose en cada arranque.
Cómo se convierte un auto a Gas LP y qué cambia dentro del vehículo
Una conversión a Gas LP implica mucho más que instalar un tanque adicional. Antes de modificar cualquier componente, el vehículo debe demostrar que funciona correctamente con gasolina, ya que cualquier falla mecánica también se reflejará cuando opere con el nuevo combustible.
"El sistema funciona como un espejo. Si el vehículo funciona bien con gasolina, así trabajará con Gas LP", explica el directivo.
Publicidad
Para garantizar que el automóvil está listo, el proceso se desarrolla en varias etapas.
1. Se revisa el estado del motor
El primer paso consiste en inspeccionar el sistema de combustión. El taller verifica aspectos como la compresión del motor, el estado de las bujías y el funcionamiento del sistema de encendido. Si existe alguna falla, primero debe repararse antes de instalar el equipo.
2. Se instala el sistema de Gas LP
Una vez que el automóvil aprueba la revisión, comienza la instalación.
Para lograrlo se añaden varios componentes, cada uno con una función específica:
Tanque toroidal: almacena el Gas LP y normalmente ocupa el espacio de la llanta de refacción para no perder espacio útil.
Reductor de presión: transforma el combustible para que pueda llegar al motor en las condiciones adecuadas.
Filtros: evitan que impurezas lleguen al sistema de inyección.
Riel de inyectores: suministra la cantidad exacta de Gas LP que necesita el motor.
Computadora adicional: interpreta la información del vehículo y administra el suministro de combustible sin modificar la electrónica original.
3. La calibración hace la diferencia
Instalar las piezas representa solo una parte del trabajo. Después viene la calibración, una etapa en la que la computadora aprende a dosificar correctamente el Gas LP para que el vehículo conserve un funcionamiento similar al que tenía con gasolina.
"Lo primordial en una conversión es la calibración; ahí está la diferencia entre un buen trabajo y uno mal hecho", señala Madrazo.
Gracias a ese ajuste, el conductor prácticamente no percibe cambios durante la conducción y el motor mantiene un desempeño estable.
4. El vehículo cambia de combustible automáticamente
Una vez terminada la conversión, el automóvil siempre arranca con gasolina. Cuando el motor alcanza la temperatura adecuada, la computadora cambia de forma automática a Gas LP. Si el tanque se vacía durante el recorrido, el sistema regresa a gasolina sin que el conductor tenga que detenerse o realizar alguna maniobra.
¿La conversión a Gas LP puede dañar el motor o reducir la autonomía?
Una de las dudas más frecuentes entre quienes consideran hacer la conversión es si el Gas LP puede afectar la vida útil del motor. De acuerdo con el especialista, una instalación correctamente realizada y calibrada no debería provocar un desgaste adicional en el motor.
"Ese problema existía en los sistemas carburados, donde el gas entraba sin control a la cámara de combustión y podía provocar contraexplosiones. Hoy la inyección está controlada por software y la combustión se calibra para proteger el motor", explica Rolando Madrazo.
"La autonomía no se ve afectada; al contrario, aumenta porque se agrega un segundo tanque. Al final tienes la autonomía de la gasolina más la autonomía del Gas LP". "Con algunos modelos de Kia hemos alcanzado autonomías cercanas a los 980 kilómetros combinando gasolina y Gas LP".
¿Cómo puedo asegurar que la instalación es profesional?
Para evitar problemas, la conversión debe realizarse en un centro autorizado. En la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) supervisa estos establecimientos y la NOM-005-SESH-2010 establece los requisitos de seguridad para la instalación.
En el caso de CNGAZO, al finalizar el procedimiento se entrega un dictamen que acredita la conversión y puede utilizarse en futuros trámites relacionados con la unidad.