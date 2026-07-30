Izzi apuesta por Starlink ante el avance del internet satelital directo a celulares

Más que una expansión comercial, el movimiento refleja el reconocimiento de que la tecnología satelital ha dejado de ser un servicio de nicho para convertirse en un competidor con capacidad de alterar el equilibrio de la industria.

“Vemos a la empresa (Starlink) realizar lanzamientos de casi 800 nuevos satélites de mayor capacidad. Hemos firmado un acuerdo con la empresa para estar a la vanguardia”, afirmó Francisco Valim, director general de Izzi, durante una conferencia con analistas.

El directivo descartó que Starlink represente hoy una amenaza para el mercado masivo debido a sus niveles de precio y al ingreso promedio por usuario (ARPU) que maneja el servicio. Sin embargo, reconoció que el ritmo con el que fortalece su constelación satelital obliga a seguir de cerca su evolución.

La apuesta es complementar, no sustituir la fibra

Los datos muestran por qué. De acuerdo con el reporte financiero anual de 2025 detalló de SpaceX, Starlink opera alrededor de 9,000 satélites activos. De ellos, 650 ya corresponden a Direct to Cell, la tecnología que permite conectar teléfonos inteligentes directamente con satélites en órbita baja, sin necesidad de infraestructura móvil terrestre. En apenas un año, la empresa duplicó el número de satélites destinados a este servicio.

Para Izzi , la respuesta pasa por integrar esa tecnología a su propio portafolio.

La ampliación del acuerdo permitirá ofrecer conectividad satelital a usuarios finales en localidades donde la compañía no dispone de fibra óptica. La estrategia consiste en combinar el acceso satelital con su oferta de contenidos y servicios para atender una demanda de ancho de banda que continúa creciendo por el consumo de plataformas de streaming, redes sociales y aplicaciones digitales.

Además de ampliar cobertura, la empresa espera reducir costos asociados con la construcción de infraestructura de última milla y acelerar la llegada del servicio a comunidades remotas.

“Junto con Starlink, tanto en el ámbito B2B como en el B2C, vemos un gran potencial de mejora; creo que es una alianza muy rentable para ambas partes”, sostuvo Valim.

La alianza representa una evolución del acuerdo que ambas compañías firmaron en abril pasado para atender clientes empresariales ubicados en regiones donde la infraestructura tradicional resulta limitada o inexistente.

