Los incrementos varían según la presentación. La Coca-Cola tradicional de 250 mililitros pasó de 12 a 14 pesos, mientras que la presentación de 355 mililitros aumentó de 22 a 23 pesos. En las presentaciones familiares, la botella de 1.75 litros pasó de 37 a 42 pesos.

Las versiones sin azúcar también registraron ajustes. La presentación de 350 mililitros aumentó de ocho a 10 pesos y la de 600 mililitros pasó de 18 a 20 pesos.

Los nuevos precios para los productos Coca Cola entraron en vigor el 4 de agosto ñ. (Foto: Anpec. )

El movimiento ocurre en un contexto de mayores costos para la industria de alimentos y bebidas y después de los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que este año elevó la carga fiscal sobre bebidas saborizadas y otros productos de consumo masivo.

El aumento modifica el gasto de los hogares

Para los pequeños comercios, el alza no solo representa un reto operativo, sino también un cambio en el comportamiento de sus clientes.

Isabel Contreras, propietaria de una tienda de abarrotes en la colonia San Simón Tolnáhuac, en la Ciudad de México, asegura que las ventas han disminuido alrededor de 15% conforme aumentan los precios de los refrescos.

“Estamos vendiendo más producto retornable y, sobre todo, las presentaciones más chicas, que suben menos”, comenta.

Aunque el consumo de refrescos se mantiene, explica que las familias ajustan otros productos de su lista de compras para absorber el mayor gasto.

“Los clientes no dejan la Coca, pero ya no llevan galletas o quesos. Son unas por otras”, añade.

La presión alcanza a toda la canasta

El efecto también comienza a extenderse hacia otras categorías de consumo cotidiano.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comercios (Anpec), afirmó que los tenderos observan un menor dinamismo en productos como embutidos, lácteos, helados, confitería, dulces y pan de caja, debido a que los consumidores priorizan los artículos considerados indispensables.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente señaló que la inflación continúa siendo el principal desafío para los pequeños comercios.

Según datos de la Anpec, el 89.4% de los tenderos considera que el aumento generalizado de precios representa actualmente su principal problema.

