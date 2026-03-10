El IEPS y la inflación ponen en riesgo a 60,000 tienditas con aumentos de precios en 6%

Para el tabaco, el pago del impuesto pasó de 160% en 2025 a 200% en 2026. Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasa de 30.4% a 32%. El gobierno federal argumenta que el aumento busca desalentar el consumo de estos productos.

Para las tiendas no solo se trata del aumento de impuestos.. El otro impacto viene por el alza de precios. Tan solo en febrero, la inflación repuntó a 4.02%, que impacta el sentimiento de alza de precios generalizada.

Eduardo Ragasol, director general de Nielsen IQ, estima que el aumento de los precios en el consumidor final es de alrededor del 6% y añade que tras la implementación del impuesto en 2014 y 2015, cerca de 20,000 tiendas tradicionales cerraron debido a la presión sobre su flujo de efectivo. “El tendero vive del cash flow. Si le quitas el flujo de efectivo, el negocio simplemente no puede sostenerse”, dice.

El especialista explica que el impacto no se limita a las categorías gravadas, es decir los cigarros y refrescos. Cuando el consumidor destina una mayor parte de su ingreso a pagar productos con impuestos o más caros, reduce el gasto en otras categorías, lo que se traduce en un impacto en las ventas de las tiendas.

Los pequeños negocios resienten este efecto. Isabel Contreras, administradora de una tienda ubicada en la colonia San Simón Tolnáhuac, comenta que hay un grupo que prefiere no comprar otros productos para mantener en su canasta cigarros, bebidas, jugos o leches. “Compran el cigarro, pero llevan menos huevo, en lugar de llevar por kilo, compran por pieza”, relata.