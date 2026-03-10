Publicidad

El IEPS y la inflación ponen en riesgo a 60,000 tienditas con aumentos de precios en 6%

Las tienditas registran caídas de hasta 20% en ventas ante el encarecimiento de productos, cambios en los hábitos de compra y un consumidor cada vez más presionado por la inflación.
mar 10 marzo 2026 04:48 PM
Street scene of the town of San Juan Teotihuacan
Los cambios en los impuestos llevan a que las tiendas de la esquina registren una caída en ventas de entre 15 y 20%. (Foto: Maria SaMu/Getty Images)

Las tienditas de barrio están contra las cuerdas desde el inicio de este año. Los pequeños negocios tienen la presión por el aumento de impuestos en cigarros y bebidas con contenido calórico, sumado al efecto de inflación acumulada, lo que genera que los compradores ajusten sus hábitos.

Los cambios han llevado a las tiendas de la esquina a registrar una caída en ventas de entre 15 y 20%, cuyo situación arriesga el cierre de 60,000 pequeños negocios, de acuerdo con la Alianza Nacional de los Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Con los ajustes por el alza al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), las bebidas azucaradas pagan 3,08 pesos por litro de impuesto desde el 1.64 pesos que pagaban en 2025, para las bebidas con edulcorantes, la cuota pasó de cero a 1.50 pesos por litro.

Para el tabaco, el pago del impuesto pasó de 160% en 2025 a 200% en 2026. Para cigarros, puros y otros tabacos labrados a mano, el gravamen pasa de 30.4% a 32%. El gobierno federal argumenta que el aumento busca desalentar el consumo de estos productos.

Para las tiendas no solo se trata del aumento de impuestos.. El otro impacto viene por el alza de precios. Tan solo en febrero, la inflación repuntó a 4.02%, que impacta el sentimiento de alza de precios generalizada.

Eduardo Ragasol, director general de Nielsen IQ, estima que el aumento de los precios en el consumidor final es de alrededor del 6% y añade que tras la implementación del impuesto en 2014 y 2015, cerca de 20,000 tiendas tradicionales cerraron debido a la presión sobre su flujo de efectivo. “El tendero vive del cash flow. Si le quitas el flujo de efectivo, el negocio simplemente no puede sostenerse”, dice.

El especialista explica que el impacto no se limita a las categorías gravadas, es decir los cigarros y refrescos. Cuando el consumidor destina una mayor parte de su ingreso a pagar productos con impuestos o más caros, reduce el gasto en otras categorías, lo que se traduce en un impacto en las ventas de las tiendas.

Los pequeños negocios resienten este efecto. Isabel Contreras, administradora de una tienda ubicada en la colonia San Simón Tolnáhuac, comenta que hay un grupo que prefiere no comprar otros productos para mantener en su canasta cigarros, bebidas, jugos o leches. “Compran el cigarro, pero llevan menos huevo, en lugar de llevar por kilo, compran por pieza”, relata.

Para los consumidores, las alzas de precio más fuertes son para los cigarros, con incrementos de alrededor de 20 pesos, mientras que para refrescos y bebidas azucaradas, los aumentos varían de acuerdo con su presentación.

Para aminorar el impacto de los aumentos en su cartera, los compradores compran presentaciones de refresco más pequeñas, como las de 200 mililitros en lugar de las de 500 mililitros. A la hora de la comida o cena, la opción ya no es una Coca-Cola de tres litros que supera los 50 pesos, sino presentaciones retornables o de menor tamaño, lo que derive en un repunte en la demanda de la presentación de 1,350 mililitros.

“Hoy el consumidor mexicano está estresado económicamente. Enfrenta aumentos de precios, mayores costos de energía y un entorno de incertidumbre económica que termina afectando el consumo”, dice Eduardo Ragasol.

El director de NielsenIQ añade que los consumidores visitan con mayor frecuencia los puntos de venta de proximidad, pero compran menos productos por ocasión, lo que reduce el ticket promedio de los pequeños comercios.El fenómeno se refleja en una caída del volumen de consumo en categorías como leche y carnes frías (como jamón, queso y salchichas).

El golpe de la inseguridad

Además de la inflación y la presión fiscal, las tienditas también enfrentan otros retos estructurales, como los costos logísticos, la inseguridad y las interrupciones en las cadenas de suministro, factores que elevan los costos de operación tanto para fabricantes como para distribuidores.

“Si logramos sincronizar la cadena de abastecimiento y reducir costos, podemos ayudar a que estos negocios sigan operando. Las tiendas tradicionales siguen siendo fundamentales para el bienestar de millones de consumidores y familias”, propone Ragasol,para aminorar el impacto en los pequeños comercios.

La consultora estima que tras los actos violentos de finales de febrero relacionados con la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, se reportó la interrupción de actividades en algunos estados y derivó en una caída de 6.5% en el volumen de consumo, sobre todo en la región Occidente y el Bajío, donde las bajas alcanzaron 20%.

En plazas como Guadalajara e Irapuato, el indicador de reducción de ventas disminuyó en 20.9% y 20.7% respectivamente; mientras que, en León la variación fue del 20.5%. Otras ciudades con caídas son Tepic, con 18.5%, Morelia con 16.1% y Puerto Vallarta con 16.1%, de acuerdo con NielsenIQ.

"Las tiendas tradicionales la van a tener muy difícil y un serio desafío de flujo de efectivo. Toda la cadena debe de hacer esfuerzos para que los tenderos sigan operando”, asegura Eduardo Ragasol.

