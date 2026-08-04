¿Por qué Yema y Tiendas 3B aceptan devoluciones sin ticket? La estrategia para ganar clientes

Así funciona la devolución sin ticket

De acuerdo con la política oficial de Tiendas 3B , si un producto de sus marcas propias no cumple con las expectativas del consumidor, este puede acudir a cualquiera de sus sucursales con el empaque vacío, incluso sin presentar el comprobante de compra.

La empresa señala que devolverá el importe total pagado "sin preguntas" y esta política aplica para un catálogo de más de 300 productos de marca propia, entre los que se encuentran lácteos, embutidos, pan, alimentos enlatados y otros artículos de consumo cotidiano.

Las marcas propias representan una parte importante de la estrategia comercial de Tiendas 3B y Yema. (Tiendas 3B)

El objetivo, explica la cadena, es que los clientes puedan probar nuevos productos con la tranquilidad de recuperar su dinero si no quedan satisfechos.

La estrategia detrás de las devoluciones

Aunque devolver el dinero sin solicitar un ticket puede parecer una decisión costosa para cualquier supermercado, detrás existe una lógica comercial.

Las marcas propias suelen ofrecer precios más bajos que las marcas tradicionales, pero también enfrentan el reto de posicionar sus productos entre los que son elegidos comúnmente por los consumidores al entrar a los supermercados.

Al eliminar el riesgo de la primera compra, Yema y Tiendas 3B buscan que más personas se animen a cambiar de marca. Si el producto cumple las expectativas, es más probable que el cliente vuelva a comprarlo y lo incorpore a su despensa habitual.

Por eso, el costo de una devolución puede ser menor que el beneficio de ganar un consumidor recurrente.

Las marcas propias de Tiendas 3B y Yema

Uno de los pilares del modelo de negocio de Tiendas 3B y de Yema es tener sus propias marcas que tienen precios mucho menores a otros en el mercado.

En el caso de Tiendas 3B, la empresa comercializa más de 300 productos exclusivos, desde alimentos y artículos de limpieza hasta productos de higiene personal y para el hogar.