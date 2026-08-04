¿Por qué Yema y Tiendas 3B aceptan devoluciones sin ticket? La estrategia para ganar clientes

Comprar un producto nuevo y de marcas desconocidas siempre implica un pequeño riesgo para el consumidor, ya que no se puede conocer si el sabor o la calidad son lo que se buscan. Para reducir esa incertidumbre, Yema y Tiendas 3B adoptaron una política poco común en el retail mexicano que es devolver el dinero de algunos productos aunque el cliente no conserve el ticket de compra.
La medida forma parte de una estrategia para impulsar el consumo de sus marcas propias, un segmento que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de ambas cadenas.
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Así funciona la devolución sin ticket
De acuerdo con la política oficial de Tiendas 3B , si un producto de sus marcas propias no cumple con las expectativas del consumidor, este puede acudir a cualquiera de sus sucursales con el empaque vacío, incluso sin presentar el comprobante de compra.
La empresa señala que devolverá el importe total pagado "sin preguntas" y esta política aplica para un catálogo de más de 300 productos de marca propia, entre los que se encuentran lácteos, embutidos, pan, alimentos enlatados y otros artículos de consumo cotidiano.
El objetivo, explica la cadena, es que los clientes puedan probar nuevos productos con la tranquilidad de recuperar su dinero si no quedan satisfechos.
La estrategia detrás de las devoluciones
Aunque devolver el dinero sin solicitar un ticket puede parecer una decisión costosa para cualquier supermercado, detrás existe una lógica comercial.
Las marcas propias suelen ofrecer precios más bajos que las marcas tradicionales, pero también enfrentan el reto de posicionar sus productos entre los que son elegidos comúnmente por los consumidores al entrar a los supermercados.
Al eliminar el riesgo de la primera compra, Yema y Tiendas 3B buscan que más personas se animen a cambiar de marca. Si el producto cumple las expectativas, es más probable que el cliente vuelva a comprarlo y lo incorpore a su despensa habitual.
Por eso, el costo de una devolución puede ser menor que el beneficio de ganar un consumidor recurrente.
Las marcas propias de Tiendas 3B y Yema
Uno de los pilares del modelo de negocio de Tiendas 3B y de Yema es tener sus propias marcas que tienen precios mucho menores a otros en el mercado.
En el caso de Tiendas 3B, la empresa comercializa más de 300 productos exclusivos, desde alimentos y artículos de limpieza hasta productos de higiene personal y para el hogar.
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Al controlar directamente estas marcas, la cadena puede ofrecer precios competitivos y, al mismo tiempo, respaldarlas con una garantía de satisfacción que reduzca la desconfianza del consumidor.
Confianza como herramienta de fidelización
En lugar de centrar la experiencia de compra en comprobantes o trámites, la política permite que el consumidor pruebe un producto sabiendo que, si no cumple sus expectativas, podrá recuperar su dinero de forma sencilla.
Con más de 3,000 sucursales en México, Tiendas 3B señala que esta garantía forma parte de su compromiso de ofrecer una experiencia de compra basada en la confianza y la satisfacción del cliente.
Las diferencias de políticas de devolución entre Tiendas 3B, Walmart y Bodega Aurrera
La política de devolución de Yema y Tiendas 3B es muy diferente con la que aplica Walmart de México para sus formatos Walmart, Walmart Express, Bodega Aurrera, Despensa Bodega Aurrera y Sam's Club.
Mientras Yema y Tiendas 3B permiten solicitar el reembolso de sus marcas propias incluso sin ticket y presentando únicamente el empaque vacío, Walmart establece condiciones más estrictas para la mayoría de los productos.
De acuerdo con su política oficial, los clientes tienen derecho a devolver un artículo o revocar su compra dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrega, siempre que el producto no haya sido utilizado, se conserve en su estado original, con empaque y etiquetas, y además se pueda acreditar la compra.
En el caso de los productos de despensa y abarrotes, la mercancía debe entregarse completa, cerrada y, cuando corresponda, dentro de su periodo de caducidad para que proceda la devolución.
Para alimentos perecederos como carnes, frutas, verduras, lácteos, panadería o pescados, Walmart contempla devoluciones únicamente cuando exista un problema de calidad, las cuales deben solicitarse a través de sus canales de atención.
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Además, la cadena mantiene una lista de productos que no admiten devoluciones o que cuentan con restricciones específicas, entre ellos bebidas alcohólicas, medicamentos, tarjetas de prepago, celulares, productos Apple, colchones, motocicletas y distintos artículos de higiene personal, entre otros.