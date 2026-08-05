Chevrolet Aveo se convierte en uno de los autos más baratos de México: precio en 2026

Con el nuevo precio, el Aveo Hatchback se distancia de algunos de sus principales rivales dentro del segmento de subcompactos. Mientras el modelo de Chevrolet parte de 238,100 pesos, el Volkswagen Polo tiene un precio de 339,990 pesos, una diferencia superior a los 100,000 pesos que fortalece la propuesta de valor del vehículo para consumidores que buscan un automóvil de entrada.

El ajuste también representa un giro poco común dentro de la industria automotriz. Habitualmente, los vehículos incrementan su precio conforme avanzan los años modelo debido a la inflación, mayores costos de producción y la incorporación de nuevo equipamiento. En el caso del Aveo Hatchback ocurrió lo contrario.

Cuando Chevrolet lanzó la nueva generación del Aveo Hatchback en México, en abril de 2023 como modelo 2024, la versión LT Manual inició en 294,400 pesos. Tres años después, el vehículo cuesta 56,300 pesos menos, una reducción cercana al 19% respecto a su precio de lanzamiento.

En aquel momento, General Motors presentó al modelo como una apuesta para fortalecer su presencia en el segmento de subcompactos, destacando un mayor nivel de seguridad y conectividad.

“El nuevo Chevrolet Aveo responde a las necesidades de nuestros clientes. Ofrecerá un gran valor dentro de la oferta de vehículos subcompactos para mantener a los actuales clientes de este segmento y, lo más importante, conquistar a más mexicanos”, señaló entonces Wilberto del Ángel, gerente de Mercadotecnia de Chevrolet.

El modelo incorporó desde su lanzamiento seis bolsas de aire en todas las versiones, frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, cámara y sensores de reversa, características poco comunes entre los vehículos de entrada en ese momento.

También integró una pantalla táctil de ocho pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como un motor de 1.5 litros de cuatro cilindros con 98 caballos de fuerza, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una automática CVT.

Por qué el Chevrolet Aveo ahora cuesta menos que hace tres años

La reducción de precio ocurre en un contexto de mayor competencia entre fabricantes. Durante los últimos meses diversas marcas han comenzado a ajustar el precio de algunos modelos para atraer consumidores en un mercado donde la oferta se ha ampliado con rapidez, particularmente por la llegada de nuevas marcas asiáticas y una mayor presión en los segmentos de volumen.

La estrategia contrasta con lo ocurrido entre 2021 y 2023, cuando la falta de semiconductores limitó la producción mundial de vehículos y provocó aumentos generalizados en los precios. En ese periodo, incluso los automóviles de entrada superaron con facilidad la barrera de los 300,000 pesos, reduciendo las opciones accesibles para los consumidores.