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Chevrolet le baja el precio al Aveo hatchback y lo convierte en el segundo auto más barato de México

El Aveo Hatchback cuesta hoy 56,300 pesos menos que cuando llegó al mercado en 2023, una reducción que lo coloca como el segundo automóvil más barato de México.
mié 05 agosto 2026 10:09 AM
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El Chevrolet Aveo Hatchback llegó al mercado mexicano en 2023. (Cortesía )

Chevrolet decidió entrar de lleno a la competencia por precio en el mercado mexicano. La armadora redujo el costo de entrada del Chevrolet Aveo Hatchback hasta 238,100 pesos, un movimiento que lo convierte en el segundo automóvil más barato disponible en el país, únicamente por detrás del Renault Kwid, que actualmente tiene un precio promocional de 202,900 pesos.

La estrategia refleja un cambio en la dinámica del mercado automotor mexicano, donde los fabricantes han comenzado a recurrir nuevamente a descuentos y promociones para defender participación de mercado, en contraste con los incrementos de precios que dominaron a la industria tras la pandemia por la escasez mundial de semiconductores y los problemas en las cadenas de suministro.

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Chevrolet Aveo se convierte en uno de los autos más baratos de México: precio en 2026

Con el nuevo precio, el Aveo Hatchback se distancia de algunos de sus principales rivales dentro del segmento de subcompactos. Mientras el modelo de Chevrolet parte de 238,100 pesos, el Volkswagen Polo tiene un precio de 339,990 pesos, una diferencia superior a los 100,000 pesos que fortalece la propuesta de valor del vehículo para consumidores que buscan un automóvil de entrada.

El ajuste también representa un giro poco común dentro de la industria automotriz. Habitualmente, los vehículos incrementan su precio conforme avanzan los años modelo debido a la inflación, mayores costos de producción y la incorporación de nuevo equipamiento. En el caso del Aveo Hatchback ocurrió lo contrario.

Cuando Chevrolet lanzó la nueva generación del Aveo Hatchback en México, en abril de 2023 como modelo 2024, la versión LT Manual inició en 294,400 pesos. Tres años después, el vehículo cuesta 56,300 pesos menos, una reducción cercana al 19% respecto a su precio de lanzamiento.

En aquel momento, General Motors presentó al modelo como una apuesta para fortalecer su presencia en el segmento de subcompactos, destacando un mayor nivel de seguridad y conectividad.

“El nuevo Chevrolet Aveo responde a las necesidades de nuestros clientes. Ofrecerá un gran valor dentro de la oferta de vehículos subcompactos para mantener a los actuales clientes de este segmento y, lo más importante, conquistar a más mexicanos”, señaló entonces Wilberto del Ángel, gerente de Mercadotecnia de Chevrolet.

El modelo incorporó desde su lanzamiento seis bolsas de aire en todas las versiones, frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, cámara y sensores de reversa, características poco comunes entre los vehículos de entrada en ese momento.

También integró una pantalla táctil de ocho pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como un motor de 1.5 litros de cuatro cilindros con 98 caballos de fuerza, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una automática CVT.

Por qué el Chevrolet Aveo ahora cuesta menos que hace tres años

La reducción de precio ocurre en un contexto de mayor competencia entre fabricantes. Durante los últimos meses diversas marcas han comenzado a ajustar el precio de algunos modelos para atraer consumidores en un mercado donde la oferta se ha ampliado con rapidez, particularmente por la llegada de nuevas marcas asiáticas y una mayor presión en los segmentos de volumen.

La estrategia contrasta con lo ocurrido entre 2021 y 2023, cuando la falta de semiconductores limitó la producción mundial de vehículos y provocó aumentos generalizados en los precios. En ese periodo, incluso los automóviles de entrada superaron con facilidad la barrera de los 300,000 pesos, reduciendo las opciones accesibles para los consumidores.

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Lee más: Chevrolet Aveo rebasa al Nissan Versa en ventas

Ahora, con una oferta más amplia y una competencia más intensa, los fabricantes comienzan a utilizar nuevamente el precio como una herramienta para ganar clientes, especialmente en el segmento de acceso, donde el costo continúa siendo uno de los principales factores de decisión de compra.

Para Chevrolet, el ajuste también busca reforzar la competitividad de uno de sus modelos de mayor volumen en México. El Aveo ha sido históricamente uno de los vehículos más vendidos de la marca y una puerta de entrada para compradores que adquieren su primer automóvil.

El rival de Nissan Versa

La estrategia comercial también podría fortalecer la posición del Aveo en el mercado. Durante varios meses de este año, el modelo se ubicó como el automóvil más vendido de México, alternando el liderazgo con el Nissan Versa, el otro gran referente del segmento de entrada.

Con el nuevo precio promocional, Chevrolet busca impulsar nuevamente la demanda y recuperar el primer lugar en ventas en un mercado donde el costo de adquisición sigue siendo uno de los principales factores de decisión para los consumidores.

Hasta ahora, tanto el Chevrolet Aveo Hatchback como el Aveo Sedán que se comercializan en México son importados desde China. Sin embargo, esa situación cambiará en los próximos meses, cuando General Motors inicie la producción del modelo en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, una de las instalaciones más importantes de la compañía en el país.

La fabricación local permitirá a la automotriz abastecer el mercado mexicano desde territorio nacional en un momento en que busca reforzar la competitividad de uno de sus vehículos de mayor volumen.

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Tags

Chevrolet, General Motors, SUV

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