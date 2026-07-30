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Constellation Brands enfrenta el reto logístico de llevar por mar su cerveza de Veracruz a Estados Unidos

La nueva planta de Veracruz incorporará por primera vez envíos marítimos hacia Estados Unidos, un modelo operativo que obliga a Constellation Brands a validar procesos logísticos antes de iniciar operaciones comerciales.
jue 30 julio 2026 06:56 PM
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Constellation Brands desarrolla productos para el mercado estadounidense. (Foto: Generada con IA.)

Constellation Brands avanza en la puesta en marcha de su nueva cervecería en Veracruz, un proyecto estratégico que le permitirá ampliar su capacidad de producción para abastecer al mercado estadounidense. Sin embargo, antes de iniciar operaciones comerciales, la compañía enfrenta el desafío de desarrollar una cadena logística marítima que garantice que sus cervezas lleguen a Estados Unidos con los mismos estándares de calidad que hoy consigue mediante transporte terrestre y ferroviario.

La empresa prevé que la planta comience a operar durante su actual año fiscal, que concluye en febrero de 2027. Aunque la construcción y los permisos avanzan conforme al calendario previsto, el mayor reto se concentra ahora en validar todos los procesos logísticos que acompañarán el arranque de la instalación.

“La salida por mar para nosotros es nueva. Todo el proceso de las pruebas de logística y los embarques marítimos tiene su complejidad. El compromiso es que el producto, el empaque y toda la logística lleguen con la calidad que esperan nuestros consumidores”, afirmó Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Sustentabilidad de Constellation Brands México.

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Hasta ahora, la compañía exporta la cerveza que produce en sus plantas de Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, Sonora, mediante transporte terrestre y ferroviario. La incorporación de una planta en Veracruz modifica ese esquema al incorporar, por primera vez, operaciones de exportación a través de puertos para atender parte de la demanda en Estados Unidos.

La logística, el desafío antes del arranque

La directiva explicó que la complejidad del proyecto no se limita a concluir la construcción de la planta o completar los permisos regulatorios, sino que incluye la validación integral de la cadena operativa.

Antes de iniciar la producción comercial, la empresa realiza pruebas relacionadas con el abastecimiento de materias primas, los procesos de elaboración, el empaque, el almacenamiento y la distribución internacional, además de verificar el desempeño de la nueva ruta marítima.

“Todo el proceso de las pruebas de logística y los embarques marítimos tiene su complejidad”, reiteró Mayagoitia, al señalar que la empresa aún atraviesa una etapa de aprendizaje en este modelo operativo.

Respecto a la fecha exacta del arranque, la directiva evitó establecer un día específico y señaló que el proyecto continúa conforme al calendario corporativo, sujeto a la conclusión de las pruebas técnicas y operativas.

Como parte de la preparación para el inicio de actividades, Constellation Brands ya incorporó alrededor de 600 colaboradores, quienes participan actualmente en programas de capacitación y serán responsables de acompañar las pruebas previas al inicio de la producción comercial.

La empresa todavía contempla ampliar la plantilla laboral de la instalación, aunque por ahora no ha revelado el número total de empleos que generará la nueva cervecería.

El reto del consumo en Estados Unidos

El inicio de operaciones de la planta también coincide con un entorno de incertidumbre por las discusiones en Estados Unidos sobre la posibilidad de imponer aranceles a la cerveza mexicana.

Ante ese escenario, Mayagoitia sostuvo que la compañía mantiene sin cambios sus planes de producción y continuará operando conforme al comportamiento del mercado mientras no existan decisiones oficiales.

“Observamos qué está pasando ahí afuera, trabajamos de manera normal y esperaremos. No estamos atendiendo especulaciones; seguimos produciendo de acuerdo con la demanda que tenemos”, señaló.

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La directiva reconoció que el consumo en Estados Unidos ha enfrentado presiones por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y otros factores económicos, aunque aseguró que las principales marcas del portafolio de la compañía mantienen su fortaleza en el mercado.

Añadió que eventos de alta demanda, como el Mundial, contribuyeron a impulsar las ventas y permitieron cumplir con las previsiones comerciales de la empresa.

“El consumidor sigue demandando productos nuestros y nosotros seguimos produciendo en función de la demanda”, indicó.

Los resultados financieros reflejan un desempeño mixto entre las distintas categorías de negocio. Durante el primer trimestre de su año fiscal, correspondiente al periodo de marzo a mayo, las ventas de cerveza crecieron 2%, impulsadas por un aumento de 1.8% en el volumen de envíos y por un entorno de precios favorable.

En contraste, el negocio de vinos y bebidas espirituosas registró una disminución de 47% en sus ventas, debido principalmente a una caída de 64.1% en los volúmenes de envío, como consecuencia del impacto derivado de las desinversiones en el negocio de vinos realizadas durante 2025.

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