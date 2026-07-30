Hasta ahora, la compañía exporta la cerveza que produce en sus plantas de Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, Sonora, mediante transporte terrestre y ferroviario. La incorporación de una planta en Veracruz modifica ese esquema al incorporar, por primera vez, operaciones de exportación a través de puertos para atender parte de la demanda en Estados Unidos.

La logística, el desafío antes del arranque

La directiva explicó que la complejidad del proyecto no se limita a concluir la construcción de la planta o completar los permisos regulatorios, sino que incluye la validación integral de la cadena operativa.

Antes de iniciar la producción comercial, la empresa realiza pruebas relacionadas con el abastecimiento de materias primas, los procesos de elaboración, el empaque, el almacenamiento y la distribución internacional, además de verificar el desempeño de la nueva ruta marítima.

“Todo el proceso de las pruebas de logística y los embarques marítimos tiene su complejidad”, reiteró Mayagoitia, al señalar que la empresa aún atraviesa una etapa de aprendizaje en este modelo operativo.

Respecto a la fecha exacta del arranque, la directiva evitó establecer un día específico y señaló que el proyecto continúa conforme al calendario corporativo, sujeto a la conclusión de las pruebas técnicas y operativas.

Como parte de la preparación para el inicio de actividades, Constellation Brands ya incorporó alrededor de 600 colaboradores, quienes participan actualmente en programas de capacitación y serán responsables de acompañar las pruebas previas al inicio de la producción comercial.

La empresa todavía contempla ampliar la plantilla laboral de la instalación, aunque por ahora no ha revelado el número total de empleos que generará la nueva cervecería.

El reto del consumo en Estados Unidos

El inicio de operaciones de la planta también coincide con un entorno de incertidumbre por las discusiones en Estados Unidos sobre la posibilidad de imponer aranceles a la cerveza mexicana.

Ante ese escenario, Mayagoitia sostuvo que la compañía mantiene sin cambios sus planes de producción y continuará operando conforme al comportamiento del mercado mientras no existan decisiones oficiales.

“Observamos qué está pasando ahí afuera, trabajamos de manera normal y esperaremos. No estamos atendiendo especulaciones; seguimos produciendo de acuerdo con la demanda que tenemos”, señaló.