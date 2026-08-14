McDonald's ya tiene 380 sucursales en México y quiere abrir más: ya usa IA pasa saber dónde ponerlas

En el país, la empresa lanzó una plataforma para adquirir predios , la herramienta permite conectar la búsqueda de consumidores y posibles ubicaciones con la estrategia inmobiliaria de la compañía, en un intento por encontrar puntos con mayor potencial comercial. “Estamos siempre buscando el desarrollo y ubicaciones buenas, y para eso fue desarrollada esta plataforma digital”, explicó Rodríguez en entrevista con Expansión.

La directiva detalla que la estrategia de crecimiento de McDonald’s en México no contempla únicamente construir nuevos restaurantes. Arcos Dorados mantiene un programa de reimagen y modernización de unidades existentes, al que la compañía denomina “experiencia del futuro”.

La renovación incorpora kioscos digitales, nuevos diseños interiores y herramientas para personalizar la interacción con el cliente. Rodríguez explicó que el proceso avanza de manera gradual, de acuerdo con las necesidades de cada ubicación y las prioridades de inversión.

La modernización tiene una lectura financiera. Arcos Dorados cerró el segundo trimestre con ingresos por 1,300 millones de dólares, 14.3% más que un año antes, mientras el EBITDA ajustado aumentó 15.2%, a 126.8 millones de dólares. La compañía atribuyó parte de la expansión del margen a menores costos de alimentos y papel y a una reducción de los gastos generales como proporción de los ingresos.

Aunque estos resultados corresponden al conjunto de mercados de Arcos Dorados, la compañía señaló en su reporte que el segundo trimestre de 2026 había incluido una ganancia de 6.9 millones de dólares en México derivada de transacciones con un subfranquiciatario , por lo que la comparación del desempeño operativo requiere considerar ese efecto.

La expansión avanza mientras el desempeño regional de Arcos Dorados muestra una recuperación en tráfico. En el segundo trimestre de 2026, la compañía registró un avance en las ventas comparables de 15.3% en todos los mercados donde opera, apoyadas por el crecimiento del tráfico de clientes. En el mismo periodo, las ventas digitales aumentaron alrededor de 25% y representaron 66% de las ventas del sistema.