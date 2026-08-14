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McDonald's ya tiene 380 sucursales en México y quiere abrir más: ya usa IA pasa saber dónde ponerlas

La cadena de restaurantes utiliza tecnología para elegir nuevas ubicaciones, personalizar la oferta y hacer más eficiente la operación de sus restaurantes.
vie 14 agosto 2026 03:42 PM
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McDonald's ya tiene 380 sucursales en México y quiere abrir más: ya usa IA pasa saber dónde ponerlas
McDonald's tiene cerca de 40 años en el mercado mexicano. (Foto: Expansión.)

McDonald’s prepara una nueva etapa de expansión en México en la que abrir restaurantes será solo una parte de la estrategia. Arcos Dorados, operador de la marca en el país, busca acercarse a las 400 unidades mientras utiliza datos, digitalización e inteligencia artificial para decidir dónde crecer, entender mejor a los consumidores y hacer más eficiente la operación de sus restaurantes.

México ya cuenta con más de 380 restaurantes McDonald’s y la compañía acaba de sumar una nueva unidad en la colonia Nápoles, en Ciudad de México. El país es además el segundo mercado más importante para Arcos Dorados después de Brasil, de acuerdo con Jimena Rodríguez, directora de Comunicaciones de Arcos Dorados México .

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En el país, la empresa lanzó una plataforma para adquirir predios , la herramienta permite conectar la búsqueda de consumidores y posibles ubicaciones con la estrategia inmobiliaria de la compañía, en un intento por encontrar puntos con mayor potencial comercial. “Estamos siempre buscando el desarrollo y ubicaciones buenas, y para eso fue desarrollada esta plataforma digital”, explicó Rodríguez en entrevista con Expansión.

La directiva detalla que la estrategia de crecimiento de McDonald’s en México no contempla únicamente construir nuevos restaurantes. Arcos Dorados mantiene un programa de reimagen y modernización de unidades existentes, al que la compañía denomina “experiencia del futuro”.

La renovación incorpora kioscos digitales, nuevos diseños interiores y herramientas para personalizar la interacción con el cliente. Rodríguez explicó que el proceso avanza de manera gradual, de acuerdo con las necesidades de cada ubicación y las prioridades de inversión.

La modernización tiene una lectura financiera. Arcos Dorados cerró el segundo trimestre con ingresos por 1,300 millones de dólares, 14.3% más que un año antes, mientras el EBITDA ajustado aumentó 15.2%, a 126.8 millones de dólares. La compañía atribuyó parte de la expansión del margen a menores costos de alimentos y papel y a una reducción de los gastos generales como proporción de los ingresos.

Aunque estos resultados corresponden al conjunto de mercados de Arcos Dorados, la compañía señaló en su reporte que el segundo trimestre de 2026 había incluido una ganancia de 6.9 millones de dólares en México derivada de transacciones con un subfranquiciatario , por lo que la comparación del desempeño operativo requiere considerar ese efecto.

La expansión avanza mientras el desempeño regional de Arcos Dorados muestra una recuperación en tráfico. En el segundo trimestre de 2026, la compañía registró un avance en las ventas comparables de 15.3% en todos los mercados donde opera, apoyadas por el crecimiento del tráfico de clientes. En el mismo periodo, las ventas digitales aumentaron alrededor de 25% y representaron 66% de las ventas del sistema.

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El reporte financiero no desglosa los resultados de México de manera individual, sino que agrupa al país dentro de la división NOLAD, que agrupa los restaurantes en México, Costa Rica y Panamá. Esta región registró ingresos por 347.5 millones de dólares en el segundo trimestre, un crecimiento de 9.3% frente al mismo periodo de 2025, aunque sus ventas comparables disminuyeron 2.2%. En el acumulado del primer semestre, los ingresos de NOLAD alcanzaron 670 millones de dólares, 11.8% más que un año antes.

El contraste muestra uno de los retos de la expansión, y es que crecer en número de restaurantes no basta si las unidades no consiguen aumentar su productividad. De ahí que Arcos Dorados esté combinando nuevas aperturas con la renovación de establecimientos existentes y con herramientas digitales que permitan elevar la eficiencia.

Datos para venderle al consumidor

La segunda parte de la transformación ocurre dentro del restaurante. McDonald’s utiliza su aplicación y el programa de lealtad Mi McDonald’s para identificar hábitos de consumo y adaptar la oferta a cada cliente, lo que les permite saber si un consumidor suele comprar desayunos hasta permitir una mayor personalización de los productos.

Rodríguez puso como ejemplo la posibilidad de modificar ingredientes de una Big Mac, algo que anteriormente era más difícil debido a la estandarización de los procesos. "Entre más utilices la aplicación, más la aplicación va a entender los productos que prefiere cada consumidor", explicó la directiva. Esa información permite colocar productos relevantes para cada usuario y utilizar el programa de lealtad para premiar su comportamiento.

El siguiente paso consiste en llevar esa digitalización a la operación. McDonald’s utiliza herramientas de inteligencia artificial para ordenar el flujo de pedidos y anticipar necesidades dentro de las cocinas.

Las pantallas de operación permiten identificar si una orden corresponde al restaurante, al automóvil o al delivery y establecer prioridades para que los empleados puedan responder con mayor rapidez. Al mismo tiempo, un modelo en desarrollo permite anticipar las horas de mayor demanda para prever el abastecimiento de productos como carne y nuggets.

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La tecnología, de acuerdo con Rodríguez, no busca sustituir al personal, sino darle herramientas para trabajar con mayor precisión. “Son herramientas que le ayudan al talento en las cocinas, en todo el despliegue que tenemos en restaurante, pues a personalizar y a tener esta conexión aún más cercana con nuestros consumidores”, señaló.

La compañía busca con ello resolver uno de los desafíos centrales del modelo de quick service restaurant (QSR), es decir, mantener velocidad y consistencia mientras aumenta la cantidad de pedidos que llegan por distintos canales.

El sistema tecnológico también ayuda a estandarizar procesos. Rodríguez explicó que el objetivo es que las órdenes fluyan con mayor rapidez y mantener tiempos de preparación como el de una Big Mac, que puede salir de las parrillas en menos de un minuto.

“La tecnología nos ayuda a acercarnos más al consumidor porque lo entendemos más, el que utilice nuestras aplicaciones o nuestra aplicación digital nos ayuda a entender el comportamiento y personalización que quieren hacer sobre nuestra arquitectura de menú”, dijo la directora de comunicación de Arcos Dorados.

Un restaurante que ya no termina en el mostrador

La transformación modifica incluso la forma en que Arcos Dorados entiende una nueva apertura. No todas las unidades tendrán las mismas características ni necesariamente incorporarán un drive-thru: la decisión depende de la ubicación, las condiciones del inmueble y las necesidades del consumidor de cada zona.

El crecimiento se construye alrededor de un ecosistema que combina restaurantes, drive-thru, delivery, aplicaciones, kioscos y programas de lealtad. La propia estrategia corporativa de Arcos Dorados identifica estas tres como aceleradores de su crecimiento, junto con la modernización física de los restaurantes.

Para México, la apuesta combina más restaurantes y conceptos diferentes. Arcos Dorados busca aumentar su presencia física mientras convierte cada unidad en un punto conectado con sus canales digitales y con información más precisa sobre quién compra, qué consume y cuándo regresa.

En tanto, las licencias para la Cajita Feliz también forma parte relevante de la estrategia de la empresa, como la que recien se lanzó en México de la mano de K-Pop Demon Hunters, que ya está vigente y ha generado mucha expectativa. “La verdad es que nos ha ido muy bien”, señaló.

Este tipo de colaboraciones y licencias permiten a McDonald’s conectar con los consumidores mexicanos y, a través de su ecosistema digital, desarrollar nuevas formas de interacción.

“Sabemos que siempre va a ser el corazón de nuestro negocio”, dijo la directiva al referirse a los restaurantes, pero destacó que las herramientas digitales, así como las licencias y colaboraciones, permiten a la compañía tener “mucho más acercamiento y colaboración con el consumidor mexicano”, declaró.

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McDonald's Corporation Franquicias

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