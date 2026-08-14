¿Por qué el dueño de Walmart, Aurrera y Sam’s Club pone tiendas tan cerca sin quitarse clientes entre sí?

Walmart Express compite por cercanía y rapidez

La estrategia también contempla a Walmart Express, formato que surgió en 2020 para sustituir paulatinamente a las tiendas Superama.

A diferencia de los establecimientos de mayor tamaño, Walmart Express funciona como un supermercado de proximidad, enfocado principalmente en consumidores de niveles A, B y C que buscan rapidez y conveniencia.

Su propuesta pone especial atención en productos frescos como frutas, verduras, carnes y panadería, además de mercancía importada, orgánica y especializada. El menor tamaño de sus establecimientos permite realizar compras rápidas sin recorrer un supermercado de gran formato.

Por ello, un Walmart Express puede ubicarse cerca de un Sam’s Club o un Walmart Supercenter: mientras uno atiende compras de proximidad, los otros pueden concentrar compras de mayor volumen o de un surtido más amplio.

Walmart Express apuesta por compras rápidas, cercanía y productos frescos en zonas urbanas. (IMAGENES TRASLENTES)

La ubicación depende también de la zona y el inmueble

Además del perfil de los consumidores, Walmart analiza las preferencias de cada región, los hábitos de compra y las necesidades particulares de las comunidades.

La compañía también debe evaluar la posibilidad de comprar o rentar un inmueble en condiciones viables y que cumpla con las regulaciones de construcción, desarrollo urbano y uso de suelo.

Por ello, la presencia de una tienda de Walmart no necesariamente impide abrir otro formato en la misma zona. Si existe demanda para una ocasión de compra diferente y hay una ubicación adecuada, ambos establecimientos pueden coexistir.