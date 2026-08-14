¿Por qué el dueño de Walmart, Aurrera y Sam’s Club pone tiendas tan cerca sin quitarse clientes entre sí?

A primera vista, podría parecer extraño que Walmart coloque tiendas de sus propios formatos a pocos metros de distancia, incluso una frente a otra. Sin embargo, la compañía utiliza una estrategia multiformato que permite que Bodega Aurrera, Walmart Supercenter, Sam’s Club y Walmart Express coexistan en una misma zona sin necesariamente competir por los mismos clientes.
La razón está en que cada formato responde a diferentes niveles socioeconómicos, hábitos de consumo y ocasiones de compra. Por ello, la ubicación de una nueva tienda no depende únicamente de qué tan cerca haya otro establecimiento de Walmart.
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Bodega Aurrera y Sam’s Club atienden necesidades distintas
Bodega Aurrera está enfocada principalmente en los niveles socioeconómicos C, D y E y tiene como principal propuesta ofrecer productos básicos a precios bajos. Sus clientes suelen acudir para resolver compras cotidianas de alimentos, artículos para el hogar y mercancías generales.
Sam’s Club, en cambio, está dirigido principalmente a los niveles A, B y C, además de negocios y empresas. Su modelo funciona mediante una membresía y está diseñado para compras por volumen, productos diferenciados, importados y mercancía que no necesariamente se encuentra en un supermercado tradicional.
Por ello, ambos formatos pueden estar en una misma zona sin buscar exactamente al mismo consumidor. En pocas palabras:
A: Nivel socioeconómico alto
B: Nivel socioeconómico medio-alto
C: Nivel socioeconómico medio
D: Nivel socioeconómico medio-bajo
E: Nivel socioeconómico bajo
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Walmart Express compite por cercanía y rapidez
La estrategia también contempla a Walmart Express, formato que surgió en 2020 para sustituir paulatinamente a las tiendas Superama.
A diferencia de los establecimientos de mayor tamaño, Walmart Express funciona como un supermercado de proximidad, enfocado principalmente en consumidores de niveles A, B y C que buscan rapidez y conveniencia.
Su propuesta pone especial atención en productos frescos como frutas, verduras, carnes y panadería, además de mercancía importada, orgánica y especializada. El menor tamaño de sus establecimientos permite realizar compras rápidas sin recorrer un supermercado de gran formato.
Por ello, un Walmart Express puede ubicarse cerca de un Sam’s Club o un Walmart Supercenter: mientras uno atiende compras de proximidad, los otros pueden concentrar compras de mayor volumen o de un surtido más amplio.
La ubicación depende también de la zona y el inmueble
Además del perfil de los consumidores, Walmart analiza las preferencias de cada región, los hábitos de compra y las necesidades particulares de las comunidades.
La compañía también debe evaluar la posibilidad de comprar o rentar un inmueble en condiciones viables y que cumpla con las regulaciones de construcción, desarrollo urbano y uso de suelo.
Por ello, la presencia de una tienda de Walmart no necesariamente impide abrir otro formato en la misma zona. Si existe demanda para una ocasión de compra diferente y hay una ubicación adecuada, ambos establecimientos pueden coexistir.
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Walmart busca crear un ecosistema de tiendas
La cercanía entre formatos puede incluso convertirse en una ventaja para la compañía. Un ejemplo ocurre cuando Walmart Supercenter y Sam’s Club comparten una plaza comercial o se encuentran prácticamente uno al lado del otro.
Un consumidor puede acudir a Sam’s Club para abastecer su despensa o negocio con productos por volumen y, en el mismo viaje, entrar a Walmart para comprar alimentos frescos o mercancías generales. De la misma manera, Walmart Express puede captar las compras rápidas de quienes viven o trabajan en los alrededores.
Walmart tiene cuatro formatos y más de 3,300 tiendas en México
La estrategia multiformato de Walmart también se refleja en el tamaño de su red de establecimientos. Al cierre de 2025 , la compañía operaba 3,316 tiendas en México, distribuidas entre los cuatro formatos con propuestas comerciales distintas:
Bodega Aurrera: 2,698 tiendas de descuento.
Walmart Supercenter: 338 hipermercados.
Sam’s Club: 176 clubes de precio con membresía.
Walmart Express: 104 supermercados de proximidad.
La diferencia en el número de unidades responde, entre otros factores, al tamaño de los mercados que atiende cada formato. Bodega Aurrera está enfocada principalmente en los niveles socioeconómicos C, D y E, un segmento mucho más amplio que los grupos de mayores ingresos a los que se dirigen principalmente Sam’s Club y Walmart Express.
Por eso, Walmart no replica la misma estrategia de expansión para todas sus marcas. La cantidad de tiendas de cada formato está relacionada con el tamaño del mercado potencial, los hábitos de consumo y las necesidades que busca atender en cada zona.
La amplia red de Bodega Aurrera permite a la compañía tener una presencia mucho mayor en distintos puntos del país, mientras que los otros formatos complementan esa cobertura con propuestas enfocadas en compras por volumen, surtido amplio o proximidad.
En conjunto, la estrategia explica por qué dos tiendas de Walmart pueden encontrarse a poca distancia sin necesariamente quitarse clientes: la compañía busca que cada formato capture una necesidad de compra distinta y, al mismo tiempo, ampliar el número de ocasiones en las que un consumidor puede recurrir a alguna de sus marcas.