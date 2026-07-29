De Grupo Gigante a Alsea: las 5 empresas que se reparten el negocio de restaurantes en México y venden 111,000 mdp

Kentucky Fried Chicken

Ingresos: 14,000 millones de pesos

Empleados: no disponibles

Posición en el ranking: 291

La cadena tiene su origen en Louisville, Kentucky, donde en la década de 1950 el Coronel Harland Sanders desarrolló una receta de pollo preparada con 11 hierbas y especias que posteriormente se convirtió en la base de su expansión internacional.

En México, la operación de KFC está a cargo de Premium Restaurant Brands, compañía que administra la franquicia en el país. Actualmente cuenta con presencia en 31 estados de la República y más de 390 restaurantes, con lo que se mantiene como uno de los principales participantes del segmento de pollo dentro del mercado de comida rápida.

La marca llegó a México en 1963 y, desde entonces, ha ampliado su presencia con un menú que mantiene como producto principal el pollo preparado bajo la receta original del Coronel Sanders, además de otros productos como hamburguesas y complementos.

Arcos Dorados México

Ingresos: 9,248.1 millones de pesos

Empleados: no disponibles

Posición en el ranking: 355

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo y la compañía que opera la marca en México y otros países de América Latina y el Caribe.

La empresa inició operaciones en 2007 tras adquirir los derechos de operación de McDonald’s en la región y actualmente administra restaurantes, franquicias y centros de operación en distintos mercados. En México, Arcos Dorados es responsable del desarrollo de la cadena de hamburguesas y cuenta con una amplia red de restaurantes en el país.

Su negocio está enfocado exclusivamente en la operación de McDonald’s, por lo que, a diferencia de grupos como Alsea o Grupo Restaurantero Gigante, no maneja un portafolio de varias marcas restauranteras. Sus principales ingresos provienen de la venta de alimentos y bebidas en sus restaurantes, además de servicios asociados como McCafé, AutoMac y plataformas digitales de pedidos.

Grupo Restaurantero Gigante

Ingresos: 9,015.2 millones de pesos

Empleados: 11,363

Posición en el ranking: 359

Nacido como parte de la estrategia de diversificación de Grupo Gigante, el negocio restaurantero del conglomerado se ha convertido en uno de los principales operadores de restaurantes en México. Tras la venta de su cadena de supermercados a Soriana en 2007, el grupo reforzó su apuesta por este segmento y expandió su presencia mediante marcas propias y franquicias internacionales.

Actualmente, Grupo Restaurantero Gigante concentra esa operación con un portafolio encabezado por Toks, además de las franquicias de Shake Shack, Panda Express, Popeyes y Beer Factory & Food.

En 2026, la compañía volvió a captar la atención del mercado al confirmar que analiza una posible adquisición de La Casa de Toño. Sin embargo, precisó que, por ahora, no existe una oferta vinculante ni un acuerdo definitivo para concretar la operación.

Marcas que opera Grupo Restaurantero Gigante:

-Toks

-Shake Shack

-Panda Express

-Popeyes

-Beer Factory & Food