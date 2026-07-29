De Grupo Gigante a Alsea: las 5 empresas que se reparten el negocio de restaurantes en México y venden 111,000 mdp

La industria restaurantera en México está concentrada en cinco grandes empresas que, en conjunto, reportaron ventas por 111,222 millones de pesos durante 2025, consolidándose como los principales jugadores del sector.
La lista está encabezada por Alsea, compañía detrás de marcas como Vips, Domino’s Pizza y Starbucks, y también incluye a Grupo Restaurantero Gigante (GRG), operador de Toks y Shake Shack, además de que actualmente analiza la posible adquisición de La Casa de Toño .
En esta nota te contamos cuáles son las cinco empresas restauranteras más grandes de México, cuánto vende cada una de manera individual, sus principales marcas y cuántos empleos generan en el país.
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Alsea
Ingresos: 84,110 millones de pesos
Empleados: 75,386
Posición en el ranking: 68
Alsea es la empresa restaurantera más grande de México y uno de los operadores de marcas de alimentos y bebidas más importantes de América Latina y Europa. Fundada en 1990, la compañía opera cafeterías, restaurantes de comida rápida y establecimientos de servicio completo en 12 países.
Su liderazgo en el mercado mexicano está respaldado por el tamaño de su operación y un portafolio que reúne algunas de las marcas más reconocidas del sector. Al cierre del primer trimestre de 2026 contaba con miles de unidades a nivel global y una amplia presencia en México.
Marcas que opera Alsea en México:
-Domino’s Pizza
-Starbucks
-Vips
-Burger King
-Chili’s Grill & Bar
-Italianni’s
-P.F. Chang’s
-The Cheesecake Factory
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Kentucky Fried Chicken
Ingresos: 14,000 millones de pesos
Empleados: no disponibles
Posición en el ranking: 291
La cadena tiene su origen en Louisville, Kentucky, donde en la década de 1950 el Coronel Harland Sanders desarrolló una receta de pollo preparada con 11 hierbas y especias que posteriormente se convirtió en la base de su expansión internacional.
En México, la operación de KFC está a cargo de Premium Restaurant Brands, compañía que administra la franquicia en el país. Actualmente cuenta con presencia en 31 estados de la República y más de 390 restaurantes, con lo que se mantiene como uno de los principales participantes del segmento de pollo dentro del mercado de comida rápida.
La marca llegó a México en 1963 y, desde entonces, ha ampliado su presencia con un menú que mantiene como producto principal el pollo preparado bajo la receta original del Coronel Sanders, además de otros productos como hamburguesas y complementos.
Arcos Dorados México
Ingresos: 9,248.1 millones de pesos
Empleados: no disponibles
Posición en el ranking: 355
Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo y la compañía que opera la marca en México y otros países de América Latina y el Caribe.
La empresa inició operaciones en 2007 tras adquirir los derechos de operación de McDonald’s en la región y actualmente administra restaurantes, franquicias y centros de operación en distintos mercados. En México, Arcos Dorados es responsable del desarrollo de la cadena de hamburguesas y cuenta con una amplia red de restaurantes en el país.
Su negocio está enfocado exclusivamente en la operación de McDonald’s, por lo que, a diferencia de grupos como Alsea o Grupo Restaurantero Gigante, no maneja un portafolio de varias marcas restauranteras. Sus principales ingresos provienen de la venta de alimentos y bebidas en sus restaurantes, además de servicios asociados como McCafé, AutoMac y plataformas digitales de pedidos.
Nacido como parte de la estrategia de diversificación de Grupo Gigante, el negocio restaurantero del conglomerado se ha convertido en uno de los principales operadores de restaurantes en México. Tras la venta de su cadena de supermercados a Soriana en 2007, el grupo reforzó su apuesta por este segmento y expandió su presencia mediante marcas propias y franquicias internacionales.
Actualmente, Grupo Restaurantero Gigante concentra esa operación con un portafolio encabezado por Toks, además de las franquicias de Shake Shack, Panda Express, Popeyes y Beer Factory & Food.
En 2026, la compañía volvió a captar la atención del mercado al confirmar que analiza una posible adquisición de La Casa de Toño. Sin embargo, precisó que, por ahora, no existe una oferta vinculante ni un acuerdo definitivo para concretar la operación.
Marcas que opera Grupo Restaurantero Gigante:
-Toks
-Shake Shack
-Panda Express
-Popeyes
-Beer Factory & Food
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CMR (Cadena Mexicana de Restaurantes)
Ingresos: 3,863.9 millones de pesos
Empleados: 3,672
Posición en el ranking: 484
Con más de cuatro décadas de operación, Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR) se ha consolidado como uno de los principales grupos restauranteros del país, con un portafolio integrado por marcas propias y franquicias internacionales enfocadas en los segmentos de comida casual y familiar.
CMR tiene sus orígenes en 1978 y, a lo largo de su historia, ha desarrollado un modelo basado en la operación de restaurantes de servicio completo. Actualmente mantiene presencia en distintas ciudades del país y continúa enfocada en fortalecer sus marcas propias y mejorar la rentabilidad de su operación.
Marcas que opera CMR:
-Wings
-Chili's
-Sushi Itto
-Olive Garden
-Red Lobster
-La Destilería
-El Lago
Con este portafolio, CMR participa en distintos segmentos del mercado restaurantero, desde comida casual y familiar hasta cocina japonesa y restaurantes de especialidad, consolidándose como uno de los principales operadores del sector en México.
Más allá de las diferencias en tamaño, las cinco compañías reflejan cómo ha evolucionado el negocio restaurantero en México. Mientras grupos como Alsea y Grupo Restaurantero Gigante apuestan por operar múltiples marcas y formatos, empresas como Arcos Dorados México y KFC concentran su estrategia en el desarrollo de una sola cadena con presencia nacional. CMR, por su parte, mantiene un portafolio enfocado en restaurantes de servicio completo y marcas de comida casual.
En conjunto, estos grupos reúnen desde cafeterías y pizzerías hasta hamburgueserías, restaurantes de comida casual y cadenas especializadas en pollo, un modelo que les permite atender distintos segmentos de consumidores y reducir su dependencia de una sola marca o formato de negocio.