No solo BYD: los siete autos híbridos más económicos en México en agosto de 2026 por menos de 600 mil pesos

Los autos híbridos han ganado presencia en el mercado durante los últimos años, ganando terreno ante los modelos de combustión tradicional.
El impulso que han ganado estos vehículos en los últimos años tiene que ver principalmente con el rendimiento de combustible que ofrecen, lo que llama la atención de los consumidores ante los costos actuales de la gasolina.
A pesar de ello, se mantiene la creencia de que los autos híbridos son más caros en comparación de los modelos de combustión tradicionales. Para demostrar que este mito está alejado de la realidad, presentamos un listado con los siete modelos híbridos más económicos disponibles en el mercado mexicano actual.
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MG3 Hybrid+
De acuerdo con la ficha técnica oficial de MG, el modelo MG3 Hybrid+ cuenta con tecnología Duo Drive, que consta de tres motores: uno de gasolina y dos eléctricos.
El motor de gasolina es 1.5 litros, mientras que los eléctricos son de 100 y 45 kW, respectivamente. Gracias a esta motorización ofrece un rendimiento de 27.5 kilómetros por litro y una autonomía de 1,022 kilómetros por tanque.
Ofrece una potencia híbrida combinada de 191 caballos de fuerza (HP) y conducción completamente eléctrica. El precio de lista es de 422,000 pesos en su versión de entrada, aunque actualmente existe una promoción especial para adquirirlo desde 377,000 mil pesos.
Toyota Yaris Sedán HEV
Es el modelo híbrido de entrada de Toyota, con un precio de 450,000 pesos en su única versión.
De acuerdo con su ficha técnica, ofrece un rendimiento de combustible de hasta 29.4 kilómetros por litro y cuenta con un sistema de potencia de 110 HP, así como cuatro modos de manejo que pueden priorizar entre rendimiento de combustible o potencia.
Changan EADO Plus IDD
Este sedan de la marca china Changan tiene un precio de entrada de 484,900 pesos, aunque la automotriz ofrece un bono de 40,000 pesos.
De acuerdo con la ficha técnica del vehículo, está equipado con motorización híbrida de 1.5 litros, lo que ofrece un rendimiento de combustible combinado de 27.2 kilómetros por litro y una autonomía de hasta 1,000 kilómetros. Está equipado con transmisión E-CVT y modo de conducción completamente eléctrica.
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Nissan Kicks Play e-Power
Es la SUV híbrida de entrada de Nissan, que se comercializa con un precio de entrada desde los 496,990 pesos.
Cuenta con un sistema de motorización híbrida de 1.2 litros, lo que ofrece un rendimiento de combustible combinado de 23.3 kilómetros por litro.
BYD King DM-i
El sedan híbrido de entrada de BYD destaca por su precio y las cualidades que ofrece.
Con un precio inicial de 499,800 pesos, se trata de un modelo PHEV (híbrido enchufable) que ofrece un rendimiento de combustible combinado de hasta 25.2 kilómetros por litro. Cuenta con modos de manejo híbrido y eléctrico, lo que le permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 1,175 kilómetros.
Toyota Corolla HEV
El modelo más popular de Toyota también está disponible en versión híbrida, con un precio de entrada desde los 515,300 pesos.
Cuenta con un sistema de motorización híbrida 1.8 litros que le permite alcanzar una potencia de hasta 138 HP gracias al sistema híbrido autorrecargable Hybrid Synergy Drive, de Toyota.
De acuerdo con la ficha técnica oficial de Toyota, cuenta con un sistema de transmisión CVT que le permite obtener un rendimiento de combustible de 31.31 kilómetros por litro.
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Toyota Prius
El híbrido por excelencia de la japonesa Toyota, pues se ha comercializado desde hace más de 10 años en el mercado mexicano.
En su versión de entrada tiene un precio de 525,500 pesos y se caracteriza por ser uno de los híbridos más potentes, con un motor 1.8 litros que le permite alcanzar una potencia de 138 HP.
A pesar de la potencia que puede alcanzar, no sacrifica el ahorro de combustible, pues ofrece un rendimiento de combustible combinado de hasta 31.12 kilómetros por litro.
Precio no es lo único que importa al elegir un híbrido
La oferta actual permite que la decisión no dependa únicamente de encontrar el precio más bajo. También importa el tipo de tecnología que incorpora cada modelo y qué tan bien se adapta a las necesidades de quien lo va a utilizar.
Para un comprador que recorre principalmente la ciudad, el rendimiento puede tener un peso mayor; para quien realiza viajes frecuentes, la autonomía puede ser un factor más relevante. En el caso de los híbridos enchufables, además, conviene considerar si se cuenta con un lugar adecuado para cargar el vehículo.
En otras palabras, el modelo más barato no necesariamente será el que represente el menor costo a largo plazo. La elección dependerá del uso que tendrá el automóvil, el presupuesto disponible y las condiciones en las que se conducirá.