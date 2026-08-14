No solo BYD: los siete autos híbridos más económicos en México en agosto de 2026 por menos de 600 mil pesos

MG3 Hybrid+

De acuerdo con la ficha técnica oficial de MG, el modelo MG3 Hybrid+ cuenta con tecnología Duo Drive, que consta de tres motores: uno de gasolina y dos eléctricos.

El motor de gasolina es 1.5 litros, mientras que los eléctricos son de 100 y 45 kW, respectivamente. Gracias a esta motorización ofrece un rendimiento de 27.5 kilómetros por litro y una autonomía de 1,022 kilómetros por tanque.

Ofrece una potencia híbrida combinada de 191 caballos de fuerza (HP) y conducción completamente eléctrica. El precio de lista es de 422,000 pesos en su versión de entrada, aunque actualmente existe una promoción especial para adquirirlo desde 377,000 mil pesos.

MG3 Hybrid+. (mgmotor.com.mx)

Toyota Yaris Sedán HEV

Es el modelo híbrido de entrada de Toyota, con un precio de 450,000 pesos en su única versión.

De acuerdo con su ficha técnica, ofrece un rendimiento de combustible de hasta 29.4 kilómetros por litro y cuenta con un sistema de potencia de 110 HP, así como cuatro modos de manejo que pueden priorizar entre rendimiento de combustible o potencia.

Toyota Yaris sedán HEV. (toyota.mx)

Changan EADO Plus IDD

Este sedan de la marca china Changan tiene un precio de entrada de 484,900 pesos, aunque la automotriz ofrece un bono de 40,000 pesos.

De acuerdo con la ficha técnica del vehículo, está equipado con motorización híbrida de 1.5 litros, lo que ofrece un rendimiento de combustible combinado de 27.2 kilómetros por litro y una autonomía de hasta 1,000 kilómetros. Está equipado con transmisión E-CVT y modo de conducción completamente eléctrica.