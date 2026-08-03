Mexicana de Aviación ya tiene 19 rutas nacionales en 2026: los vuelos que hace a casi tres años de volver a volar

¿Por qué amplió sus vuelos Mexicana?

Mexicana, al ser administrada por el Gobierno de México a través del conglomerado militar GAFSACOMM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está ampliando sus rutas debido al aumento de la flotilla, así lo destacó el almirante Ricardo Trevilla Trejo.

“Desde que inició la planeación para la creación de Mexicana y su consolidación, está contemplada la adquisición de 20 aeronaves Embraer con capacidad para trasladar alrededor de 125 pasajeros. Para este año está contemplada la adquisición de siete aeronaves más. En total van a ser 20. El próximo año serán las últimas ocho, destacó el titular de la Sedena en la Mañanera del Pueblo del 31 de julio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que fue muy relevante el rescate de Mexicana al mismo tiempo que aseguró que es la aerolínea más barata del país.

“Y la Fuerza Aérea, ahora como empresa mexicana que está enmarcada dentro de la Defensa Nacional, pues está haciendo un trabajo muy bueno. Digo “la Fuerza Aérea” porque son los pilotos, los mejores pilotos de México, con la Marina, son los mejores pilotos de México”, refirió en la misma conferencia .

