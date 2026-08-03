Mexicana de Aviación ya tiene 19 rutas nacionales en 2026: los vuelos que hace a casi tres años de volver a volar

La aerolínea Mexicana amplió sus rutas nacionales con la reciente incorporación que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX), en Guanajuato, cuyo objetivo es fortalecer la movilidad en el Valle de México, una de las regiones del país con mayor actividad económica, industrial y turística del país.
En un comunicado del 27 de julio de la aerolínea a dos años y siete meses desde que reinició operaciones , se destacó que el primer vuelo despegó a las 06:20 horas, como una opción más para los viajeros que deseen desplazarse entre ambas regiones.