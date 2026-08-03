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Mexicana de Aviación suma nuevas rutas y aviones a casi tres años de volver a volar

Está contemplada la adquisición de 20 aeronaves, destacó el secretario de la Defensa Nacional, almirante Ricardo Trevilla Trejo. La más reciente ruta es hacia El Bajío.
lun 03 agosto 2026 04:56 PM
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Mexicana de Aviación ya tiene 19 rutas nacionales en 2026: los vuelos que hace a casi tres años de volver a volar
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene previsto la llegada de más aeronaves con lo que se busca alcanzar la meta y ampliar sus rutas. (Foto: Facebook Mexicana Vuela )

La aerolínea Mexicana amplió sus rutas nacionales con la reciente incorporación que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX), en Guanajuato, cuyo objetivo es fortalecer la movilidad en el Valle de México, una de las regiones del país con mayor actividad económica, industrial y turística del país.

En un comunicado del 27 de julio de la aerolínea a dos años y siete meses desde que reinició operaciones , se destacó que el primer vuelo despegó a las 06:20 horas, como una opción más para los viajeros que deseen desplazarse entre ambas regiones.

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Vuelos rumbo al Bajío

De lunes a viernes

  • AIFA – Bajío: salida a las 06:20 horas y llegada a las 07:20 horas.
  • Bajío – AIFA: salida a las 08:00 horas y llegada a las 09:00 horas.

Domingos

  • AIFA – Bajío: salida a las 16:50 horas y llegada a las 17:50 horas.
  • Bajío – AIFA: salida a las 18:30 horas y llegada a las 19:30 horas.

Los boletos ya pueden adquirirse a través de sus canales oficiales de venta, en su página web, centro de atención telefónica al teléfono: 55-63-94-22-62, y la aplicación móvil de la aerolínea disponible para Android y iOS. La aerolínea perteneciente al EStado invitó a los usuarios a checar la disponibilidad de los vuelos y las ofertas.

Destinos desde el AIFA

Con la nueva ruta, suman 19 destinos nacionales y son los siguientes:

Acapulco, Guerrero

El Bajío

Campeche, Campeche

Chetumal, Quintana Roo

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Chihuahua, Chihuahua

Guadalajara, Jalisco

Hermosillo, Sonora

Ixtepec, Oaxaca

Mazatlán, Sinaloa

Mérida, Yucatán

Monterrey, Nuevo León

Palenque, Chiapas

Puerto Vallarta, Jalisco

Tijuana, Baja California

Tulum, Quintana Roo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

San José del Cabo, Baja California Sur

Zihuatanejo, Guerrero

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¿Por qué amplió sus vuelos Mexicana?

Mexicana, al ser administrada por el Gobierno de México a través del conglomerado militar GAFSACOMM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está ampliando sus rutas debido al aumento de la flotilla, así lo destacó el almirante Ricardo Trevilla Trejo.

“Desde que inició la planeación para la creación de Mexicana y su consolidación, está contemplada la adquisición de 20 aeronaves Embraer con capacidad para trasladar alrededor de 125 pasajeros. Para este año está contemplada la adquisición de siete aeronaves más. En total van a ser 20. El próximo año serán las últimas ocho, destacó el titular de la Sedena en la Mañanera del Pueblo del 31 de julio.

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Mexicana abre nueva ruta desde el AIFA a Chihuahua: fechas, horarios y costo de los vuelos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que fue muy relevante el rescate de Mexicana al mismo tiempo que aseguró que es la aerolínea más barata del país.

“Y la Fuerza Aérea, ahora como empresa mexicana que está enmarcada dentro de la Defensa Nacional, pues está haciendo un trabajo muy bueno. Digo “la Fuerza Aérea” porque son los pilotos, los mejores pilotos de México, con la Marina, son los mejores pilotos de México”, refirió en la misma conferencia .

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Con estas adquisiciones, Mexicana busca ampliar su presencia nacional y su rentabilidad económica, destacó la mandataria federal.

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Aviación Secretaría de la Defensa Nacional

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