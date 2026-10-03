México vs. Estados Unidos: así está el marcador económico entre los dos países

En 2025, el comercio de bienes entre México y Estados Unidos alcanzó alrededor de 872,800 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). México exportó a Estados Unidos bienes por 534,900 millones de dólares e importó 338,000 millones. El resultado fue un déficit comercial para Estados Unidos de 196,900 millones de dólares.

Déficit comercial Bienes de Estados Unidos con México (2020 – 2025) $113.7 2020 $108.2 2021 $130.6 2022 $152.4 2023 $171.5 2024 $196.9 2025



México vende más mercancías de las que compra, pero esa fotografía deja fuera una parte de la historia, pues los productos que cruzan la frontera contienen componentes fabricados en el otro país.

En la industria automotriz, por ejemplo, México exportó vehículos por alrededor de 104,800 millones de dólares en 2024 y 79.7% de esas ventas tuvieron como destino Estados Unidos, según el Departamento de Comercio estadounidense. Además, algunas piezas cruzan la frontera hasta una docena de veces antes de que un vehículo quede terminado.

Así, un automóvil que aparece estadísticamente como exportación mexicana a Estados Unidos puede incorporar motores, componentes electrónicos, acero, software o autopartes provenientes de proveedores estadounidenses. El comercio, por tanto, no necesariamente representa una venta completamente mexicana frente a una compra completamente estadounidense.



En contraste, la relación energética muestra una dependencia en sentido contrario: México importó de Estados Unidos 42,564 millones de dólares en productos petroleros durante 2025, alrededor de 91% de todas sus compras petroleras al exterior. En ese mismo año, México exportó a Estados Unidos 13,271 millones de dólares en productos petroleros, lo que dejó un déficit energético de 29,293 millones de dólares frente a su principal socio comercial, de acuerdo con datos de Banxico.

El agro es otro terreno donde el resultado no se puede leer únicamente como competencia. En 2025, México exportó a Estados Unidos productos agrícolas por 43,900 millones de dólares e importó desde ese país 30,600 millones, de acuerdo con el Economic Research Service del Departamento de Agricultura estadounidense. México concentró aproximadamente 89% de sus exportaciones agrícolas en Estados Unidos, mientras que ese país aportó 65.5% de las importaciones agrícolas mexicanas.

