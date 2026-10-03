Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

México vs. Estados Unidos: así está el marcador económico entre los dos países

Mientras las selecciones de futbol de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado, sus economías mantienen una relación comercial por un monto que supera los 870,000 millones de dólares.
sáb 03 octubre 2026 03:06 PM
Añadir Expansión en Google
México vs. Estados Unidos.jpg
El partido entre México y Estados Unidos también se juega todos los días en el comercio. (Foto: Generada por IA / Google flow)

México y Estados Unidos se enfrentan este sábado en una cancha de Arizona, pero el marcador más importante entre ambos países no se define con goles. Se juega todos los días en fábricas, cruces fronterizos, campos agrícolas, refinerías, centros logísticos y oficinas corporativas.

Rafael Márquez, el exjugador y ahora técnico de la Selección Mexicana, dirigirá por primera vez al Tri frente a Estados Unidos, en un partido que llega apenas en el tercer encuentro de su nueva etapa al frente del equipo. Después de empatar 1-1 ante Colombia y 1-1 frente a Perú, Márquez buscará su primera victoria ante uno de los rivales con mayor peso para México.

El partido se jugará a las 20:00 horas de este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Y mientras los aficionados esperan el resultado deportivo, los datos económicos muestran una relación en la que ambos países dependen de las compras y ventas del otro, aunque no de la misma manera.

Publicidad

En 2025, el comercio de bienes entre México y Estados Unidos alcanzó alrededor de 872,800 millones de dólares, de acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). México exportó a Estados Unidos bienes por 534,900 millones de dólares e importó 338,000 millones. El resultado fue un déficit comercial para Estados Unidos de 196,900 millones de dólares.

Déficit comercial

Bienes de Estados Unidos con México (2020 – 2025)

$113.7
2020

$108.2
2021

$130.6
2022

$152.4
2023

$171.5
2024

$196.9
2025
Fuente: Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) | Cifras en miles de millones de dólares


México vende más mercancías de las que compra, pero esa fotografía deja fuera una parte de la historia, pues los productos que cruzan la frontera contienen componentes fabricados en el otro país.

En la industria automotriz, por ejemplo, México exportó vehículos por alrededor de 104,800 millones de dólares en 2024 y 79.7% de esas ventas tuvieron como destino Estados Unidos, según el Departamento de Comercio estadounidense. Además, algunas piezas cruzan la frontera hasta una docena de veces antes de que un vehículo quede terminado.

Así, un automóvil que aparece estadísticamente como exportación mexicana a Estados Unidos puede incorporar motores, componentes electrónicos, acero, software o autopartes provenientes de proveedores estadounidenses. El comercio, por tanto, no necesariamente representa una venta completamente mexicana frente a una compra completamente estadounidense.

Lee:

Los aranceles a los autos hechos en México ya están impactando la logística en puertos como el de Manzanillo
Empresas

Los aranceles de EU frenan llegada de autopartes a Manzanillo y presionan los costos logísticos


En contraste, la relación energética muestra una dependencia en sentido contrario: México importó de Estados Unidos 42,564 millones de dólares en productos petroleros durante 2025, alrededor de 91% de todas sus compras petroleras al exterior. En ese mismo año, México exportó a Estados Unidos 13,271 millones de dólares en productos petroleros, lo que dejó un déficit energético de 29,293 millones de dólares frente a su principal socio comercial, de acuerdo con datos de Banxico.

El agro es otro terreno donde el resultado no se puede leer únicamente como competencia. En 2025, México exportó a Estados Unidos productos agrícolas por 43,900 millones de dólares e importó desde ese país 30,600 millones, de acuerdo con el Economic Research Service del Departamento de Agricultura estadounidense. México concentró aproximadamente 89% de sus exportaciones agrícolas en Estados Unidos, mientras que ese país aportó 65.5% de las importaciones agrícolas mexicanas.

Publicidad

En 2025, Estados Unidos exportó a México 30,600 millones de dólares en productos agrícolas. Casi tres cuartas partes (74.9%) correspondieron a granos, oleaginosas, carne y productos relacionados. En sentido inverso, 70.7% de las importaciones agrícolas estadounidenses desde México fueron frutas, hortalizas, bebidas y destilados, una relación que el USDA describe como complementaria.

Sin embargo, hay un rubro en el que Estados Unidos sí revierte el marcador: los servicios. En 2025, el comercio bilateral de servicios sumó aproximadamente 96,400 millones de dólares. Estados Unidos exportó servicios a México por 52,400 millones y México vendió 44,000 millones al mercado estadounidense. El resultado fue un superávit estadounidense de 8,400 millones de dólares.

En cuanto a la inversión, en 2025, México recibió 15,877 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Estados Unidos fue el principal país de origen de la IED, con 38.8% del total de 40,871 millones de dólares que recibió México durante ese año.

Lee:

Una persona sostiene en una mano unos dólares y con la otra revisa su teléfono móvil.
Economía

Bitso procesa 15% de las remesas de Estados Unidos a México

Esto implica que el flujo de IED estadounidense aumentó 9.7% respecto a los 14,474 millones de dólares registrados en 2024.

Así, el marcador económico tiene varias columnas: México registra un superávit en bienes, Estados Unidos en servicios; México es un proveedor central de automóviles, electrónicos y alimentos para el mercado estadounidense, mientras depende de su vecino para energía, maquinaria, insumos industriales y productos agropecuarios.

La dimensión de la relación explica por qué la revisión del T-MEC tiene implicaciones que van más allá de una disputa comercial. En 2026, ambos gobiernos han discutido reglas de origen automotrices, acero, aluminio, agricultura y cadenas de suministro.

Por eso, el verdadero partido entre México y Estados Unidos no se juega durante 90 minutos. Se juega cada vez que una pieza automotriz cruza la frontera, cuando un chip entra a una planta, cuando un camión lleva aguacates hacia el norte o cuando una empresa estadounidense decide dónde colocar su siguiente fábrica.

Publicidad

Tags

Comercio exterior Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad