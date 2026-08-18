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Ingreso de mercancías provenientes de China crece 8% y el Pacífico capitaliza el aumento

Del otro lado, los contenedores movilizados en el litoral del Golfo de México, el volumen de contenedores movilizados disminuyó 7.8%
mar 18 agosto 2026 03:35 PM
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Los puertos no mienten: México pone más barreras a China, pero el Pacífico recibe más mercancía
Puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas han estado invirtiendo en dotarse de mayores capacidades de infraestructura. (Cortesía Comunidad Portuaria Lázaro Cárdenas)

El aumento en los aranceles a los productos hechos en China, como repuestos automotrices, textiles y calzado entre otros, que comenzaron desde el primer día de este año, no han mermado el ánimo de los productos fabricados al otro lado del mundo, una situación que ya alcanza a reflejarse en los puertos de México.

En el litoral del Pacífico, por donde ingresan los contenedores provenientes de Asia, es más visible la situación. De enero a julio, el total de contenedores operados aumentó 8.1% al totalizar 4,460,043 TEUs (Contenedores de 20 pies), mientras que, del otro lado, en el litoral del Golfo de México la cifra fue de 1,303,964 TEUs, que significaron una contracción de 7.8%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Marina (Semar).

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El puerto de Manzanillo, Colima, que lidera el volumen de contenedores movilizados en el país sumó 2,455,956 TEUs, los cuales representaron un incremento de 11.7%. Algunos operadores portuarios, como Contecon, han preparado su infraestructura para recibir cada vez barcos con mayores capacidades.

A finales de 2021, la filial del grupo filipino International Container Terminal Services anunció una inversión de 230 millones de dólares (mdd) inversiones encaminadas a aumentar su capacidad anual de 1.3 millones de TEUs a 2 millones con la adquisición de grúas especializadas.

En el caso de, puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la situación es similar. De enero a julio se movilizaron 1,583,892 TEUs los cuáles representaron un aumento de 6.7% frente al mismo periodo del año pasado.

De igual manera, los capitales han estado enfocados en este puerto en miras de dotarlo de mayores capacidades. A lo largo del año pasado, la inversión privada totalizó 7,860 millones de pesos, mientras que la inversión pública fue de 327 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Asipona Lázaro Cárdenas.

La situación de mayores importaciones ha sido tal, que algunas empresas como Contecon han manifestado problemas de retrasos en los despachos aduaneros , que solían ir a un ritmo menor que el demandado por la misma dinámica de las operaciones logísticas del día a día, en donde cada minuto cuenta.

Hoy empresas del sector como 99 Minutos aseguran que la congestión en puertos aún continúa, de tal manera que la acumulación de contenedores y los días de espera terminan generando cargos adicionales, conocidos como demurrage, que impactan directamente en los márgenes financieros de los importadores.

“Cuando un contenedor pasa días varado en el puerto esperando un camión toda la cadena de suministro se frena. No solo se trata de la multa por almacenaje, sino del costo de oportunidad de no tener el producto en el anaquel o en la bodega cuando el cliente lo necesita”, comentó Manuel Brenner, director de operaciones de Freight99 en 99 Minutos.

En el litoral del Pacífico otros puertos también crecen respecto a la carga contenerizada como Guaymas, Sonora, que registró el movimiento de 8,787 TEUs que representaron un incremento de 25%.

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El contraste en el Golfo de México

El escenario de incrementos en cuanto a mayores TEUs movilizados en el Pacífico es diferente de manera diametral en el litoral del Golfo de México, en donde las cifras a la baja son las que más aparecen en los registros de Semar.

El puerto de Veracruz, Veracruz, la principal puerta de entrada para las mercancías que vienen de la costa este de Estados Unidos, así como de Europa, registró un total de 696,618 TEU’s operados, los cuáles representaron una baja de 6.1%.

La situación fue similar en el puerto de Altamira, Tamaulipas, que destaca en el país por ser la segunda terminal marítima a donde más contenedores llegan por el litoral del Golfo de México. De enero a julio sumó 498,322 TEU’s, los cuáles representaron una disminución de 6.5%.

A estas disminuciones se añaden las de Progreso, Yucatán, en donde se movilizaron 48,488 TEUs que representaron una contracción de 28.7%, así como la de Tuxpan, Veracruz, que totalizó 35,925 TEUs que representaron un descenso de 13.3%.

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puertos marítimos Manzanillo Aduanas

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