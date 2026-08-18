Los puertos no mienten: México pone más barreras a China, pero el Pacífico recibe más mercancía

El puerto de Manzanillo, Colima, que lidera el volumen de contenedores movilizados en el país sumó 2,455,956 TEUs, los cuales representaron un incremento de 11.7%. Algunos operadores portuarios, como Contecon, han preparado su infraestructura para recibir cada vez barcos con mayores capacidades.

A finales de 2021, la filial del grupo filipino International Container Terminal Services anunció una inversión de 230 millones de dólares (mdd) inversiones encaminadas a aumentar su capacidad anual de 1.3 millones de TEUs a 2 millones con la adquisición de grúas especializadas.

En el caso de, puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la situación es similar. De enero a julio se movilizaron 1,583,892 TEUs los cuáles representaron un aumento de 6.7% frente al mismo periodo del año pasado.

De igual manera, los capitales han estado enfocados en este puerto en miras de dotarlo de mayores capacidades. A lo largo del año pasado, la inversión privada totalizó 7,860 millones de pesos, mientras que la inversión pública fue de 327 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Asipona Lázaro Cárdenas.

La situación de mayores importaciones ha sido tal, que algunas empresas como Contecon han manifestado problemas de retrasos en los despachos aduaneros , que solían ir a un ritmo menor que el demandado por la misma dinámica de las operaciones logísticas del día a día, en donde cada minuto cuenta.

Hoy empresas del sector como 99 Minutos aseguran que la congestión en puertos aún continúa, de tal manera que la acumulación de contenedores y los días de espera terminan generando cargos adicionales, conocidos como demurrage, que impactan directamente en los márgenes financieros de los importadores.

“Cuando un contenedor pasa días varado en el puerto esperando un camión toda la cadena de suministro se frena. No solo se trata de la multa por almacenaje, sino del costo de oportunidad de no tener el producto en el anaquel o en la bodega cuando el cliente lo necesita”, comentó Manuel Brenner, director de operaciones de Freight99 en 99 Minutos.

En el litoral del Pacífico otros puertos también crecen respecto a la carga contenerizada como Guaymas, Sonora, que registró el movimiento de 8,787 TEUs que representaron un incremento de 25%.