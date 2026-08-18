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Starlink ve un mercado 740,000 mdd en su negocio móvil, pero la GSMA lo reduce a 15,000 millones

La empresa de Elon Musk busca llevar su servicio satelital a teléfonos y disputar terreno a los operadores tradicionales, pero las limitaciones de espectro podría reducir el tamaño de la oportunidad.
mar 18 agosto 2026 02:19 PM
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Starlink quiere un negocio móvil de 740,000 millones de dólares, pero las telefónicas ven un mercado 50 veces menor
Starlink busca ganar parte de los ingresos de las telefónicas tradicionales, pero la empresa enfrenta retos de acceso a espectro y la ofensiva de las telecomunicaciones. (Scott Olson/Getty Images)

Starlink quiere convertir su red de satélites en algo más que una infraestructura para llevar internet a zonas sin cobertura terrestre. La compañía de Elon Musk ha identificado una oportunidad de ingresos de hasta 740,000 millones de dólares en servicios de conectividad móvil vía satélite, una apuesta que la colocaría de frente con los operadores tradicionales de telecomunicaciones.

La cifra, sin embargo, es cuestionada por la industria. La GSMA, asociación que agrupa a operadores de telecomunicaciones de todo el mundo, entre ellos América Móvil, AT&T y Telefónica, estima que el mercado que Starlink podría atender de manera realista rondaría los 15,000 millones de dólares, apenas 2% de la oportunidad calculada por SpaceX y casi 50 veces menos.

SpaceX considera que su mercado potencial es más de 1,000 veces mayor que sus ingresos actuales anuales”, señaló la asociación en su estudio Satélites y redes no terrestres: SpaceX apunta a las estrellas.

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La estrategia representa una evolución para Starlink, cuyo negocio se ha concentrado hasta ahora en ofrecer internet de banda ancha mediante una constelación de satélites, principalmente en lugares donde las redes terrestres tienen una cobertura limitada.

Con el servicio D2D (Direct to Device), la compañía busca que los satélites se comuniquen directamente con teléfonos móviles y otros dispositivos, sin depender necesariamente de una antena terrestre tradicional. El objetivo es ampliar la cobertura hacia zonas rurales, carreteras, regiones remotas y otros lugares donde las redes celulares enfrentan dificultades para llegar.

Al segundo trimestre de 2026, Starlink cuenta con 12 millones de usuarios y presencia en 167 países, una escala que le permite aprovechar la infraestructura que ya construyó para explorar nuevos servicios y fuentes de ingresos.

Espectro y los operadores, el obstáculo de Starlink

Pero la GSMA aseguró que uno de los principales obstáculos para alcanzar ese nivel de ingresos no implica solo contar con suscriptores si no la disponibilidad de espectro y capacidad de red para sostener la calidad del servicio.

Aunque SpaceX ha avanzado en este frente con la adquisición de 50 MHz de la banda S del operador satelital EchoStar en Estados Unidos, bandas conocidas como AWS-4 y PCS-H, la asociación considera que las limitaciones técnicas y regulatorias siguen condicionando la capacidad de crecimiento del negocio móvil satelital.

El uso del espectro también se ha convertido en un punto de atención para los reguladores a nivel mundial , que analizan cómo las empresas espaciales, como Starlink y Amazon Leo, podrán utilizar estas bandas sin generar interferencias con las redes terrestres y sin favorecer una concentración excesiva de este recurso.

A esta restricción se suma la respuesta de los propios operadores móviles, que buscan evitar que el crecimiento de Starlink afecte sus negocios. AT&T, T-Mobile y Verizon formarán una nueva empresa enfocada en servicios de conectividad directa a dispositivos y cobertura satelital, con el objetivo de eliminar las zonas sin cobertura inalámbrica en Estados Unidos, incluidas las áreas rurales.

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Los operadores buscan mejorar los servicios para sus usuarios y ampliar sus alianzas con proveedores satelitales mediante una plataforma unificada, lo que también representa una estrategia para competir en un segmento en el que Starlink busca ganar terreno.

La empresa conjunta todavía está sujeta a la negociación de acuerdos definitivos entre las partes y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

De esta manera, Starlink enfrenta un mercado que, aunque puede representar una oportunidad importante para expandir su negocio, también está marcado por restricciones de espectro y capacidad y por la reacción de los operadores tradicionales.

“Starlink ya representa simultáneamente un socio en el ámbito satelital y un competidor potencial, en caso de que decida ofrecer servicios móviles directos al consumidor a gran escala”, advirtió la GSMA en su estudio.

La ofensiva de Starlink ocurre en un momento especialmente desafiante para la industria de las telecomunicaciones, que enfrenta dificultades para rentabilizar sus negocios ante los cambios en los hábitos de consumo. Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, señala que los operadores tradicionales arrastran además rezagos de innovación y una lenta adaptación de sus modelos de negocio al nuevo entorno digital.

Ante la llegada de actores disruptivos como Starlink y Amazon Kuiper, las compañías tradicionales se ven obligadas a replantear su estrategia y mantenerse cerca de sus competidores para evitar perder terreno en nuevos mercados.

“Aunque ahora empresas como Starlink aún no pueden hacerse de los ingresos totales de las telecomunicaciones, es un hecho que si no encuentran nuevos aplicativos en el mediano plazo, sus ingresos en segmentos como pospago, prepago e IoT enfrentarán impactos significativos”, advirtió el especialista.

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Telecomunicaciones Satélites

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