Starlink quiere un negocio móvil de 740,000 millones de dólares, pero las telefónicas ven un mercado 50 veces menor

La estrategia representa una evolución para Starlink, cuyo negocio se ha concentrado hasta ahora en ofrecer internet de banda ancha mediante una constelación de satélites, principalmente en lugares donde las redes terrestres tienen una cobertura limitada.

Con el servicio D2D (Direct to Device), la compañía busca que los satélites se comuniquen directamente con teléfonos móviles y otros dispositivos, sin depender necesariamente de una antena terrestre tradicional. El objetivo es ampliar la cobertura hacia zonas rurales, carreteras, regiones remotas y otros lugares donde las redes celulares enfrentan dificultades para llegar.

Al segundo trimestre de 2026, Starlink cuenta con 12 millones de usuarios y presencia en 167 países, una escala que le permite aprovechar la infraestructura que ya construyó para explorar nuevos servicios y fuentes de ingresos.

Espectro y los operadores, el obstáculo de Starlink

Pero la GSMA aseguró que uno de los principales obstáculos para alcanzar ese nivel de ingresos no implica solo contar con suscriptores si no la disponibilidad de espectro y capacidad de red para sostener la calidad del servicio.

Aunque SpaceX ha avanzado en este frente con la adquisición de 50 MHz de la banda S del operador satelital EchoStar en Estados Unidos, bandas conocidas como AWS-4 y PCS-H, la asociación considera que las limitaciones técnicas y regulatorias siguen condicionando la capacidad de crecimiento del negocio móvil satelital.

El uso del espectro también se ha convertido en un punto de atención para los reguladores a nivel mundial , que analizan cómo las empresas espaciales, como Starlink y Amazon Leo, podrán utilizar estas bandas sin generar interferencias con las redes terrestres y sin favorecer una concentración excesiva de este recurso.

A esta restricción se suma la respuesta de los propios operadores móviles, que buscan evitar que el crecimiento de Starlink afecte sus negocios. AT&T, T-Mobile y Verizon formarán una nueva empresa enfocada en servicios de conectividad directa a dispositivos y cobertura satelital, con el objetivo de eliminar las zonas sin cobertura inalámbrica en Estados Unidos, incluidas las áreas rurales.