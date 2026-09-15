Los terrenos de Carlos Slim que alguna vez pertenecieron a Hernán Cortés y hoy son plazas comerciales

De esa operación surgieron Plaza Loreto, en San Ángel, y Plaza Cuicuilco Inbursa, al sur de la capital. Ambos proyectos conservaron parte de las estructuras y elementos arquitectónicos de las antiguas fábricas y los incorporaron a nuevos espacios comerciales.
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¿Qué era antes Plaza Loreto y cómo llegó a manos de Slim?
La historia de los terrenos donde se estableció la fábrica de Loreto se remonta a la época de la Conquista. El predio perteneció originalmente a Hernán Cortés y posteriormente pasó a su hijo Martín, quien instaló allí un molino de trigo.
Para 1759, el sitio comenzó a utilizarse para la fabricación de papel bajo el nombre de Molino de Loreto. Con el paso del tiempo, el lugar se convirtió en uno de los puntos relevantes de la actividad industrial del sur de la capital.
En 1905, un incendio destruyó buena parte de las instalaciones originales. El empresario alemán Alberto Lenz adquirió entonces la fábrica y comenzó una renovación de la planta, tanto en tecnología como en infraestructura. Entre las obras realizadas estuvo la construcción de viviendas para los trabajadores.
Lenz también amplió sus operaciones. En 1924 adquirió la fábrica de Peña Pobre, ubicada en lo que hoy es la zona de Cuicuilco, y en 1929 consolidó ambas compañías en una sola empresa.
Las fábricas atravesaron distintos momentos de la historia de México. Durante la Revolución mexicana, las instalaciones llegaron a ser utilizadas como refugio por tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Posteriormente, la empresa enfrentó problemas de abastecimiento derivados de las dos guerras mundiales.
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Slim compró ambas fábricas y las convirtió en plazas comerciales
Para entonces, la compañía productora de papel enfrentaba nuevos retos para mantener la producción y la planta de Loreto también había sufrido complicaciones financieras.
La operación industrial comenzó a llegar a su fin. Las calderas de la fábrica de Loreto dejaron de operar en 1991 y la producción de papel concluyó definitivamente en 1992.
El cierre pudo haber significado la desaparición de las antiguas instalaciones. Sin embargo, Grupo Carso tomó otra ruta: conservar parte de las estructuras y darles un nuevo uso comercial y cultural.
La Plaza Loreto de Grupo Carso
La antigua planta de Loreto comenzó su transformación en un complejo comercial y cultural. En 1993 inició operaciones como Plaza Loreto, un proyecto que aprovechó las estructuras de la vieja fábrica para integrar tiendas, entretenimiento y espacios culturales.
El desarrollo, ubicado en San Ángel, conserva elementos de la antigua fábrica y cuenta con 62 locales, 23,902 metros cuadrados de área rentable y 1,470 cajones de estacionamiento, de acuerdo con información de Grupo Carso.
La propuesta recibió en 1995 el Reconocimiento ICOMOS México, otorgado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por el trabajo de recuperación y adaptación del espacio.
El complejo también incorporó una importante oferta cultural. En 1994 abrió ahí la primera sede del Museo Soumaya, institución creada para coleccionar, investigar y difundir obras de arte de México y Europa.
Durante más de una década, el museo tuvo en Loreto una de sus principales sedes y exhibió parte de la colección que posteriormente sería trasladada a la nueva sede del Museo Soumaya en Plaza Carso.
De esta manera, la antigua fábrica dejó de producir papel y se convirtió en un espacio donde conviven comercio, entretenimiento y cultura, con una afluencia mensual de alrededor de 200,000 visitantes.
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Peña Pobre se convierte en Plaza Inbursa Cuicuilco
El segundo gran proyecto de reconversión se desarrolló en los terrenos de la antigua fábrica de Peña Pobre, ubicados cerca de la zona arqueológica de Cuicuilco. El espacio fue transformado por Grupo Carso en Plaza Inbursa Cuicuilco, que inició operaciones en 1997.
El desarrollo conserva elementos de la arquitectura original de la fábrica y los integra a un centro comercial de una planta. Actualmente cuenta con 71 locales, 21,630 metros cuadrados de área rentable y 894 cajones de estacionamiento, de acuerdo con información de Grupo Carso.
La plaza también incorporó espacios de entretenimiento y comercio. Entre sus principales establecimientos se encuentran Cinemex y KidZania, además de Sanborns como tienda subancla.
El proyecto ocupa un terreno de 84,299 metros cuadrados y tiene una superficie construida de 39,857 metros cuadrados. Su diseño aprovechó los espacios abiertos y parte de las construcciones originales para crear un concepto distinto al de los grandes centros comerciales cerrados.
Además, su ubicación permite mantener una relación cercana con el entorno natural e histórico del sur de la capital, al encontrarse junto al Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre y cerca de la zona arqueológica de Cuicuilco.
De esta manera, el terreno de la antigua fábrica de papel encontró una segunda vida como un espacio comercial y de entretenimiento, sin perder por completo los elementos que recuerdan su pasado industrial.
De las fábricas de papel a los negocios inmobiliarios de Slim
La transformación de Loreto y Peña Pobre muestra cómo algunos de los antiguos espacios industriales de la Ciudad de México cambiaron de función conforme la actividad manufacturera perdió presencia en la capital.
En el caso de Grupo Carso, la estrategia no consistió únicamente en sustituir las fábricas por nuevos edificios. Parte de las estructuras fueron incorporadas a proyectos comerciales que conservaron elementos de su pasado industrial.
Hoy, Plaza Loreto y Plaza Cuicuilco Inbursa forman parte de los espacios comerciales vinculados con Grupo Carso, pero sus instalaciones también funcionan como recordatorio de una etapa en la que el sur de la Ciudad de México albergaba una importante actividad manufacturera.
Las antiguas fábricas dejaron de producir papel hace más de tres décadas. Sus terrenos, sin embargo, encontraron una segunda vida como plazas comerciales, espacios de entretenimiento y recintos culturales.
La confirmación se produjo después de que el alcalde fuera cuestionado sobre posibles inversiones de Slim en Puebla. Hasta ahora, la información disponible no detalla el proyecto que se desarrollará en los inmuebles ni si tendrá características similares a las de Plaza Loreto o Plaza Cuicuilco.
Sin embargo, la operación llama la atención por el tipo de propiedades involucradas: un espacio comercial y una antigua instalación industrial. Es una combinación que recuerda a la estrategia que Grupo Carso desarrolló décadas atrás en el sur de la Ciudad de México, donde antiguos espacios de producción terminaron convertidos en lugares de comercio, entretenimiento y cultura.
La diferencia es que, en el caso de Puebla, todavía está pendiente conocer cuál será el destino final de los inmuebles adquiridos por Slim y qué papel tendrán dentro de los planes de inversión del empresario en la ciudad.