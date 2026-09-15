Los terrenos de Carlos Slim que alguna vez pertenecieron a Hernán Cortés y hoy son plazas comerciales

Slim compró ambas fábricas y las convirtió en plazas comerciales

La siguiente transformación llegó en la década de 1980. En 1985, Grupo Carso, una de las empresas emblemáticas de Carlos Slim, adquirió las Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, según se lee en la biografía oficial de Carlos Slim .

Para entonces, la compañía productora de papel enfrentaba nuevos retos para mantener la producción y la planta de Loreto también había sufrido complicaciones financieras.

La operación industrial comenzó a llegar a su fin. Las calderas de la fábrica de Loreto dejaron de operar en 1991 y la producción de papel concluyó definitivamente en 1992.

El cierre pudo haber significado la desaparición de las antiguas instalaciones. Sin embargo, Grupo Carso tomó otra ruta: conservar parte de las estructuras y darles un nuevo uso comercial y cultural.

La Plaza Loreto de Grupo Carso

La antigua planta de Loreto comenzó su transformación en un complejo comercial y cultural. En 1993 inició operaciones como Plaza Loreto, un proyecto que aprovechó las estructuras de la vieja fábrica para integrar tiendas, entretenimiento y espacios culturales.

El desarrollo, ubicado en San Ángel, conserva elementos de la antigua fábrica y cuenta con 62 locales, 23,902 metros cuadrados de área rentable y 1,470 cajones de estacionamiento, de acuerdo con información de Grupo Carso.

La propuesta recibió en 1995 el Reconocimiento ICOMOS México, otorgado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por el trabajo de recuperación y adaptación del espacio.

El complejo también incorporó una importante oferta cultural. En 1994 abrió ahí la primera sede del Museo Soumaya, institución creada para coleccionar, investigar y difundir obras de arte de México y Europa.

Durante más de una década, el museo tuvo en Loreto una de sus principales sedes y exhibió parte de la colección que posteriormente sería trasladada a la nueva sede del Museo Soumaya en Plaza Carso.

De esta manera, la antigua fábrica dejó de producir papel y se convirtió en un espacio donde conviven comercio, entretenimiento y cultura, con una afluencia mensual de alrededor de 200,000 visitantes.