Desde que comenzaron a llegar los primeros modelos de autos eléctricos al mercado mexicano, una de los mitos más populares entre los consumidores es que son vehículos considerablemente más caros, en comparación con los modelos de combustión interna.
Además, la aparente falta de infraestructura para cargar este tipo de modelos derivan en mitos sobre qué tan lejos pueden llegar y sobre cuánto tiempo tardan en cargarse.
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Los siete autos eléctricos más baratos actualmente en el mercado mexicano
La realidad es que con el avance de la tecnología, los autos eléctricos se han convertido en una opción de movilidad, en especial para las personas que buscan vehículos urbanos para trasladarse principalmente a centros de trabajo y realizar actividades cotidianas.
El modelo eléctrico de entrada de JAC tiene un precio de 371,000 pesos, y ofrece una autonomía de hasta 301 kilómetros, lo que lo posiciona como una alternativa para quienes buscan un auto para la ciudad.
Cuenta con una batería de 31.4 kWh y un modo de carga rápida para pasar de 30 a 80% en 42 minutos. El tiempo total de carga de la batería es de seis horas.
Geely EX2
Con un precio inicial de 389,900 pesos, este modelo destaca por ofrecer una autonomía de hasta 395 kilómetros.
Su motor ofrece una potencia de 85 kW y además destaca por contar con una carga rápida que pasa de 30 a 80% en 25 minutos.
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BYD Dolphin Mini
Este modelo se ha convertido en uno de los autos eléctricos más populares en el mercado mexicano.
Tiene un precio de entrada de 399,800 pesos y esta versión ofrece una autonomía de 300 kilómetros, gracias a su batería de 30.08 kWh. La ficha técnica de este modelo señala que se puede cargar del 30% al 80% en 30 minutos.
Este modelo ofrece una velocidad máxima de 130 km/h, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un medio de transporte para la ciudad.
GAC AION UT
El eléctrico de GAC destaca por un atractivo precio, de 419,900 pesos y una autonomía de hasta 420 kilómetros.
En motorización, ofrece una potencia de 100 kW, con una potencia de hasta 134 HP, lo que lo convierte en una opción apropiada para desplazamientos urbanos.
JAC E30X
Es una SUV eléctrica de la firma JAC, con un precio inicial de 515,000 pesos.
Su batería de 41 kWh brinda una autonomía de hasta 405 kilómetros, además que cuenta con una potencia de 134 HP.
MG4 Electric
En su versión de entrada, este modelo ofrece una autonomía de hasta 350 kilómetros por un precio de 499,000 pesos.
Ofrece una potencia de 167 HP, y al tratarse de un modelo tipo hatchback, ofrece un modelo más dinámico y deportivo que otras alternativas.
GWM Ora 5
Este modelo eléctrico de GWM incorpora elementos que lo convierten en una opción que compite en el segmento premium por un precio atractivo: 644,900 pesos.
Cuenta con una batería de 50 kWh, más potente que otros modelos del segmento, lo que brinda una autonomía de hasta 520 kilómetros. También destaca que es uno de los modelos con mayor potencia, con 201 HP.
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Eléctricos, una opción para movilidad urbana
Como conclusión, las opciones analizadas anteriormente destacan como opciones enfocadas en la movilidad urbana , pues priorizan el ahorro con motores relativamente pequeños que priorizan la autonomía de desplazamiento.
La mejor elección dependerá directamente de las necesidades de cada persona y el presupuesto que tiene contemplado invertir para adquirir una nueva unidad.
Al tratarse de modelos de entrada, la mayoría de los autos ofrecen una experiencia de transición amena, sobre todo para quienes no habían conducido modelos eléctricos previamente.