BYD Dolphin Mini

Este modelo se ha convertido en uno de los autos eléctricos más populares en el mercado mexicano.

Tiene un precio de entrada de 399,800 pesos y esta versión ofrece una autonomía de 300 kilómetros, gracias a su batería de 30.08 kWh. La ficha técnica de este modelo señala que se puede cargar del 30% al 80% en 30 minutos.

Este modelo ofrece una velocidad máxima de 130 km/h, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un medio de transporte para la ciudad.

BYD Dolphin Mini. (byd.com)

GAC AION UT

El eléctrico de GAC destaca por un atractivo precio, de 419,900 pesos y una autonomía de hasta 420 kilómetros.

En motorización, ofrece una potencia de 100 kW, con una potencia de hasta 134 HP, lo que lo convierte en una opción apropiada para desplazamientos urbanos.

GAC AION UT. (gacgroup.com)

JAC E30X

Es una SUV eléctrica de la firma JAC, con un precio inicial de 515,000 pesos.

Su batería de 41 kWh brinda una autonomía de hasta 405 kilómetros, además que cuenta con una potencia de 134 HP.

JAC E30X. (jac.mx)

MG4 Electric

En su versión de entrada, este modelo ofrece una autonomía de hasta 350 kilómetros por un precio de 499,000 pesos.

Ofrece una potencia de 167 HP, y al tratarse de un modelo tipo hatchback, ofrece un modelo más dinámico y deportivo que otras alternativas.

MG4 Electric. (mgmotor.com.mx)

GWM Ora 5

Este modelo eléctrico de GWM incorpora elementos que lo convierten en una opción que compite en el segmento premium por un precio atractivo: 644,900 pesos.

Cuenta con una batería de 50 kWh, más potente que otros modelos del segmento, lo que brinda una autonomía de hasta 520 kilómetros. También destaca que es uno de los modelos con mayor potencia, con 201 HP.