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Líneas telefónicas 0 ya fueron suspendidas por no registrarse; esta es la fecha para los números 1

El proceso seguirá de forma escalonada hasta diciembre. Conoce el calendario, los plazos para registrar tu línea y qué hacer si ya fue suspendida.
mié 19 agosto 2026 10:05 AM
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Líneas telefónicas con terminación 0 ya fueron suspendidas por no registrarse, ¿en qué fecha toca a los 1?
El último dígito del número determina la fecha límite correspondiente. (Expansion/MetaAI)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) concluyó este martes 18 de agosto la primera etapa del proceso escalonado de suspensión de líneas telefónicas que no fueron vinculadas a una persona titular dentro del plazo establecido.

Las líneas cuyo número termina en 0 tuvieron como fecha límite el 15 de agosto. Después de un plazo de 72 horas, las compañías telefónicas comenzaron a aplicar la suspensión temporal a las líneas que no completaron el registro. Ahora el siguiente grupo son las líneas telefónicas terminadas en 1.

Si tu número telefónico termina en 1 y todavía no has realizado el trámite, esta es la fecha que debes tener presente. A continuación te explicamos cuándo debes registrarte, qué ocurre si no lo haces y cómo puedes recuperar tu línea si ya fue suspendida.

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¿Cuándo deben registrarse las líneas telefónicas que terminan en 1?

Si tu número celular termina en 1, tienes hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para completar la vinculación con tu compañía telefónica.

Después de esa fecha comenzará el periodo de hasta 72 horas en el que las empresas podrán suspender de manera gradual las líneas que permanezcan sin registro.

Por ello, el 31 de agosto es la fecha límite para realizar el trámite, no necesariamente el día en que todos los números terminados en 1 serán suspendidos.

Durante este proceso, las compañías deberán informar a los usuarios mediante mensajes SMS sobre el vencimiento del plazo y la próxima suspensión de la línea.

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¿Cuál es el calendario para registrar las líneas telefónicas?

La CRT estableció fechas distintas dependiendo del último número de cada línea. El calendario para completar la vinculación queda de la siguiente manera:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

Terminación 1: 31 de agosto de 2026

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

Terminación 4: 15 de octubre de 2026

Terminación 5: 31 de octubre de 2026

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

Una vez vencida cada fecha límite, comenzará el periodo de hasta 72 horas para suspender las líneas que no hayan sido vinculadas.

¿Qué pasa si suspenden tu línea telefónica?

La suspensión por falta de registro es temporal. Si tu línea ya fue suspendida, todavía puedes realizar el trámite de vinculación con tu compañía telefónica.

Una vez completado el registro, la empresa deberá restablecer los servicios de la línea.

Esto significa que una suspensión no implica que hayas perdido definitivamente tu número celular.

Prórroga registro celular
El calendario de registro continuará hasta el 31 de diciembre. (Imagen ilustrativa: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

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¿Cómo registrar una línea telefónica?

El trámite se realiza directamente con la compañía que presta el servicio. Para completar la vinculación, el usuario debe proporcionar los datos solicitados por el operador y acreditar su identidad.

El proceso puede realizarse a través de las plataformas habilitadas por las distintas compañías telefónicas, entre ellas Telcel, AT&T, Movistar, BAIT y otros operadores.

La CRT también cuenta con un portal que concentra los accesos a las plataformas de registro de las compañías telefónicas.

¿Qué servicios funcionan si suspenden la línea?

Una línea suspendida por falta de registro no queda completamente inutilizada.

Durante la suspensión, el usuario puede conservar el acceso a servicios específicos, como llamadas a números de emergencia y determinados servicios de atención.

El resto de las funciones de la línea se restablecen una vez que el usuario completa la vinculación correspondiente.

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Una línea suspendida puede recuperar el servicio después de completar el registro. (Ginnet Delgado/Getty Images)

¿Para qué sirve el registro de líneas telefónicas?

El registro busca asociar una línea telefónica móvil con una persona física o moral identificable y reducir el anonimato en el uso de tarjetas SIM.

La medida tiene como uno de sus objetivos combatir delitos que utilizan líneas celulares, como:

-Extorsión

-Fraude

-Secuestro virtual

-Otros delitos cometidos mediante comunicaciones telefónicas

La información proporcionada durante el proceso es vinculada con la identidad del titular de la línea de acuerdo con las reglas establecidas para el registro.

El calendario continuará de manera escalonada hasta diciembre de 2026. Por ello, si tu número termina en 1, la fecha que debes tener presente es el 31 de agosto, cuando vence el plazo para realizar el registro y evitar la suspensión temporal de tu línea.

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Telecomunicaciones Telefonía móvil

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