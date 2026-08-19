Líneas telefónicas con terminación 0 ya fueron suspendidas por no registrarse, ¿en qué fecha toca a los 1?

Las líneas cuyo número termina en 0 tuvieron como fecha límite el 15 de agosto. Después de un plazo de 72 horas, las compañías telefónicas comenzaron a aplicar la suspensión temporal a las líneas que no completaron el registro. Ahora el siguiente grupo son las líneas telefónicas terminadas en 1.
Si tu número telefónico termina en 1 y todavía no has realizado el trámite, esta es la fecha que debes tener presente. A continuación te explicamos cuándo debes registrarte, qué ocurre si no lo haces y cómo puedes recuperar tu línea si ya fue suspendida.
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¿Cuándo deben registrarse las líneas telefónicas que terminan en 1?
Si tu número celular termina en 1, tienes hasta el lunes 31 de agosto de 2026 para completar la vinculación con tu compañía telefónica.
Después de esa fecha comenzará el periodo de hasta 72 horas en el que las empresas podrán suspender de manera gradual las líneas que permanezcan sin registro.
Por ello, el 31 de agosto es la fecha límite para realizar el trámite, no necesariamente el día en que todos los números terminados en 1 serán suspendidos.
Durante este proceso, las compañías deberán informar a los usuarios mediante mensajes SMS sobre el vencimiento del plazo y la próxima suspensión de la línea.
Si tu número celular termina en 1, realiza la vinculación de tu línea ahora. ¡Es tu turno!
📅 Tienes hasta el 31 de agosto para hacerlo y evitar la suspensión temporal de tu servicio.
Una línea suspendida por falta de registro no queda completamente inutilizada.
Durante la suspensión, el usuario puede conservar el acceso a servicios específicos, como llamadas a números de emergencia y determinados servicios de atención.
El resto de las funciones de la línea se restablecen una vez que el usuario completa la vinculación correspondiente.
¿Para qué sirve el registro de líneas telefónicas?
El registro busca asociar una línea telefónica móvil con una persona física o moral identificable y reducir el anonimato en el uso de tarjetas SIM.
La medida tiene como uno de sus objetivos combatir delitos que utilizan líneas celulares, como:
-Extorsión
-Fraude
-Secuestro virtual
-Otros delitos cometidos mediante comunicaciones telefónicas
La información proporcionada durante el proceso es vinculada con la identidad del titular de la línea de acuerdo con las reglas establecidas para el registro.
El calendario continuará de manera escalonada hasta diciembre de 2026. Por ello, si tu número termina en 1, la fecha que debes tener presente es el 31 de agosto, cuando vence el plazo para realizar el registro y evitar la suspensión temporal de tu línea.