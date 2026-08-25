Cambiar de compañía se volvió menos común entre los usuarios mexicanos, tan solo en el segundo trimestre de 2026, 3 millones de personas cambiaron su número de operador, 14% menos que un año antes, en un mercado donde el nuevo registro obligatorio de líneas telefónicas está poniendo más obstáculos a quienes quieren migrar de Telcel, AT&T, Movistar u otras compañías.
Sin embargo, el registro telefónico no ha implicado lo mismo para todas las compañías celulares. Mientras Telcel ganó 1.9 millones de líneas frente a otros operadores durante los últimos 12 meses, AT&T tuvo un saldo negativo de 1.7 millones, de acuerdo con The CIU.
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Telcel gana líneas mientras AT&T registra pérdidas por portabilidad
El balance de los últimos 12 meses muestra una ventaja clara para Telcel, la compañía de América Móvil, perteneciente a Carlos Slim Helú, recibió 1.9 millones de líneas más de las que cedió, el saldo positivo más elevado entre las compañías analizadas por The CIU.
En contraste, AT&T tuvo un saldo negativo de 1.7 millones de líneas, lo que significa que cedió más números a otros operadores de los que recibió mediante el mecanismo de portabilidad.
Movistar y Bait se mantienen en resultados positivos
Movistar tuvo un resultado positivo de 251,000 líneas, mientras que los operadores móviles virtuales (OMV), Bait encabezó las ganancias, con un saldo favorable de 531,000 líneas.
Por otro lado, izzi Móvil tuvo 281,000 líneas, y Megacable quedó con un saldo positivo de 189,000.
En conjunto, el resto de los OMV registró una pérdida neta de aproximadamente 1.5 millones de líneas portadas.
La portabilidad cae 14% en un año
De mayo a junio, se portaron 3 millones de líneas móviles, frente a las más de 3.5 millones registradas durante el mismo periodo de 2025, esto implica una disminución anual de alrededor de 14%.
The CIU relaciona esta desaceleración con la implementación del registro obligatorio de líneas celulares, debido a que los procesos adicionales de identificación y vinculación pueden elevar el costo práctico de cambiar de compañía.
En consecuencia, las empresas telefónicas se enfrentan a un mercado con menor rotación de usuarios, en el que las personas pueden preferir permanecer con su operador actual antes que realizar nuevamente procesos asociados con la línea.
Perder líneas portadas no significa necesariamente perder clientes
Aunque AT&T registró un saldo negativo de 1.7 millones de líneas portadas durante los últimos 12 meses, su base total de líneas creció 4.7% anual, convirtiéndose en el operador tradicional con el mayor crecimiento en este indicador.
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La diferencia se explica porque la portabilidad únicamente registra los números que cambian de operador. La evolución de una compañía también depende de altas, bajas y líneas adicionales, entre otros movimientos.
El registro obligatorio cambia la competencia entre telefónicas
La menor portabilidad modifica la manera en que las compañías compiten por los usuarios, cuando los clientes cambian menos de operador, la capacidad de ganar participación mediante la captación de números portados pierde parte de su peso.
Esto favorece, en principio, a los operadores con bases de clientes más grandes, porque una menor rotación también reduce su exposición a perder usuarios frente a sus competidores.
Pero también obliga a las telefónicas a competir en cobertura, calidad de la red, precio, atención y servicios adicionales.
The CIU señala que Bait, izzi Móvil y Megacable son compañías que han conseguido saldos positivos de portabilidad mediante propuestas que combinan servicios móviles con internet fijo o televisión de paga.
Millones de líneas podrán ser eliminadas del registro telefónico
Al 19 de agosto, la CRT reportó 73.2 millones de líneas vinculadas, equivalentes a 60.5% del total de líneas que se espera que sean vinculadas en el país. La cifra ya considera la depuración estimada de líneas que actualmente aparecen registradas, pero que no tienen un uso activo.
Al menos 25 millones de líneas celulares serán eliminadas, las cuales incluyen:
Chips de regalo incluidos en paquetes que nunca fueron activados.
Chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales.
Chips de un solo uso obtenidos mediante promociones.
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¿Cuántos usuarios con línea 0 se registraron?
Los primeros usuarios que debieron completar el registro telefónico correspondió a los números telefónicos cuya terminación es 0, con corte al 19 de agosto, la CRT reportó 9,675,589 líneas vinculadas, equivalente a 78.9% de las 12,268,608 líneas que se esperaba vincular dentro de este bloque.
Además, 2,353,453 líneas que habían sido suspendidas ya fueron reactivadas después de que sus usuarios realizaron la vinculación.
La autoridad prevé que en los próximos días sean reactivadas alrededor de 2.6 millones de líneas adicionales, mientras que estima una depuración de aproximadamente 2.5 millones de líneas en desuso correspondiente.