Telcel gana líneas mientras AT&T registra pérdidas por portabilidad

El balance de los últimos 12 meses muestra una ventaja clara para Telcel, la compañía de América Móvil, perteneciente a Carlos Slim Helú , recibió 1.9 millones de líneas más de las que cedió, el saldo positivo más elevado entre las compañías analizadas por The CIU.

En contraste, AT&T tuvo un saldo negativo de 1.7 millones de líneas, lo que significa que cedió más números a otros operadores de los que recibió mediante el mecanismo de portabilidad.

Movistar y Bait se mantienen en resultados positivos

Movistar tuvo un resultado positivo de 251,000 líneas, mientras que los operadores móviles virtuales (OMV), Bait encabezó las ganancias, con un saldo favorable de 531,000 líneas.

Por otro lado, izzi Móvil tuvo 281,000 líneas, y Megacable quedó con un saldo positivo de 189,000.

En conjunto, el resto de los OMV registró una pérdida neta de aproximadamente 1.5 millones de líneas portadas.

La portabilidad cae 14% en un año

De mayo a junio, se portaron 3 millones de líneas móviles, frente a las más de 3.5 millones registradas durante el mismo periodo de 2025, esto implica una disminución anual de alrededor de 14%.

The CIU relaciona esta desaceleración con la implementación del registro obligatorio de líneas celulares, debido a que los procesos adicionales de identificación y vinculación pueden elevar el costo práctico de cambiar de compañía.

En consecuencia, las empresas telefónicas se enfrentan a un mercado con menor rotación de usuarios, en el que las personas pueden preferir permanecer con su operador actual antes que realizar nuevamente procesos asociados con la línea.

El registro de líneas también contempla depurar números que aparecen en las bases de datos, pero que no tienen un uso activo. (Especial)

Perder líneas portadas no significa necesariamente perder clientes

Aunque AT&T registró un saldo negativo de 1.7 millones de líneas portadas durante los últimos 12 meses, su base total de líneas creció 4.7% anual, convirtiéndose en el operador tradicional con el mayor crecimiento en este indicador.