Olinia Van, el modelo que falta para completar la nueva familia de autos eléctricos mexicanos

Olinia avanza en la creación de una familia de vehículos eléctricos mexicanos. Este 20 de agosto, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó Olinia Carga, un modelo diseñado para transportar mercancías en barrios, pueblos y colonias de zonas urbanas, principalmente en trayectos cortos.
Durante la Mañanera del Pueblo, Roberto Capuano, encargado del proyecto, explicó las características del nuevo vehículo, que comparte algunos elementos con Olinia 1, como la capacidad para transportar a dos personas, aunque incorpora diferencias para atender las necesidades de carga.
Pero la apuesta de Olinia no termina con estos modelos. Durante la presentación también se adelantó el desarrollo de Olinia Van, el vehículo que viene en camino y que busca completar la nueva familia de autos eléctricos mexicanos.
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Características de Olinia 1
Tiene una capacidad de transportar hasta seis personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas y con posibilidad de adaptar carga en la parte superior; cuenta con llanta de refacción en la parte trasera.
Tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, y al contar con un motor motor eléctrico de 13.5 kilowatts (kW) tiene capacidad de subir las pendientes del territorio, además de ser resistente al agua.
Explicó que la posición de manejo es cómoda, habilitado para una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, velocidad óptima y segura para trayectos cortos y cuyo motor eléctrico de 13.5 kilowatts (kW) tiene capacidad de subir las pendientes del territorio y es resistente al agua.
La líder del sistema de Gestión de Calidad, Imelda Vega Platas, explicó que también tiene una batería de 14.7 kW hora, con un costo de operación de 49 centavos por kilómetro con más de 125 km de autonomía por carga.
Al contar con estas características, cuesta cinco veces menos que un vehículo de gasolina y menos de la mitad que una motocicleta.
Imelda Vega aseguró que un conductor o conductora que recorre 75 km al día en Olinia puede ahorrar más de 50,000 pesos al año, solo en combustible, por lo que se terminará pagando con el ahorro que genera.
Roberto Capuano, líder del proyecto, enumeró las características de este modelo de carga cuyo diseño se basó en la observación de cómo se mueve la mercancía en los pueblos, barrios y colonias populares del país, en donde en muchas ocasiones se opta por usar el automóvil particular o las motocicletas.
-Capacidad de carga: puede transportar hasta 659 kilos.
-Autonomía: tiene un rango de 120 kilómetros.
-Capacidad de almacenamiento: puede transportar hasta 12 huacales sobre la plataforma.
-Estiba: los huacales pueden colocarse en varios niveles.
-Espacio en plataforma: el diseño mantiene libre la superficie de carga.
-Espacio inferior: la parte baja del vehículo permite alojar la llanta de refacción.
-Compartimiento para herramientas: cuenta con un espacio destinado a guardar las herramientas utilizadas durante la jornada.
Tiene la carrocería cerrada de Olinia 1, pero la cabina posterior convertida en un espacio protegido, para quienes deseen transportar su mercancía en resguardo.
“Tres vehículos sobre una misma arquitectura, para distintas formas de vivir, moverse y trabajar en México”, destacó Capuano, quien no ofreció más detalles sobre este modelo.
El funcionario federal finalizó al mencionar que Olinia 1 se pensó para mover personas, Olinia Van mueve mercancía protegida y Olinia Carga es una plataforma abierta, adaptable a cualquier trabajo.
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¿Qué sigue para Olinia?
El Gobierno federal busca que los modelos de este vehículo eléctrico se pongan a la venta a partir del verano de 2027, en el caso de Olinia, mientras que Olinia Carga la fecha prevista de venta será a finales de ese año; ambos con un precio a la venta de de 150,000 pesos con IVA incluido.
Entre los objetivos, es que además de venderse en toda la República, también se exporte a diversos países del mundo.