Olinia Van, el modelo que falta para completar la nueva familia de autos eléctricos mexicanos

Características de Olinia 1

Tiene una capacidad de transportar hasta seis personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas y con posibilidad de adaptar carga en la parte superior; cuenta con llanta de refacción en la parte trasera.

Tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, y al contar con un motor motor eléctrico de 13.5 kilowatts (kW) tiene capacidad de subir las pendientes del territorio, además de ser resistente al agua.

Explicó que la posición de manejo es cómoda, habilitado para una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, velocidad óptima y segura para trayectos cortos y cuyo motor eléctrico de 13.5 kilowatts (kW) tiene capacidad de subir las pendientes del territorio y es resistente al agua.

La líder del sistema de Gestión de Calidad, Imelda Vega Platas, explicó que también tiene una batería de 14.7 kW hora, con un costo de operación de 49 centavos por kilómetro con más de 125 km de autonomía por carga.

Al contar con estas características, cuesta cinco veces menos que un vehículo de gasolina y menos de la mitad que una motocicleta.

Imelda Vega aseguró que un conductor o conductora que recorre 75 km al día en Olinia puede ahorrar más de 50,000 pesos al año, solo en combustible, por lo que se terminará pagando con el ahorro que genera.