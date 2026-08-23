De CDMX a Estados Unidos en autobús: Flix y Greyhound tienen una red que cruza la frontera

Viajar de la Ciudad de México a Estados Unidos no necesariamente implica tomar un avión, FlixBus integró a su red a Greyhound con lo que se pueden encontrar rutas de autobús que conectan la capital mexicana con ciudades como Texas.
Aunque algunos recorridos son directos y otros requieren conexiones, la red comercial de ambas marcas abre la posibilidad de salir desde la CDMX y llegar en autobús a ciudades como San Antonio, Houston, Dallas, Los Ángeles o incluso Nueva York, dependiendo del itinerario disponible para la fecha de viaje.
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Una red de autobuses que conecta México con Estados Unidos
FlixBus comenzó a ampliar su presencia en México durante 2025 con nuevas rutas que conectan ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Torreón, San Luis Potosí y Matehuala. Ese crecimiento permitió llevar destinos a Estados Unidos y Canadá mediante la infraestructura de Flix y Greyhound.
Greyhound, por su parte, ya opera una amplia red de viajes interurbanos en Estados Unidos y México.
Por lo que, una persona puede iniciar la búsqueda desde la Ciudad de México y encontrar opciones para cruzar la frontera en autobús sin tener que adquirir boletos por separado en distintas compañías, siempre que exista disponibilidad para la fecha elegida.
¿Desde dónde salen los autobuses en la Ciudad de México?
Los puntos de salida están en Buenavista y Degollado, aunque la disponibilidad depende del destino, fecha y horarios.
Sin embargo, es importante revisar el boleto antes de viajar, ya que el punto de salida puede cambiar según la ruta y el horario seleccionado. Las plataformas muestran la terminal exacta al momento de hacer la reservación.
De CDMX a Texas sí hay rutas disponibles
Entre las rutas que actualmente aparecen en la red de Flix y Greyhound se encuentra el trayecto entre Ciudad de México y San Antonio, Texas uno de los principales destinos de conexión hacia Estados Unidos.
El servicio puede reservarse directamente desde la plataforma de Flix , los precios son diferentes para cada día, por ejemplo para el viernes 28 de agosto, la plataforma ofrece precios desde los 1,528 pesos con un duración de 25 horas 10 minutos.
También existen conexiones entre la capital mexicana y otras ciudades texanas como Houston y Dallas. El viaje entre Houston y Ciudad de México puede tomar desde 26 horas con 30 minutos, mientras que el recorrido desde Dallas puede realizarse en alrededor de 27 horas con 35 minutos, dependiendo las condiciones del viaje.
También puedes llegar a California y otras ciudades con Flix
Las compañías ofrecen rutas entre la Ciudad de México y Los Ángeles, uno de los destinos con mayor demanda entre viajeros mexicanos que buscan llegar por tierra a la costa oeste estadounidense.
El trayecto para el viernes 28 de agosto, más rápido, publicado por la empresa ronda las 59 horas con 25 minutos, aunque existen diferentes horarios y combinaciones.
Incluso aparecen recorridos mucho más largos hacia ciudades del este del país, por ejemplo, se puede llegar a Nueva York con una duración de 70 horas 10 minutos, lo que implica un precio de 3,404 pesos.
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En cuanto a precios en avión, Aeroméxico tiene vuelos para esa misma fecha, para llegar a Nueva York desde los 10,213 pesos con una escala sin tomar en cuenta TUA, por lo que en total puede implicar 7 horas 50 minutos de viaje. Otra aerolínea, como Viva Aerobus ofrece un precio de 5,845 pesos con una duración de 9 horas 40 minutos.
La diferencia frente al avión es evidente, ya que en autobús representa un viaje considerablemente más largo, pero ofrece una alternativa para quienes buscan trasladarse al menor costo. Por otro lado, compañías de transporte terrestre de México no ofrecen salidas desde CDMX hasta las ciudades estadounidenses.
¿Cómo funciona el cruce de la frontera?
Comprar un boleto internacional no elimina los requisitos migratorios, todos los pasajeros que cruzan entre México y Estados Unidos deben cumplir con la documentación necesaria para ingresar al país correspondiente y estar preparados para los procedimientos de inspección en la frontera.
Durante el trayecto, los pasajeros deben descender cuando las autoridades migratorias o aduanales lo indiquen para realizar la revisión de documentos y equipaje. El tiempo que toma este procedimiento puede variar considerablemente, por lo que las empresas advierten que los horarios de llegada son estimados.
Por ello, contar con un boleto de autobús no sustituye pasaporte, visa u otros documentos migratorios exigidos por las autoridades estadounidenses.
¿Flix y Greyhound son lo mismo?
Una de las dudas más comunes entre los viajeros es si deben elegir entre FlixBus o Greyhound, pero ambas marcas forman parte de la misma plataforma de transporte en Norteamérica.
Flix adquirió Greyhound y actualmente los usuarios pueden encontrar opciones operadas por cualquiera de las dos compañías dentro del mismo ecosistema de reservaciones.
En algunas rutas el autobús será identificado con la marca Greyhound y en otras con FlixBus, pero el sistema integra ambas redes para ampliar la cobertura disponible para los pasajeros.
¿Qué servicios ofrecen durante el viaje?
Las compañías destacan varios servicios incluidos en sus autobuses de larga distancia. Entre ellos se encuentran:
- Wi-Fi gratuito a bordo.
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- Conectores eléctricos para cargar dispositivos.
- Asientos reclinables con espacio adicional para las piernas.
- Sanitarios en la mayoría de las unidades.
- Equipaje incluido de acuerdo con las condiciones del boleto.
- Reserva digital mediante código QR desde la aplicación o el correo electrónico.
La disponibilidad de estos servicios puede variar dependiendo de la unidad y del operador asignado a cada recorrido, por eso es importante que antes de comprar, revisa si tu viaje es directo o con conexiones.