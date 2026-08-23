De CDMX a Estados Unidos en autobús: Flix y Greyhound tienen una red que cruza la frontera

Una red de autobuses que conecta México con Estados Unidos

FlixBus comenzó a ampliar su presencia en México durante 2025 con nuevas rutas que conectan ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Torreón, San Luis Potosí y Matehuala. Ese crecimiento permitió llevar destinos a Estados Unidos y Canadá mediante la infraestructura de Flix y Greyhound .

Greyhound, por su parte, ya opera una amplia red de viajes interurbanos en Estados Unidos y México.

Por lo que, una persona puede iniciar la búsqueda desde la Ciudad de México y encontrar opciones para cruzar la frontera en autobús sin tener que adquirir boletos por separado en distintas compañías, siempre que exista disponibilidad para la fecha elegida.

¿Desde dónde salen los autobuses en la Ciudad de México?

Los puntos de salida están en Buenavista y Degollado, aunque la disponibilidad depende del destino, fecha y horarios.

Sin embargo, es importante revisar el boleto antes de viajar, ya que el punto de salida puede cambiar según la ruta y el horario seleccionado. Las plataformas muestran la terminal exacta al momento de hacer la reservación.

De CDMX a Texas sí hay rutas disponibles

Entre las rutas que actualmente aparecen en la red de Flix y Greyhound se encuentra el trayecto entre Ciudad de México y San Antonio, Texas uno de los principales destinos de conexión hacia Estados Unidos.

El servicio puede reservarse directamente desde la plataforma de Flix , los precios son diferentes para cada día, por ejemplo para el viernes 28 de agosto, la plataforma ofrece precios desde los 1,528 pesos con un duración de 25 horas 10 minutos.

También existen conexiones entre la capital mexicana y otras ciudades texanas como Houston y Dallas. El viaje entre Houston y Ciudad de México puede tomar desde 26 horas con 30 minutos, mientras que el recorrido desde Dallas puede realizarse en alrededor de 27 horas con 35 minutos, dependiendo las condiciones del viaje.

También puedes llegar a California y otras ciudades con Flix

Las compañías ofrecen rutas entre la Ciudad de México y Los Ángeles, uno de los destinos con mayor demanda entre viajeros mexicanos que buscan llegar por tierra a la costa oeste estadounidense.

El viaje de CDMX a Nueva York en autobús puede superar las 70 horas, dependiendo de las conexiones. (Cortesía)

El trayecto para el viernes 28 de agosto, más rápido, publicado por la empresa ronda las 59 horas con 25 minutos, aunque existen diferentes horarios y combinaciones.

Incluso aparecen recorridos mucho más largos hacia ciudades del este del país, por ejemplo, se puede llegar a Nueva York con una duración de 70 horas 10 minutos, lo que implica un precio de 3,404 pesos.