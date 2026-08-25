SUVs híbridas: opciones para evitar el Hoy No Circula y contingencias ambientales

Modelos de SUVs disponibles en el mercado mexicano en agosto 2026

Si estás contemplando adquirir un modelo de SUV híbrida, aquí te presentamos diferentes opciones de distintos segmentos y especificaciones.

Toyota Corolla Cross HEV

SUV híbrida autorrecargable, con un rendimiento de combustible de hasta 25.88 km/l.

Cuenta con una motorización combinada de 196 HP, lo que la convierte en una opción potente para salidas en carretera, además de incorporar tracción AWD, lo que además la convierte en una opción confiable.

De acuerdo con el portal oficial de Toyota, tiene un precio inicial de 631,900 pesos.

Toyota Corolla Cross HEV. (toyota.mx)

GWM Haval H6 HEV

Dentro del segmento de SUVs compactos, destaca este modelo con un precio inicial de 656,900 pesos mexicanos.

En su versión de entrada cuenta con un motor híbrido de 1.5 litros que brinda una potencia combinada de 240 HP.

Dentro de sus características, destacan cuatro modos de manejo diferente, lo que puede ayudar a eficientar el uso del combustible.