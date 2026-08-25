SUVs híbridas: opciones para evitar el Hoy No Circula y contingencias ambientales

En el mercado mexicano, poco a poco ha crecido la oferta devehículos híbridosdentro de prácticamente todos los segmentos.
Por supuesto, las SUVs no podían faltar, pues se trata de un segmento que poco a poco se ha consolidado como uno de los grandes favoritos del público.
Actualmente, existe una amplia variedad de modelos híbridos que gozan de ciertos beneficios, como la exención del programa Hoy No Circula.
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Modelos de SUVs disponibles en el mercado mexicano en agosto 2026
Si estás contemplando adquirir un modelo de SUV híbrida, aquí te presentamos diferentes opciones de distintos segmentos y especificaciones.
Toyota Corolla Cross HEV
SUV híbrida autorrecargable, con un rendimiento de combustible de hasta 25.88 km/l.
Cuenta con una motorización combinada de 196 HP, lo que la convierte en una opción potente para salidas en carretera, además de incorporar tracción AWD, lo que además la convierte en una opción confiable.
De acuerdo con el portal oficial de Toyota, tiene un precio inicial de 631,900 pesos.
GWM Haval H6 HEV
Dentro del segmento de SUVs compactos, destaca este modelo con un precio inicial de 656,900 pesos mexicanos.
En su versión de entrada cuenta con un motor híbrido de 1.5 litros que brinda una potencia combinada de 240 HP.
Dentro de sus características, destacan cuatro modos de manejo diferente, lo que puede ayudar a eficientar el uso del combustible.
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Kia Sportage HEV
Tiene un precio inicial de 799,900 pesos, y desde su versión de entrada cuenta con un motor 1.6 litros turbo híbrido capaz de entregar hasta 227 HP.
Es un modelo híbrido autorrecargable y forma parte del segmento de las SUVs compactas. Cuenta con cuatro modos de manejo diferentes, que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de combustible.
De acuerdo con la ficha técnica oficial del vehículo, ofrece hasta 23.7 km/l.
Honda CR-V Hybrid
Este modelo se ha convertido en un referente del segmento desde hace varias generaciones y en esta nueva entrega, destaca por su motorización híbrida de hasta 204 HP.
Cuenta con un motor híbrido de 2.0 litros, así como el sistema de tracción AWD y es capaz de ofrecer un rendimiento de combustible combinado de hasta 18.2 km/l.
El portal oficial de Honda señala que el precio inicial de esta SUV es de 957,900 pesos.
Hyundai Santa Fe Hybrid
Perteneciente al segmento de las SUVs híbridas de gran tamaño, este modelo destaca por su motorización híbrida que puede entregar hasta 232 HP y una capacidad de siete pasajeros.
Cuenta con una transmisión automática y un motor 1.6 litros que puede ofrecer un rendimiento de combustible combinado de hasta 19.63 km/l.
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¿Cuál es la mejor SUV híbrida disponible en México?
Para elegir cuál es la opción de SUV híbrida que más conviene, es importante tomar en cuenta diferentes factores, desde el uso que se le dará al vehículo hasta el dinero que se está considerando para invertir.
Cada SUV ofrece diferentes propiedades en cuestiones de rendimiento, seguridad y espacio, por lo que vale la pena analizar cuál es la que se adapta mejor a las necesidades de cada persona y a partir de eso, elegir la opción más conveniente.
Un punto a favor de los vehículos híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV) es que cuentan con beneficios como la exención del programa Hoy No Circula.
De igual forma, en caso de que se llegue a activar el Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, este tipo de vehículos quedan exentos de las restricciones.