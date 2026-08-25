El arancel de 50% enfría el negocio de importar autos chinos y el puerto de Lázaro Cárdenas es muestra de ello

Pero una de las principales razones detrás de ese crecimiento perdió fuerza este año: desde el 1 de enero de 2026, los automóviles fabricados en países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, como China, India, Tailandia e Indonesia enfrentan aranceles de hasta 50%.

“Para este año sí estamos proyectando un volumen más conservador, porque precisamente el tema del año récord y del incremento del volumen en 2025 no se debió a una producción que haya incrementado, sino que fue por el tema de los aranceles”, comentó Carolina Orozco, encargada del área comercial de SSA, a petición de Expansión durante una reunión con medios de comunicación en la terminal.

Un año récord impulsado por el arancel

La expectativa de SSA para 2026 contrasta con el desempeño del año pasado. La compañía explica que el crecimiento de 2025 no respondió necesariamente a una mayor producción de vehículos, sino a las decisiones de las armadoras para adelantar importaciones antes de la entrada en vigor de mayores tarifas.

La terminal incluso amplió su capacidad. Durante 2025 adicionó 1,500 posiciones estáticas, con lo que llegó a una capacidad de alrededor de 18,700 vehículos estacionados dentro de sus instalaciones.

De cada 10 automóviles movilizados por SSA durante 2025, aproximadamente siete correspondieron a importaciones. En ese flujo estuvieron marcas chinas como BYD y Great Wall Motor, además de fabricantes japoneses como Toyota, Subaru, Mitsubishi y Suzuki, que importan unidades de Tailandia, Indonesia e India.

El restante 30% correspondió a exportaciones, entre las que Orozco identifica a Mazda, BMW y Mercedes-Benz. También hay fabricantes que participan en ambos flujos, como Chevrolet.

Para este año, la terminal apunta a regresar a niveles más cercanos a su capacidad operativa habitual.

“Nuestra capacidad dinámica es de 600,000 unidades (anuales), entonces nuestras proyecciones están enfocadas a esas unidades (para 2026). Anteriormente nuestro año más fuerte habían sido 595,000 unidades. Esperamos pasar las 600,000 unidades, es lo que esperamos para los siguientes años, pero realmente es incierto. Al final del día quienes tienen la última palabra son los clientes”, agrega Orozco.

La diferencia entre la capacidad dinámica y el récord registrado en 2025 muestra el carácter extraordinario del año pasado. La terminal pudo atender un volumen superior a su capacidad anual de referencia debido a la dinámica de entrada, salida y almacenamiento de los vehículos.