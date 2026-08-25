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El arancel de 50% enfría el negocio de importar autos chinos y el puerto de Lázaro Cárdenas es muestra de ello

El puerto de Lázaro Cárdenas pasó de atender el boom de los autos asiáticos a enfrentar un escenario más moderado, luego de que los vehículos fabricados en China, India, Indonesia y Tailandia comenzaron a pagar arancel.
mar 25 agosto 2026 05:49 PM
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El arancel de 50% enfría el negocio de importar autos chinos y el puerto de Lázaro Cárdenas lo resiente
De cada 10 automóviles movilizados por SSA durante 2025, aproximadamente siete correspondieron a importaciones. En ese flujo estuvieron marcas chinas como BYD y Great Wall Motor. (Cortesía)

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El negocio de importar autos chinos a México comienza a perder velocidad. El cambio se refleja en uno de los principales puntos de entrada de estos vehículos al país: el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde el movimiento de automóviles registró una caída durante los primeros siete meses del año, después de haber alcanzado niveles récord en 2025.

El puerto movilizó 268,955 vehículos de importación entre enero y julio, una reducción de 8.9% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Marina. Un año antes, en ese mismo periodo, la importación de automóviles crecía 22.6%, hasta alcanzar 295,292 unidades.

El cambio ocurre después de un año excepcional para SSA México, la terminal especializada en el manejo de automóviles en el puerto, que en 2025 registró un récord de 720,000 unidades movilizadas. De ese volumen, 70% correspondió a importaciones, principalmente de vehículos de origen asiático.

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Pero una de las principales razones detrás de ese crecimiento perdió fuerza este año: desde el 1 de enero de 2026, los automóviles fabricados en países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, como China, India, Tailandia e Indonesia enfrentan aranceles de hasta 50%.

“Para este año sí estamos proyectando un volumen más conservador, porque precisamente el tema del año récord y del incremento del volumen en 2025 no se debió a una producción que haya incrementado, sino que fue por el tema de los aranceles”, comentó Carolina Orozco, encargada del área comercial de SSA, a petición de Expansión durante una reunión con medios de comunicación en la terminal.

Un año récord impulsado por el arancel

La expectativa de SSA para 2026 contrasta con el desempeño del año pasado. La compañía explica que el crecimiento de 2025 no respondió necesariamente a una mayor producción de vehículos, sino a las decisiones de las armadoras para adelantar importaciones antes de la entrada en vigor de mayores tarifas.

La terminal incluso amplió su capacidad. Durante 2025 adicionó 1,500 posiciones estáticas, con lo que llegó a una capacidad de alrededor de 18,700 vehículos estacionados dentro de sus instalaciones.

De cada 10 automóviles movilizados por SSA durante 2025, aproximadamente siete correspondieron a importaciones. En ese flujo estuvieron marcas chinas como BYD y Great Wall Motor, además de fabricantes japoneses como Toyota, Subaru, Mitsubishi y Suzuki, que importan unidades de Tailandia, Indonesia e India.

El restante 30% correspondió a exportaciones, entre las que Orozco identifica a Mazda, BMW y Mercedes-Benz. También hay fabricantes que participan en ambos flujos, como Chevrolet.

Para este año, la terminal apunta a regresar a niveles más cercanos a su capacidad operativa habitual.

“Nuestra capacidad dinámica es de 600,000 unidades (anuales), entonces nuestras proyecciones están enfocadas a esas unidades (para 2026). Anteriormente nuestro año más fuerte habían sido 595,000 unidades. Esperamos pasar las 600,000 unidades, es lo que esperamos para los siguientes años, pero realmente es incierto. Al final del día quienes tienen la última palabra son los clientes”, agrega Orozco.

La diferencia entre la capacidad dinámica y el récord registrado en 2025 muestra el carácter extraordinario del año pasado. La terminal pudo atender un volumen superior a su capacidad anual de referencia debido a la dinámica de entrada, salida y almacenamiento de los vehículos.

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Las marcas adelantaron inventarios

Antes de que entrara en vigor el arancel de hasta 50%, la mayoría de las marcas chinas reforzó sus inventarios en México. La estrategia buscaba introducir vehículos al país bajo las condiciones arancelarias anteriores y evitar el impacto de las nuevas tarifas.

Sin embargo, esto no significó que todos los automóviles permanecieran durante largos periodos dentro de la terminal portuaria. La salida de los vehículos dependió de la planeación logística de cada fabricante y de sus necesidades de distribución.

En promedio, un automóvil permanece siete días en la terminal de SSA.

“La importación varía mucho dependiendo de las instrucciones del cliente. Tenemos un volumen importante que se queda aquí, es decir, que de aquí de la terminal se mueven a patios externos aquí mismo cerca del puerto y ya ahí el cliente hace su organización y su logística”, explica Orozco.

La operación de estos patios externos se convirtió en una pieza relevante durante los periodos de mayor llegada de vehículos asiáticos, al permitir descongestionar la terminal y trasladar parte de los inventarios a espacios cercanos al puerto.

El aprendizaje del boom chino

La experiencia actual también está marcada por lo ocurrido después de la pandemia. En 2022 y 2023, la recuperación más rápida de la producción china frente a otras regiones impulsó la llegada de vehículos asiáticos a México, en un momento en que las cadenas globales de suministro todavía enfrentaban disrupciones.

El crecimiento tomó por sorpresa a parte de la infraestructura logística. En SSA, el aumento de los volúmenes llegó a poner a prueba la capacidad de transporte y distribución de algunas marcas, particularmente fabricantes nuevos en el mercado mexicano.

“Lo que nosotros detectábamos era que, al tratarse de marcas nuevas, de pronto no se tenía un plan tan establecido o no se daba abasto el equipo de transporte que se tenía en ese momento, pero nosotros establecimos medidas a través de un área logística que se mantiene en constante comunicación con los clientes”, señala Orozco.

El problema no se limitó a la terminal especializada. La propia Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas (Asipona) tuvo que modificar su operación ante la acumulación de vehículos.

La autoridad habilitó dos patios con una superficie conjunta de 5.7 hectáreas para almacenar vehículos de origen asiático.

“Nosotros tuvimos el reto de optimizar los almacenamientos. Por ejemplo, cuando vino el boom de los autos chinos llegamos a registrar marcas que no tenían dealer aquí en Mx, entonces nos tocó tener autos de algunas marcas de hasta 35 o 40 días de almacenamiento por unidades”, comenta María Agustina Álvarez, gerente comercial de Asipona Lázaro Cárdenas.

La permanencia prolongada de los automóviles terminó generando un efecto de congestión que obligó al puerto a modificar las condiciones de acceso.

“Fue una cascada. Nos tomamos como patio de almacenamiento y después nos congestionaron el puerto… Lo que hicimos fue tener una logística diferente, ver las marcas que estaban teniendo más tiempo y restringirles el acceso hasta que retiraran sus vehículos”.

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