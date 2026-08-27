KidZania cambia su estrategia en México tras el cierre de Kinezis: ahora va por los adultos

Xavier López Ancona, CEO de KidZania , detalla que bajo el concepto Empatizate desarrollaran experiencias gastronómicas en condiciones similares a las que personas con embarazadas, zurdas o con discapacidad visual.

La nueva oferta, dirigida a empresas y el público general, también cumple otra función dentro del modelo de negocio. KidZania opera bajo un esquema que combina parques propios y franquicias, por lo que necesita desarrollar contenidos capaces de atraer visitantes de manera recurrente.

“Si esto funciona, el año que entra lo vamos a crecer a otros parques propios de nosotros y lo vamos a compartir con nuestros franquiciatarios en Japón, en la India, en Indonesia y en Rusia”, dijo el CEO del parque en entrevista con Expansión.

“Creo que eso es un tema muy importante. Dos, es una fuente nueva de ingresos porque nunca usamos los parques en las noches, más que una vez al mes y sto va a subir el aforo”, añade.

Menos afluencia, pero mayor gasto

La apuesta también adquiere relevancia en un momento en el que el entretenimiento enfrenta un consumidor más cauteloso. López Ancona comparte que KidZania registró una disminución en la afluencia de sus parques en México durante los últimos 12 meses, en línea con una menor disposición de los consumidores a gastar en actividades que consideran menos esenciales,

López Ancona explica que el comportamiento no ha sido uniforme, porque aunque llegan menos personas a los parques, quienes mantienen el consumo están desembolsando más. La compañía busca aprovechar esa disposición mediante experiencias con mayor contenido y un ticket más elevado.

El movimiento también es una oportunidad para elevar la productividad de sus activos existentes. En lugar de depender exclusivamente de una mayor afluencia durante los horarios tradicionales o de construir nuevas instalaciones, KidZania incorpora un segundo momento de consumo en los mismos espacios.

López Ancona considera que el entretenimiento se encuentra entre las categorías menos esenciales para los consumidores, por lo que una reducción en el gasto disponible puede afectar con mayor rapidez la decisión de acudir a un parque.

Por eso, la estrategia no se limita a recuperar visitantes. Kidzania intenta hacer más rentable cada visita, aumentar la frecuencia de utilización de sus instalaciones y generar nuevas razones para acudir a los parques.

“El consumidor está gastando menos, está siendo más cuidadoso, más cauteloso. Lo que hemos sentido es que está yendo menos gente a vivir nuestras experiencias. Lo que sí tenemos es que la gente que está yendo está gastando un poco más en promedio”, explica el directivo.