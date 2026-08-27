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KidZania cambia su estrategia en México tras el cierre de Kinezis: ahora va por los adultos

La empresa proyecta sumar 22,000 visitantes al mes con su nueva experiencia nocturna, mientras ajusta sus formatos y retoma la expansión internacional tras cinco años de aperturas limitadas.
jue 27 agosto 2026 05:08 PM
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Mujer con blusa rojo con blanco y cabello largo, con un antifaz en los ojos para hacer una prueba de tacto con un tenedor metálico.
KidZania aprovecha sus parques de noche para sumar visitantes e ingresos. (Foto: Cortesía.)

Kidzania ajusta su negocio en México. Tras el cierre de Kinezis en mayo pasado, el centro de diversiones hace una reingenieria en su oferta para elevar el número de visitas con un producto dirigido a adultos, un movimiento que le permitirá aprovechar su infraestructura, sin la necesidad de sumar metros cuadrados.

La compañía mexicana utilizará sus instalaciones de KidZania Santa Fe durante septiembre y octubre para ofrecer una experiencia inmersiva con la que proyectan sumar a alrededor de 22,000 visitantes por mes cifra que representa entre el 10% y 15% adicional de afoto al parque.

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Xavier López Ancona, CEO de KidZania , detalla que bajo el concepto Empatizate desarrollaran experiencias gastronómicas en condiciones similares a las que personas con embarazadas, zurdas o con discapacidad visual.

La nueva oferta, dirigida a empresas y el público general, también cumple otra función dentro del modelo de negocio. KidZania opera bajo un esquema que combina parques propios y franquicias, por lo que necesita desarrollar contenidos capaces de atraer visitantes de manera recurrente.

“Si esto funciona, el año que entra lo vamos a crecer a otros parques propios de nosotros y lo vamos a compartir con nuestros franquiciatarios en Japón, en la India, en Indonesia y en Rusia”, dijo el CEO del parque en entrevista con Expansión.

“Creo que eso es un tema muy importante. Dos, es una fuente nueva de ingresos porque nunca usamos los parques en las noches, más que una vez al mes y sto va a subir el aforo”, añade.

Menos afluencia, pero mayor gasto

La apuesta también adquiere relevancia en un momento en el que el entretenimiento enfrenta un consumidor más cauteloso. López Ancona comparte que KidZania registró una disminución en la afluencia de sus parques en México durante los últimos 12 meses, en línea con una menor disposición de los consumidores a gastar en actividades que consideran menos esenciales,

López Ancona explica que el comportamiento no ha sido uniforme, porque aunque llegan menos personas a los parques, quienes mantienen el consumo están desembolsando más. La compañía busca aprovechar esa disposición mediante experiencias con mayor contenido y un ticket más elevado.

El movimiento también es una oportunidad para elevar la productividad de sus activos existentes. En lugar de depender exclusivamente de una mayor afluencia durante los horarios tradicionales o de construir nuevas instalaciones, KidZania incorpora un segundo momento de consumo en los mismos espacios.

López Ancona considera que el entretenimiento se encuentra entre las categorías menos esenciales para los consumidores, por lo que una reducción en el gasto disponible puede afectar con mayor rapidez la decisión de acudir a un parque.

Por eso, la estrategia no se limita a recuperar visitantes. Kidzania intenta hacer más rentable cada visita, aumentar la frecuencia de utilización de sus instalaciones y generar nuevas razones para acudir a los parques.

“El consumidor está gastando menos, está siendo más cuidadoso, más cauteloso. Lo que hemos sentido es que está yendo menos gente a vivir nuestras experiencias. Lo que sí tenemos es que la gente que está yendo está gastando un poco más en promedio”, explica el directivo.

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Kinezis cambia de tamaño después de una apuesta fallida

El cierre de Kinezis también llevó a KidZania a replantear el tamaño y la ubicación del proyecto, que recibió una inversión de 430,000 millones de pesos y abrió en diciembre de 2022. López Ancona reconoce que la ubicación del centro wellness permitió captar público del norte de la Ciudad de México, no consiguió atraer suficiente demanda desde el poniente y el sur de la capital.

Ahora KidZania evalúa recuperar el concepto, pero con otro nombre y una escala mucho menor y con un enfoque sólo en entretenimiento, sin la parte del gimnasio. La compañía analiza espacios de entre 3,000 y 3,500 metros cuadrados, prácticamente la mitad de los 6,000 metros cuadrados del proyecto original, y concentrados en entretenimiento en lugar de gimnasio, con potencial de desarrollo en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

La experiencia de Kinesis también modifica la manera en que KidZania evalúa nuevas oportunidades. La compañía ya no analiza únicamente el tamaño potencial de una instalación, sino la capacidad de una ubicación para generar tráfico suficiente y aprovechar de manera eficiente cada metro cuadrado.

Kinezis fue una apuesta grande en temas de inversión, y lo que nos pasó es que creo que lo abrimos en mal momento por la pandemia, Además, pusimos una ubicación muy atractiva para el norte de la ciudad de México, pero no logramos llevar a la gente del poniente y del sur”, dice López Ancona.

KidZania retoma su expansión internacional

La apuesta por nuevos contenidos ocurre mientras la compañía retoma sus planes de crecimiento internacional después del freno provocado por la pandemia. López Ancona detalla que durante los últimos cinco años KidZania solamente abrió tres parques, debido al impacto que tuvo la pandemia sobre el entretenimiento y los proyectos de expansión. Ahora la compañía tiene nuevamente varias aperturas en marcha.

El calendario contempla la apertura de Queenstown en Taipei el 25 de noviembre y otro parque en Hong Kong en abril de 2027. A esto se suman desarrollos en Atenas y nuevos proyectos que llevarán la marca a Muscat, en Omán; Toronto, en Canadá, y Johannesburgo, en Sudáfrica.

La expansión marca el regreso de KidZania a una etapa de mayor actividad después de varios años en los que las restricciones sanitarias limitaron tanto la operación de los parques como la apertura de nuevas unidades. “Después de cinco años de prácticamente no abrir parques, estamos otra vez en una etapa de crecimiento”, dijo López Ancona.

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Kidzania Emprendedores Franquicias

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