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Ni Televisa ni Banorte: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio Azteca para el Mundial 2026?

Tras su remodelación rumbo a 2026, el recinto estrena nombre, tecnología y un esquema de financiamiento que explica cómo se pagaron las obras.
lun 08 junio 2026 12:07 PM
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Ni Televisa ni Banorte: ¿quién es el verdadero dueño del Estadio Azteca para el Mundial 2026?
El Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, reabre tras una remodelación rumbo al Mundial de 2026. (Hector Vivas/Getty Images)

El Estadio Azteca reabrió sus puertas en marzo de este año tras una remodelación que duró varios meses. Ahora, el hoy nombrado oficialmente como Estadio Banorte, alberga el Mundial 2026 de la FIFA.

Con su reapertura también surge una duda entre aficionados y curiosos: ¿quién es ahora el dueño del coloso de Santa Úrsula, considerando que el inmueble lleva el nombre de uno de los bancos más importantes del país ?

Históricamente, el estadio ha estado ligado a la familia Azcárraga y a su empresa Televisa. No es casualidad que el Club América, también vinculado a ese grupo empresarial, tenga ahí su casa. Aquí te contamos quién es actualmente el dueño del inmueble y cuál es el papel que juega cada empresa en esta nueva etapa del recinto.

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¿Quién es el dueño del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte?

En realidad, el Estadio Azteca —hoy denominado oficialmente Estadio Banorte— no es propiedad directa ni de Grupo Televisa ni de Grupo Financiero Banorte. El dueño es Grupo Ollamani, una empresa que quizá no es tan conocida para el público, pero que tiene un vínculo directo con la familia Azcárraga.

Ollamani es una escisión de Grupo Televisa encabezada por Emilio Azcárraga Jean. Se trata de una compañía independiente que cotiza por sí misma en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Aunque opera de manera separada, mantiene una relación estrecha con el conglomerado televisivo del que surgió, por lo que el estadio continúa ligado históricamente al grupo fundado por la familia Azcárraga.

De acuerdo con su página web, Ollamani —palabra que en náhuatl significa “jugador de pelota”— nació a partir de la integración de cinco marcas mexicanas vinculadas al mundo del deporte y el entretenimiento: Club América, Estadio Banorte, Editorial Televisa, Intermex y PlayCity.

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En síntesis, el administrador y propietario del hoy Estadio Banorte es Grupo Ollamani, presidido por Emilio Azcárraga Jean, heredero de la dinastía que construyó Televisa. Sin embargo, al tratarse de una empresa que cotiza en la BMV, cuenta con múltiples accionistas e inversionistas.

Según el ranking “ Los 100 empresarios más importantes de México 2025 ” de la revista Expansión, Azcárraga Jean ocupa el lugar 36. Esa misma lista señala que Ollamani registró en 2024 ventas por 6,028.5 millones de pesos y cuenta con una plantilla laboral de 1,836 empleados.

El Estadio Banorte instaló 1,200 antenas repetidoras de wifi, aun así hubo fallas de conectividad en su reapertura
A pesar del despliegue de tecnología, la conexión fue inexistente en distintos puntos del recinto. (Hector Vivas/Getty Images)

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¿Qué papel juega Banorte en el Estadio Azteca?

En esta nueva etapa del inmueble, Grupo Financiero Banorte tiene un papel clave, aunque no como propietario. Su participación es doble: por un lado es socio comercial del proyecto y, por otro, principal financiador de la modernización del estadio rumbo al Mundial de 2026.

La relación más visible es el cambio de nombre del recinto, que ahora se llama oficialmente Estadio Banorte. Este acuerdo forma parte de una alianza de derechos de denominación, publicidad y patrocinio, pensada para impulsar la transformación del estadio de cara a la Copa del Mundo.

Pero el papel del banco va más allá del patrocinio. De acuerdo con el cuarto reporte trimestral de 2025 de Grupo Ollamani , Banorte también es la principal fuente de financiamiento de las obras de remodelación.

La institución autorizó una línea de crédito simple por 2,100 millones de pesos destinada a cubrir los trabajos de modernización, los costos asociados al crédito y la creación de una reserva para el servicio de la deuda.

Es decir, Banorte puso el dinero para financiar la remodelación, pero no se trata de una inversión directa ni de una aportación gratuita. Se trata de un préstamo que Grupo Ollamani está obligado a pagar con intereses bajo las condiciones pactadas con el banco.

Al cierre de diciembre de 2025, el saldo neto de esa deuda ascendía a 1,672 millones de pesos, recursos que fueron liberados en cuatro tramos durante el año pasado.

El financiamiento tiene un plazo total de 12 años, con vencimiento el 24 de marzo de 2037. La tasa acordada es TIIE a 91 días más 1.75%, y además se estableció un periodo de gracia de 18 meses para el pago del principal. Esto significa que Ollamani comenzará a liquidar esa parte del crédito de forma semestral a partir del 1 de febrero de 2027.

Para garantizar el cumplimiento del préstamo, Banorte cuenta con activos dados en garantía y con diversas obligaciones financieras que la empresa operadora debe cumplir durante la vigencia del crédito.

En síntesis, Ollamani sigue siendo el dueño del estadio, mientras que Banorte funge como socio comercial y acreedor financiero que prestó los recursos para su modernización.

Estadio Azteca Banorte
Banorte no es dueño del estadio; su papel es como socio comercial y principal financiador de la remodelación. (Hector Vivas/Getty Images)

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¿Qué mejoras tiene el Estadio Banorte para el Mundial de 2026?

La remodelación del hoy llamado Estadio Banorte forma parte de los trabajos que México realiza para recibir partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizará junto con EU y Canadá. Las obras buscan actualizar la infraestructura de uno de los recintos más emblemáticos del futbol en el país y adecuarlo a los estándares internacionales que exige la FIFA.

De acuerdo con la página web del estadio , entre los cambios más visibles está la renovación de las gradas, donde se han instalado nuevas butacas y se reorganizaron algunos sectores para mejorar la visibilidad de los espectadores.

El terreno de juego también fue intervenido. El estadio contará con césped híbrido, una combinación de pasto natural con fibras sintéticas, además de un sistema moderno de drenaje y aireación que permitirá mantener la cancha en mejores condiciones durante los partidos.

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En el plano tecnológico, el recinto incorpora varios sistemas nuevos. Entre ellos destacan iluminación LED, que mejora la visibilidad tanto para los asistentes como para las transmisiones televisivas; más de 1,200 antenas Wi-Fi 6 para ofrecer conexión a internet dentro del estadio; así como un nuevo sistema de videovigilancia y audio para reforzar la seguridad y la operación durante eventos masivos.

Las obras también contemplan la creación de nuevas zonas de hospitalidad, espacios con servicios adicionales y ubicaciones privilegiadas dentro del estadio, un formato que ya es común en recintos de gran escala en el mundo. Además, se implementó una nueva plataforma digital de venta de boletos para agilizar la compra de entradas y mejorar el control de accesos.

Estadio Azteca Banorte
La remodelación incluye nuevas butacas y reorganización de sectores para mejorar la visibilidad. (Hector Vivas/Getty Images)

Los partidos del Estadio Ciudad de México

Tras concluir las obras, el estadio volvió a la actividad con un evento de alto perfil. El 28 de marzo albergó un partido amistoso entre México y Portugal, uno de los primeros encuentros en el recinto ya remodelado.

El 11 de junio de 2026, el estadio será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, en el que México enfrentará a Sudáfrica.

Con ello, el recinto —inaugurado en 1966— se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras haber sido escenario de las ceremonias iniciales en 1970 y 1986.

Estadio Azteca Banorte
El 11 de junio de 2026 será sede del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. (Hector Vivas/Getty Images)

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Estadio Azteca GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. GRUPO TELEVISA, S.A.

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