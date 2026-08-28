¿Quieres "poner" un Oxxo? Lo que necesitas para administrar una tienda sin desembolsar millones en una franquicia

Cuando hablamos de tiendas de conveniencia, una de las marcas que llega a nuestra mente de manera casi instantánea es Oxxo.
Esto no es casualidad, pues tan solo en México, la cadena cuenta con más de 24,000 tiendas, además de contar con 370 en Chile, 231 en Colombia, 1,468 en Brasil y 70 más en Perú.
Si hay algo que llama la atención de esta cadena es la aparente facilidad que tiene para mantenerse en una constante expansión, llevando sucursales a prácticamente todos los rincones. De ahí surge una duda: ¿Oxxo tiene franquicias como otras marcas? Esto es lo que la empresa comparte sobre su modelo de negocios.
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La historia detrás de Oxxo
Si bien esta cadena ha vivido un crecimiento exponencial durante los últimos años, su historia comenzó en 1978, cuando Oxxo abrió su primera tienda en Monterrey, Nuevo León, creada por la entonces Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma con la intención de promover sus marcas.
Poco a poco, las tiendas Oxxo comenzaron a expandirse por distintos puntos de la capital regiomontana y su zona metropolitana, llegando al municipio vecino de Guadalupe. En sus inicios, además de las cervezas de Cuauhtémoc Moctezuma, en las tiendas también se vendían botanas y cigarros.
La expansión de Oxxo continuó en otras ciudades del norte de México, como Chihuahua, Hermosillo y Nuevo Laredo. Posteriormente, las tiendas de la cadena comenzaron a llegar a las regiones centro y sur del país.
En 1998, Oxxo inauguró su tienda número 1,000 y en 2018, la cadena cumplió 40 años de existencia con sucursales a lo largo de todo el territorio nacional, desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún, Quintana Roo.
De acuerdo con catos proporcionados por la propia cadena Oxxo, actual integrante de Grupo FEMSA, para 2018 ocupaba el 73% del mercado de tiendas de conveniencia en México.
Durante el segundo trimestre de 2026, Oxxo se expandió con 253 nuevos establecimientos para sumar un total de 24,708 tiendas en México con corte al 30 de junio de 2026.
Datos disponibles en la página web oficial de Oxxo señalan que en la actualidad, la cadena genera 5,600 oportunidades laborales, además que diariamente, las tiendas de conveniencia ubicadas en todo el país atienden a 13 millones de clientes.
Oxxo ha crecido a tal magnitud, que aunque mantiene la venta de cervezas y botanas, ahora ofrece una variedad de más de 2,500 productos, incluyendo artículos de despensa hasta teléfonos celulares.
En la actualidad, Oxxo va más allá de una tienda de conveniencia, pues también ha llegado al terreno del entretenimiento, llevando su marca a eventos como festivales musicales. Además, cuenta con presencia en el mundo de las telecomunicaciones con Oxxo Cel y en 2021 incursionó en el mundo de las fintech con el lanzamiento de Spin, su billetera digital que para 2023 ya contaba con más de seis millones de clientes.
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¿Cómo funciona el modelo de negocio de Oxxo?
A diferencia de otras cadenas con presencia en territorio nacional, Oxxo no funciona con un modelo de negocio de franquicias.
La cadena precisa que, a diferencia de otras marcas, para comenzar a operar una tienda Oxxo no es necesario realizar ninguna inversión monetaria, sino que se debe cumplir con los requisitos establecidos por un líder de tienda.
Oxxo asegura que la mayor parte de sus tiendas son operadas bajo un contrato de comisión mercantil, mientras que otras son operadas por empleados directos de la empresa. Esto tiene la finalidad de garantizar la calidad en los productos y servicios que se ofrecen en cada sucursal.
La cadena señala que por esta razón, no es posible adquirir una tienda Oxxo u operarla como franquicia, pero lo que si se puede hacer es operarla como líder de tienda.
Además, la cadena de tiendas de conveniencia señala que se encuentra en expansión constante, por lo que es posible vender o rentar un terreno a la empresa. Oxxo precisa que para realizar este tipo de operaciones es necesario realizar una evaluación previa de parte de un equipo especializado.
En caso de que una persona esté interesada, puede ponerse en contacto a través de la página web de Inmuebles Oxxo , donde se dan a conocer los requisitos específicos para habilitar una nueva sucursal.
El contrato de comisión mercantil, con el que operan parte de las tiendas Oxxo, es un acuerdo legal en el que una empresa o persona (comitente) encomienda a otra (comisionista) la ejecución de uno o varios actos de comercio específicos, a cambio de una retribución económica o comisión, de acuerdo con el Código de Comercio.
Entre sus principales características destaca que no se trata de una relación laboral tradicional, por lo que no genera subordinación ni un vínculo de empleo tradicional, por lo que el comisionista actúa con independencia.
Destaca que actúa por cuenta ajena, es decir, las operaciones benefician y repercuten en el comitente, aunque el comisionista puede actuar en nombre propio o en nombre del comitente. También destaca que es oneroso y temporal, es decir, siempre implica una retribución para el comisionista y suele ser de carácter temporal.
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¿Qué se necesita para convertirse en un líder de tienda Oxxo?
La forma en la que una persona puede llegar a administrar una tienda Oxxo es convirtiéndose en líder de tienda.
La empresa señala que el líder de tienda es el primer responsable de la sucursal y que cuenta con un equipo conformado por seis personas.
Dependiendo de la ciudad en la que se encuentre la sucursal, el esquema puede ser bajo comisión mercantil o como empleado directo.
Oxxo solicita que las personas interesadas en convertirse en líder de tienda cuenten con atributos como ser atento y servicial, eficiente, cuidadoso para mantener el abasto permanente de productos y disposición para servir a toda hora con rapidez. Las personas interesadas en trabajar en la cadena pueden consultar los requisitos en su página web de reclutamiento .