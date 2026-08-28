¿Quieres "poner" un Oxxo? Lo que necesitas para administrar una tienda sin desembolsar millones en una franquicia

La historia detrás de Oxxo

Si bien esta cadena ha vivido un crecimiento exponencial durante los últimos años, su historia comenzó en 1978, cuando Oxxo abrió su primera tienda en Monterrey, Nuevo León, creada por la entonces Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma con la intención de promover sus marcas.

Poco a poco, las tiendas Oxxo comenzaron a expandirse por distintos puntos de la capital regiomontana y su zona metropolitana, llegando al municipio vecino de Guadalupe. En sus inicios, además de las cervezas de Cuauhtémoc Moctezuma, en las tiendas también se vendían botanas y cigarros.

La expansión de Oxxo continuó en otras ciudades del norte de México, como Chihuahua, Hermosillo y Nuevo Laredo. Posteriormente, las tiendas de la cadena comenzaron a llegar a las regiones centro y sur del país.

En 1998, Oxxo inauguró su tienda número 1,000 y en 2018, la cadena cumplió 40 años de existencia con sucursales a lo largo de todo el territorio nacional, desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con catos proporcionados por la propia cadena Oxxo, actual integrante de Grupo FEMSA, para 2018 ocupaba el 73% del mercado de tiendas de conveniencia en México.

Durante el segundo trimestre de 2026, Oxxo se expandió con 253 nuevos establecimientos para sumar un total de 24,708 tiendas en México con corte al 30 de junio de 2026.

Datos disponibles en la página web oficial de Oxxo señalan que en la actualidad, la cadena genera 5,600 oportunidades laborales, además que diariamente, las tiendas de conveniencia ubicadas en todo el país atienden a 13 millones de clientes.

Oxxo ha crecido a tal magnitud, que aunque mantiene la venta de cervezas y botanas, ahora ofrece una variedad de más de 2,500 productos, incluyendo artículos de despensa hasta teléfonos celulares.

En la actualidad, Oxxo va más allá de una tienda de conveniencia, pues también ha llegado al terreno del entretenimiento, llevando su marca a eventos como festivales musicales. Además, cuenta con presencia en el mundo de las telecomunicaciones con Oxxo Cel y en 2021 incursionó en el mundo de las fintech con el lanzamiento de Spin, su billetera digital que para 2023 ya contaba con más de seis millones de clientes.