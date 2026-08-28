Shein y Temu pagarán penalización en euros por cada pantalón de mezclilla que vendan

Las grandes plataformas de moda ultrarrápida como Shein y Temu deberán pagar una penalización de 9 euros (10.5 dólares) por pantalón vaquero vendido en Francia a partir del 1º de septiembre, anunció el gobierno en el Diario Oficial.
El Parlamento francés aprobó a finales de junio una ley para frenar el auge de la moda ultrarrápida por su costo ambiental, especialmente la de empresas asiáticas, pero preserva a las compañías europeas y francesas, como Zara o Kiabi.
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El ministerio francés de Transición Ecológica publicó una orden que establece las condiciones de aplicación de las penalizaciones financieras, con base a una puntuación ambiental de cada producto.
Las penalizaciones se aplicarán de forma progresiva y alcanzarán hasta los 19.50 euros (22.7 dólares) por pieza en 2030, con un límite del 50% del precio sin impuestos.
Ropa que pagará penalizaciones
Por ejemplo, en 2026 y 2027, las empresas afectadas pagarán 0.5 euros por cada bóxer o par de calcetines cuyo resultado sea inferior al umbral establecido, 2 euros por una camiseta, 9 euros por unos vaqueros y 12 euros por un abrigo.
Francia se convierte en "pionera en Europa" con este instrumento para "combatir un modelo que se basa en que una prenda pase en un tiempo récord de los estantes de una tienda al cubo de basura de su hogar", destacó en 𝕏 el ministro delegado de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre.
Su gabinete indicó en julio que las penalizaciones abonadas generarán una dotación financiera "ampliamente suficiente" para compensar las bonificaciones previstas para las compañías más virtuosas, sin precisar los importes previstos.
Por el momento se desconoce cómo afectará la aplicación de esta ley a los precios de los productos pagados por los consumidores en Francia.
A finales de julio, China amenazó con posibles represalias por esta ley, que consideró "discriminatoria" y contraria a los principios comerciales.
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Se aplican penalizaciones y sale a la bolsa al mismo tiempo
Shein tendrá su debut en la Bolsa de Hong Kong el 1 de septiembre, con la expectativa de recaudar 1,700 millones de dólares, informó el 24 de agosto la compañía.
Según un comunicado de la Bolsa de Hong Kong, el gigante de la moda rápida planea ofrecer 280 millones de acciones para recaudar hasta 13,860 millones de dólares hongkoneses (1,700 millones de dólares estadounidenses).
Con ello, la compañía alcanzaría una valorización de 26,800 millones de dólares estadounidenses, según un comunicado.
Shein, fundada en China y actualmente basada en Singapur, recibió en julio el aval de Pekín para realizar su oferta pública inicial en Hong Kong.
La empresa utilizará los fondos que recaude durante su salida a bolsa para financiar sus capacidades tecnológicas principalmente y fortalecer su presencia internacional.
Sus planes de cotizar en Nueva York y Londres se vieron obstaculizados los últimos años por dificultades regulatorias.
Shein tiene la mayoría de sus fábricas en China, que cuenta con una vasta industria textil de bajo coste y una cadena de producción altamente eficiente, capaz de diseñar con enorme rapidez sus productos y de responder a las cambiantes tendencias en tiempo récord con una rotación de colecciones a precios muy bajos.
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¿Quiénes compran más en Shein y Temu?
Un estudio internacionalde la firma de inteligencia de mercado ECDB encontró que los consumidores jóvenes son el principal motor del crecimiento del llamado comercio electrónico low-cost. Entre las personas de 18 a 24 años , 47% afirmó que planea aumentar su gasto en este tipo de plataformas durante 2026.