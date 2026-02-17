¿Los regalos de Temu son reales? Profeco revela qué tan confiable es la plataforma y sus ofertas

¿Qué tan confiable es Temu?

De acuerdo con un análisis realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y publicado en la Revista del Consumidor número 574 , la dependencia evaluó el desempeño de distintas plataformas de comercio digital, entre ellas Temu, con base en tres criterios principales:

-Calidad del envío y la entrega

-Información para el seguimiento del pedido

-Descripción del producto antes de la compra

Para ello, se realizaron compras el 28 de octubre de 2024, a partir de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados sobre la calidad del servicio de Temu:

Principales hallazgos

Los tiempos de entrega indicados en la plataforma fueron amplios, pero el proceso de envío fue notificado y actualizado en tiempo real.

Uno de los productos presentó abolladuras en su empaque.

La calidad de los materiales no fue satisfactoria en todos los productos.

Algunos artículos no contaban con manual, instructivo o guía de uso en español, ni información clara en el empaque.

No se cobró el envío, lo que representó un punto a favor para la plataforma.

Calificación general

De acuerdo con la evaluación, Temu

Aprobó en:

Información de seguimiento que proporciona

Reprobó en:

Calidad del envío y la entrega

Descripción del producto

Otro punto en contra para Temu

Otro aspecto que juega en contra de Temu es que no cuenta con un domicilio físico en México, lo que podría complicar la intervención directa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) u otras autoridades en caso de irregularidades o conflictos con los consumidores.

No obstante, la plataforma sí proporciona canales de contacto, como número telefónico, correo electrónico y redes sociales, a través de los cuales los usuarios pueden presentar quejas, solicitar aclaraciones o reportar fallas en el servicio. Sin embargo, la ausencia de una representación física en el país limita el margen de acción para la atención y resolución de controversias.