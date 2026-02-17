Publicidad

Revista Digital
Tecnología
Tecnología

¿Las ofertas de Temu son reales? Profeco revela qué tan confiable es la plataforma y sus promociones

Las ofertas que circulan en redes despiertan dudas. Un análisis de Profeco revela qué hay detrás de Temu, sus aciertos, fallas y las claves para comprar con mayor seguridad.
mar 17 febrero 2026 03:21 PM
¿Los regalos de Temu son reales? Profeco revela qué tan confiable es la plataforma y sus ofertas
Las promociones virales de Temu han despertado dudas entre consumidores por sus precios inusualmente bajos. (Foto: Ben Montgomery/Getty Images)

Es común que, al navegar por redes sociales y sumergirse en el scroll infinito, aparezcan anuncios de productos en Temu con promociones tan atractivas que parecen irreales, lo que despierta dudas sobre si se trata de ofertas legítimas o posibles fraudes.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un ejercicio para evaluar distintas plataformas de comercio digital —entre ellas Temu— con el fin de medir la calidad de sus servicios, la confiabilidad de sus ofertas y la experiencia de compra.

Además, elaboró una guía práctica para comprar de forma más segura en esta y otras plataformas como Shein, Amazon, Mercado Libre y AliExpress, con recomendaciones clave para evitar malas experiencias, servicios deficientes o promociones engañosas.

¿Qué tan confiable es Temu?

De acuerdo con un análisis realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y publicado en la Revista del Consumidor número 574 , la dependencia evaluó el desempeño de distintas plataformas de comercio digital, entre ellas Temu, con base en tres criterios principales:

-Calidad del envío y la entrega

-Información para el seguimiento del pedido

-Descripción del producto antes de la compra

Para ello, se realizaron compras el 28 de octubre de 2024, a partir de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados sobre la calidad del servicio de Temu:

Principales hallazgos

Los tiempos de entrega indicados en la plataforma fueron amplios, pero el proceso de envío fue notificado y actualizado en tiempo real.

Uno de los productos presentó abolladuras en su empaque.

La calidad de los materiales no fue satisfactoria en todos los productos.

Algunos artículos no contaban con manual, instructivo o guía de uso en español, ni información clara en el empaque.

No se cobró el envío, lo que representó un punto a favor para la plataforma.

Calificación general

De acuerdo con la evaluación, Temu

Aprobó en:

Información de seguimiento que proporciona

Reprobó en:

Calidad del envío y la entrega

Descripción del producto

Otro punto en contra para Temu

Otro aspecto que juega en contra de Temu es que no cuenta con un domicilio físico en México, lo que podría complicar la intervención directa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) u otras autoridades en caso de irregularidades o conflictos con los consumidores.

No obstante, la plataforma sí proporciona canales de contacto, como número telefónico, correo electrónico y redes sociales, a través de los cuales los usuarios pueden presentar quejas, solicitar aclaraciones o reportar fallas en el servicio. Sin embargo, la ausencia de una representación física en el país limita el margen de acción para la atención y resolución de controversias.

Los puntos a favor de Temu

De acuerdo con la plataforma Monitoreo de Tiendas Virtuales de la Procuraduría Federal del Consumidor, Temu cumple con varios criterios clave de información y transparencia para los consumidores, entre los que destacan:

-Medios de contacto claros y accesibles.

-Desglose del monto total a pagar antes de concluir la compra.

-Precios expresados en moneda nacional, lo que evita confusiones o cargos inesperados.

-Descripción de las características del bien o servicio ofrecido.

-Información detallada sobre las formas de pago disponibles.

-Aviso de privacidad visible y accesible.

-Opción de cancelación de la compra.

-Información clara sobre el método de envío.

Estos elementos permiten a los usuarios contar con mayor certidumbre al momento de comprar y facilitan la comparación con otras plataformas de comercio electrónico.

In this photo illustration, the Temu logo seen displayed on
Temu cumple con estándares básicos de información, precios en moneda nacional, métodos de pago, cancelación y aviso de privacidad. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett)

¿Qué pasa con las ofertas demasiado buenas?

Respecto a las promociones de Temu que parecen demasiado buenas para ser reales, es importante considerar que muchas de ellas sí son legítimas, pero están sujetas a términos y condiciones específicos que deben leerse con atención antes de aceptarlas.

En varios casos, las ofertas y los regalos aplican únicamente para ciertos usuarios, requieren recomendar la plataforma a otras personas o cumplir con condiciones adicionales, como realizar compras mínimas. Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente las reglas de cada promoción para evitar confusiones o experiencias negativas.

Además, es fundamental verificar que se navega en la página web o en la aplicación oficial de Temu, ya que existen sitios fraudulentos que imitan su imagen para cometer estafas. Realizar las compras dentro de los canales oficiales facilita la atención de quejas y aclaraciones en caso de irregularidades; fuera de ellos, no existe respaldo ni garantía para el consumidor.

¿Cómo comprar de manera segura en plataformas?

Comprar en línea puede ser práctico y conveniente, siempre que se tomen ciertas precauciones. Antes de dar clic en “comprar”, considera estas recomendaciones clave de Profeco para evitar fraudes, malos servicios o gastos innecesarios:

Compara precios. No te quedes con la primera opción. Utiliza comparadores y revisa si existen promociones, descuentos por temporada o cupones activos.

Revisa las políticas de envío. Verifica tiempos de entrega, costos, opciones de envío gratuito y asegúrate de que tus datos estén correctamente capturados.

Confirma dónde compras. Asegúrate de que la tienda sea reconocida, tenga buena reputación y corresponda al sitio oficial del proveedor.

Apoya a otros consumidores. Consulta reseñas y deja tu evaluación tras la compra: ayudan a generar confianza y a prevenir malas experiencias.

Checa los datos de contacto. Es clave que el proveedor tenga domicilio y medios de contacto en México para facilitar la intervención de Profeco en caso de incumplimiento.

Aprovecha el financiamiento con cautela. Los meses sin intereses pueden ser útiles, pero siempre conviene cuidar el presupuesto y evitar compras impulsivas.

Verifica las garantías. En especial en productos electrónicos, confirma que cubran defectos de fabricación, fallas técnicas y posibles reparaciones.

Tomar unos minutos para revisar estos puntos puede marcar la diferencia entre una compra segura y una experiencia negativa.

