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Lázaro Cárdenas vivió una época dorada con los autos chinos, pero ahora batalla con la percepción de inseguridad

El puerto michoacano busca capitalizar su infraestructura y espacio disponible tras la desaceleración de la importación de los autos chinos, pero enfrenta un reto para retener clientes: la percepción de inseguridad.
mié 26 agosto 2026 04:54 PM
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Después del crecimiento extraordinario que impulsó el movimiento de autos chinos y asiáticos, el reto para la comunidad portuaria ya no es solo atender mayores volúmenes, sino atraer empresas usuarias que permitan diversificar la carga y sostener el crecimiento en un contexto menos favorable para las importaciones de vehículos.
El Puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo con los mayores volúmenes de mercancías en el puerto. (Tzuara De Luna)

El puerto de Lázaro Cárdenas enfrenta una nueva etapa. Después del crecimiento extraordinario que impulsó el movimiento de autos chinos, el reto para la comunidad portuaria ya no es solo atender mayores volúmenes, sino retener a las empresas usuarias en un contexto de una creciente percepción de inseguridad en la entidad.

Entre enero y julio, el puerto movilizó 268,955 vehículos de importación, una reducción de 8.9% frente a las 295,292 unidades del mismo periodo de 2025, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Marina. El dato contrasta con el crecimiento de 22.6% que registró el movimiento de automóviles un año antes.

La desaceleración ocurre después de un año excepcional para SSA México, la terminal especializada en el manejo de automóviles dentro del puerto. En 2025, la compañía movilizó un récord de 720,000 unidades, de las cuales 70% correspondió a importaciones, principalmente de vehículos provenientes de Asia.

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El impulso de ese mercado, sin embargo, tuvo un componente que perdió fuerza este año: los cambios arancelarios. Desde el 1 de enero de 2026, los automóviles fabricados en países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, entre ellos China, India, Tailandia e Indonesia, enfrentan aranceles de hasta 50%.

“Para este año sí estamos proyectando un volumen más conservador, porque precisamente el tema del año récord y del incremento del volumen en 2025 no se debió a una producción que haya incrementado, sino que fue por el tema de los aranceles”, comentó Carolina Orozco, encargada del área comercial de SSA México, a petición de Expansión durante una reunión con medios de comunicación en la terminal.

Retener a los clientes

La menor llegada de vehículos obliga al puerto a mirar más allá del negocio automotriz y reforzar su estrategia para retener carga, inversión y empresas que encuentran en Lázaro Cárdenas una plataforma logística competitiva.

Para la comunidad portuaria, el problema es que la percepción estatal termina por trasladarse al recinto y puede influir en las decisiones de importadores, navieras y empresas que evalúan establecer operaciones.

“Ustedes vieron todo lo que pasó la semana pasada: dicen Michoacán y piensan en Lázaro Cárdenas, piensan en el puerto, y los importadores empiezan a pensar en mover su carga (a otros puertos)”, comentó María Agustina Álvarez, gerente comercial de la Asipona Lázaro Cárdenas, en entrevista con Expansión.

Uno de sus principales argumentos de los operadores de la terminal es el espacio. De acuerdo con información de la comunidad portuaria, existen 1,174 hectáreas disponibles para crecer, una ventaja relevante frente a otros puertos del Pacífico que enfrentan restricciones físicas.

El contraste con Manzanillo, el principal puerto mexicano en movimiento de contenedores, es que este último enfrenta una mayor presión por la disponibilidad de superficie para ampliar sus operaciones.

Lázaro Cárdenas también busca capitalizar su infraestructura ferroviaria. El recinto cuenta con 97.22 kilómetros de vías dentro de sus instalaciones y actualmente tiene la salida de dos trenes intermodales diarios, con posibilidad de sumar un tercero según los volúmenes de carga.

El ferrocarril representa 26% del ingreso y desalojo de contenedores del puerto, de acuerdo con información de la comunidad portuaria. Para las empresas que buscan conectar sus operaciones con el centro y norte del país, esta infraestructura se convierte en uno de los principales argumentos de competitividad.

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Además, la operación portuaria ha mostrado avances en eficiencia. En la temporada actual, una de las de mayor afluencia del año, los tiempos promedio de despacho se ubican en 3 horas y 30 minutos. Un año antes, el proceso podía tomar entre seis y hasta 10 horas.

La mejora responde, entre otros factores, a una mayor coordinación entre autoridades y empresas, una asignación más eficiente de citas, la homologación de información y una mayor conectividad informática.

Los avances también se reflejan en el movimiento de contenedores. Entre enero y julio, Lázaro Cárdenas movilizó 1 millón 583,891 contenedores, un incremento de 6.7% frente al mismo periodo de 2025, según datos de la Secretaría de Marina.

La percepción de inseguridad

Pero para retener a los clientes existentes, la terminal enfrenta un obstáculo que no se resuelve únicamente con infraestructura: la percepción de inseguridad.

La semana pasada, un operativo para capturar en Michoacán a un delincuente conocido como “Tío Lako” derivó en narcobloqueos en al menos 15 municipios del estado. Aunque Lázaro Cárdenas no estuvo entre los puntos afectados, el episodio volvió a colocar a Michoacán en el centro de la conversación sobre seguridad.

El desafío no es nuevo. En 2021, un bloqueo de las vías ferroviarias de Kansas City, hoy Canadian Pacific Kansas City, por parte de integrantes de la CNTE se prolongó durante tres meses y generó pérdidas de al menos 30 millones de dólares para empresas de logística.

Aunque los bloqueos ferroviarios de esa magnitud ya no forman parte de la operación actual del puerto, el episodio dejó una huella entre los usuarios y contribuyó a una percepción que la comunidad portuaria todavía busca revertir.

“Está el reto de la percepción del cliente (sobre la seguridad), porque cambiarla es muy complicado de la noche a la mañana”, añadió Álvarez.

La estrategia para mejorar esa imagen incluye una mayor coordinación con las autoridades estatales. La industria forma parte del Subcomité de Logística y Operación Portuaria, desde donde se busca garantizar la continuidad de las operaciones y atender los riesgos que puedan afectar las cadenas logísticas.

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Inversiones apuestan por el puerto

Mientras busca convencer a nuevas empresas, el puerto cuenta con inversiones que muestran que algunas compañías mantienen su confianza en su potencial.

APM Terminals anunció en marzo una inversión de 350 millones de dólares para ampliar sus capacidades en Lázaro Cárdenas, con la adquisición de grúas y otros equipos que permitirán elevar su capacidad hasta 2 millones de TEU al año.

Para Beatriz Yera, directora general de APM Terminals México, el proyecto representa “un indicativo del nivel de confianza que tienen las líneas navieras hacia APM y Lázaro Cárdenas, donde deciden ampliar servicios, traer barcos más grandes”.

Por su parte, Hutchison Ports, que tiene una participación de 38% en el mercado portuario nacional, destina 250 millones de dólares a ampliar sus capacidades en el recinto michoacano.

La estrategia también incluye promoción internacional. Carina Zavala, subgerente comercial de Hutchison Ports LCT, explica que la terminal realiza visitas anuales a China para presentar sus capacidades ante potenciales clientes.

“Queremos erradicar esa percepción negativa que se tiene en el puerto, porque eso es. El puerto es seguro, las carreteras son seguras, el tema del ferrocarril ya hoy también garantiza seguridad”, asegura Zavala.

El desafío para Lázaro Cárdenas, por tanto, cambió. El puerto demostró que puede atender un crecimiento acelerado, incluso al punto de enfrentar episodios de saturación derivados del auge de los vehículos asiáticos. Ahora necesita convertir esa capacidad en un argumento para atraer nuevas industrias y usuarios.

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puertos marítimos Asia Pacífico

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