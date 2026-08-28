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Porsche cambia el rumbo de su electrificación y ofrecerá la Cayenne en tres motorizaciones en México

La Cayenne eléctrica llega a México como parte de una estrategia más flexible de Porsche, que mantendrá motores de combustión e híbridos enchufables hasta bien entrada la década de 2030.
vie 28 agosto 2026 01:44 PM
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Un Porsche Cayenne eléctrico en color naranja.
La expectativa de la firma en México es que, de cada tres Cayenne que se vendan en el país, uno sea eléctrico. (Porsche)

Porsche está dando un nuevo paso en México con el lanzamiento de la versión eléctrica de Cayenne, que se convertirá en su vehículo de entrada para este tipo de tecnologías en el país y que, desde la perspectiva de la marca, llega a complementar su oferta en el país.

Pese al lanzamiento, la firma no pretende descontinuar la versión a gasolina ni la híbrida enchufable que ya comercializa en el país, de tal manera que ahora se ofrecerá dicho vehículo con tres motorizaciones.

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“Es un auto que viene a complementar la gama, es decir, no viene a sustituir el motor de combustión, sino que seguiremos ofreciendo las versiones en motores a gasolina, híbridos enchufables y esta eléctrica”, comenta Camilo San Martin, director general de Porsche México en entrevista con Expansión.

Algunos otros fabricantes de la industria automotriz, como los proveedores de equipo original, han optado por tomar decisiones similares. La alemana Bosch, también ha optado por seguir incluyendo en sus desarrollos aplicaciones tanto para vehículos a gasolina como eléctricos e incluso a hidrógeno.

Desde su perspectiva, la comercialización de la versión eléctrica de Cayenne será similar a la que han tenido los otros modelos que ya cuentan con esta motorización, como Macan, en donde de cada tres autos vendidos, uno es eléctrico.

La estrategia va en línea con las decisiones tomadas desde casa matriz, en donde la electrificación automotriz se ha observado con un menor ritmo frente al esperado.

“Modelos actuales como el Panamera y el Cayenne seguirán estando disponibles con motores de combustión e híbridos enchufables hasta bien entrada la década de 2030”, agregó la matriz de Porsche.

Hace unos años, Porsche había anunciado que toda su nueva gama de SUV, situados por encima de Cayenne, se estarían fabricando y comercializando solo en versiones eléctricas, sin embargo, por las “condiciones del mercado”, fue se optó por un cambio de rumbo que llegó hasta las plataformas de producción.

“Debido al retraso en la adopción de la movilidad eléctrica, el lanzamiento al mercado de ciertos modelos totalmente eléctricos se pospondrá. En particular, se reprogramará el desarrollo de la nueva plataforma para vehículos eléctricos previstos para la década de 2030”, expuso la firma.

Dicha plataforma se rediseñará en coordinación con otras marcas del Grupo Volkswagen como respuesta a lo que denominó un “notable descenso en el crecimiento” de la demanda de vehículos totalmente eléctricos.

Desde la perspectiva de San Martín y basándose en datos de Bloomberg, México está entre los tres países de América Latina en donde más avanza la electrificación automotriz, pero la demanda no alcanza tal magnitud como para solo volcar su portafolio a unidades totalmente eléctricas.

Hoy la palabra flexibilidad cobra sentido al momento de tejer la oferta de Porsche en México, de tal manera que dejarla limitada a solo versiones eléctrica era reducir su oportunidad de llegar a nuevos clientes.

“Podemos decir que la electromovilidad avanza, a su ritmo, pero avanza. Es decir, tal vez veníamos de un ritmo más acelerado en otros países, que a lo mejor se ha desacelerado un poco, pero hacia allá vamos y justamente nosotros estamos robusteciendo nuestra oferta hacia nuestros clientes para que puedan tener la flexibilidad de un motor a combustión, híbrido enchufable o 100% eléctrico”, agrega San Martin.

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Precios y características

Cayenne llega en tres versiones, de las cuales su tope de gama, la Turbo Electric, cuenta con una potencia de 1,156 caballos de fuerza, por lo que San Martin lo coloca como el vehículo más potente en la historia de Porsche contando también las unidades a gasolina.

Al mismo tiempo, ésta versión cuenta con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos, una intervalo que en su versión de entrada se alcanza en 4.8 segundos, al contar con una tecnología e ingeniería similar a la que tienen los autos de la Fórmula E.

La autonomía de Cayenne empieza en 661 kilómetros por carga en su versión de entrada hasta 669 kilómetros. La velocidad máxima va desde los 230 kilómetros por hora hasta los 260 en su versión tope de gama.

El vehículo cuenta con 4,996 mm de longitud; 1,890 mm de ancho y 1,674 mm de altura, además de un maletero trasero con capacidad de hasta 1,588 litros, mientras que, en maletero frontal, ya que la batería va integrada al chasis en la parte inferior del vehículo, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 90 litros.

Como es habitual en Porsche, es posible elegir los colores tanto interiores como exteriores del vehículo en más de 100 tonos, de igual manera, es posible personalizar los rines, así que de acuerdo con San Martín, se pueden hacer hasta 1.5 millones de combinaciones.

El precio de Cayenne Electric arranca en un valor de 2 millones 194,000 pesos hasta los 2 millones 864,000 pesos para su versión Turbo Electric.

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Tags

Porsche Autos eléctricos automotriz, autos, autos eléctricos

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