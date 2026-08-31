Esta es la fecha oficial del Buen Fin 2026: cuándo empieza y todo lo que debes saber para aprovechar los descuentos

El Buen Fin 2026, que se caracteriza por ofrecer promociones y descuentos a los consumidores, ya tiene fecha para llevarse a cabo este año.
En esta ocasión, a lo largo de cinco días se podrán aprovechar grandes promociones durante el próximo mes de noviembre. Aquí te compartimos algunos de los detalles para el llamado “fin de semana más barato del año”.
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¿Cuándo se llevará a cabo el Buen Fin 2026?
De acuerdo con la información publicada en la página web oficial del Buen Fin 2026 , este año, el evento de promociones y descuentos se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, coincidiendo con el puente por el aniversario de la Revolución Mexicana.
En total, serán cinco días los que durará el evento, incluyendo el día inhábil por el puente del Día de la Revolución, que es el lunes 16 de noviembre.
¿Cómo puedo registrar mi negocio para participar en el Buen Fin 2026?
Aunque todavía faltan poco más de dos meses para la realización del Buen Fin 2026, ya se abrió la convocatoria para el registro de comercios interesados.
De acuerdo con la página web oficial del Buen Fin, el registro de los negocios se llevará a cabo del próximo 8 de septiembre y hasta el 12 de noviembre a las 23:59 horas.
Es importante precisar que para registrar un negocio en este programa, es necesario contar con un RFC válido, pues el registro y el uso de la marca está limitado a personas físicas y morales legalmente constituidas.
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Beneficios de inscribir un negocio en El Buen Fin 2026
De acuerdo con los organizadores del Buen Fin 2026, estos son los beneficios por inscribir un negocio en este programa:
- Las empresas pueden ser consultadas por el público en general, ya sea por categoría, comercio participante o tipo de negocio, lo que permitirá aumentar el número de ventas.
- Las empresas registradas cuentan con el respaldo de los organizadores y aliados del programa, por lo que podrán descargar el manual de identidad, uso de marca y logotipo oficial.
- Los negocios registrados también tiene acceso a materiales y recursos que el programa “Buen Fin” ofrece gratuitamente para que puedan vender en línea y mejorar sus ventas digitales.
- Los comercios registrados también pueden participar en un sorteo organizado por el SAT.
- Pueden afiliarse a programas de ConciliaExprés y CopyAdvise que Profeco pone a disposición de los participantes.
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¿Cómo saber si un negocio participa en El Buen Fin 2026?
Como consumidor, las personas pueden consultar los negocios participantes a través de la página web oficial del Buen Fin.
También se puede verificar cuáles son los negocios participantes a través del código QR que aparece en la publicidad oficial de los negocios.