Esta es la fecha oficial del Buen Fin 2026: cuándo empieza y todo lo que debes saber para aprovechar los descuentos

¿Cuándo se llevará a cabo el Buen Fin 2026?

De acuerdo con la información publicada en la página web oficial del Buen Fin 2026 , este año, el evento de promociones y descuentos se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, coincidiendo con el puente por el aniversario de la Revolución Mexicana.

En total, serán cinco días los que durará el evento, incluyendo el día inhábil por el puente del Día de la Revolución, que es el lunes 16 de noviembre.

¿Cómo puedo registrar mi negocio para participar en el Buen Fin 2026?

Aunque todavía faltan poco más de dos meses para la realización del Buen Fin 2026, ya se abrió la convocatoria para el registro de comercios interesados.

De acuerdo con la página web oficial del Buen Fin, el registro de los negocios se llevará a cabo del próximo 8 de septiembre y hasta el 12 de noviembre a las 23:59 horas.

Es importante precisar que para registrar un negocio en este programa, es necesario contar con un RFC válido, pues el registro y el uso de la marca está limitado a personas físicas y morales legalmente constituidas.