Volkswagen y sindicato llegan a preacuerdo de última hora: buscan evitar huelga

Promesa de aumento salarial evita estallido de huelga

La promesa de aumento salarial fue crucial para evitar el estallido de una huelga en la planta armadora de Puebla. El preacuerdo contempla un aumento directo del 4.3% directo al salario tabulado por cuota diaria.

Este aumento tendría efecto retroactivo al 18 de agosto, que además contempla un bono único de 16,300 pesos brutos que la automotriz deberá pagar vía nómina durante la primera semana de octubre.

Otro punto importante es el de la cláusula de garantía de utilidades, donde se establece una base de 32 días de salario tabulado para el pago que recibirá el personal durante la última semana de mayo próximo.

En caso de que la empresa no genere utilidades, o cuando el cálculo individual de cada trabajador resulte inferior al equivalente de esos 32 días de salario, la empresa estará obligada a cubrir la diferencia. Dentro de los acuerdos, también destaca la retabulación para los técnicos facilitadores de nivel R.

Adicionalmente, tanto los trabajadores como la empresa elevarán sus aportaciones al fondo de ahorro, pasando de 10 a 10.8% semanal. Otros puntos contemplados en el convenio preliminar consideran el aumento de vales de despensa, ayuda para útiles escolares, permutas para matrimonio o defunción y fomento deportivo.