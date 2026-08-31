Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Volkswagen y sindicato llegan a preacuerdo de última hora: buscan evitar huelga

El pacto provisional contempla un aumento salarial, así como el pago de un bono de parte de la automotriz.
lun 31 agosto 2026 06:48 PM
Añadir Expansión en Google
Entrada de la planta de VW en Puebla.
El acuerdo contempla un aumento salarial y otros beneficios para los trabajadores de la automotriz. (Mireya Novo)

Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) llegaron a un convenio preliminar con el que se evita el estallido de una huelga con la promesa de un aumento salarial, garantía de utilidades y nuevas medidas laborales.

Este preacuerdo entre ambas partes llega después de semanas de negociaciones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que reduce considerablemente el estallido de una huelga, principalmente en las instalaciones de la automotriz alemana en Puebla, Puebla .

Publicidad

Promesa de aumento salarial evita estallido de huelga

La promesa de aumento salarial fue crucial para evitar el estallido de una huelga en la planta armadora de Puebla. El preacuerdo contempla un aumento directo del 4.3% directo al salario tabulado por cuota diaria.

Este aumento tendría efecto retroactivo al 18 de agosto, que además contempla un bono único de 16,300 pesos brutos que la automotriz deberá pagar vía nómina durante la primera semana de octubre.

Otro punto importante es el de la cláusula de garantía de utilidades, donde se establece una base de 32 días de salario tabulado para el pago que recibirá el personal durante la última semana de mayo próximo.

En caso de que la empresa no genere utilidades, o cuando el cálculo individual de cada trabajador resulte inferior al equivalente de esos 32 días de salario, la empresa estará obligada a cubrir la diferencia. Dentro de los acuerdos, también destaca la retabulación para los técnicos facilitadores de nivel R.

Adicionalmente, tanto los trabajadores como la empresa elevarán sus aportaciones al fondo de ahorro, pasando de 10 a 10.8% semanal. Otros puntos contemplados en el convenio preliminar consideran el aumento de vales de despensa, ayuda para útiles escolares, permutas para matrimonio o defunción y fomento deportivo.

volkswagen-anuncia-50-000-despidos
Empresas

Volkswagen anuncia 50,000 despidos adicionales en medio de su peor crisis en años

Publicidad

Preacuerdo contempla medidas por el bienestar de trabajadores

Además, el acuerdo provisional también contempla una cláusula enfocada en la prevención de riesgos relacionado con la llamada “Ley Silla” para aquellos trabajadores que permanecen de pie durante más de tres horas seguidas.

VW deberá colocar sillas con respaldo ergonómico en las áreas que determine la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene a partir de evaluaciones técnicas. Como parte de este compromiso, los trabajadores que presenten molestias físicas relacionadas con su trabajo deberán ser canalizados para recibir la atención médica pertinente.

Armado de autos en planta de VW en Puebla.
El acuerdo contempla medidas por el bienestar de los empleados. (Mireya Novo)

Publicidad

¿Cuándo se votará para aprobar el acurdo?

Los empleados de Volkswagen de México someterán el convenio a votación el próximo 11 de septiembre mediante voto personal. Con este proceso, terminará el proceso de revisión contractual, siempre y cuando la mayoría de los empleados vote a favor de dicho acuerdo.

Después que se certifiquen los resultados de la votación, el acuerdo mantendrá la vigencia indeterminada del contrato colectivo. Con la aprobación, quedará completamente descartada la huelga que por un momento parecía estallaría en la automotriz.

De acuerdo con SITAIVW, la próxima revisión salarial está programada para antes del 18 de febrero de 2027 y la siguiente revisión contractual se llevará a cabo en agosto de 2028.

Tags

Volkswagen AG

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad