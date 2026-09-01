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El sedán subcompacto más caro cuesta 47,100 pesos más que el más barato, pero tiene menos espacio

Aveo, Mazda 2, Kia K3 y Nissan Versa parten de distintos precios y ofrecen diferencias clave en espacio, cajuela, potencia y equipamiento.
mar 01 septiembre 2026 11:31 AM
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Chevrolet Aveo, Mazda 2, Kia K3 y Nissan Versa estacionados en showroom.
Los subcompactos muestran que pagar más no necesariamente significa obtener mayor espacio para pasajeros o equipaje. (Expansión|Gemini)

Comprar un sedán de entrada implica decidir qué características justifican pagar más. Chevrolet, Mazda, Kia y Nissan ofrecen versiones manuales que parten de 262,800 pesos y llegan hasta 309,900 pesos.

Entre estas opciones hay diferencias en potencia, tecnología y equipamiento, pero también en dos aspectos que pueden pesar mucho para el uso diario: el espacio para pasajeros y la capacidad para llevar equipaje.

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El subcompacto más amplio del mercado supera al más caro

Con 309,900 pesos, el Nissan Versa Sense Base TM es el más costoso de las cuatro versiones analizadas. El Chevrolet Aveo LS TM parte de 262,800 pesos, una diferencia de 47,100 pesos.

Pero el precio no sigue el mismo orden que el espacio:

- Kia K3: 304,900 pesos | 544 L de cajuela

- Chevrolet Aveo: 262,800 pesos| 475 L

- Nissan Versa: 309,900 pesos | 466 L

- Mazda 2: 301,900 pesos| 440 L

Con 544 litros, el Kia K3 tiene la cajuela más grande del grupo, aunque cuesta 5,000 pesos menos que el Versa. Además, es el más largo, con 4,545 mm, y ofrece 981 mm para las piernas en la segunda fila.

Para quien prioriza pasajeros y equipaje, esa diferencia es importante: el modelo más caro no es el que ofrece mayor capacidad de carga ni el mayor espacio trasero.

La cifra reportada para el Mazda 2 corresponde a la capacidad con los asientos abatidos.

Aveo también supera al Versa en practicidad

Los 9 litros adicionales de cajuela del Aveo frente al Versa no son la única ventaja del Chevrolet. Su banca trasera puede abatirse, mientras que los asientos posteriores del Versa Sense Base son fijos.

Eso cambia la utilidad del espacio cuando se necesita transportar objetos voluminosos. Mazda también ofrece una solución flexible con una segunda fila abatible en proporción 40/60.

Otro contraste aparece en los frenos y la transmisión. El Aveo LS TM equipa discos en las cuatro ruedas y una caja manual de 6 velocidades; el Versa de entrada utiliza tambores traseros y transmisión manual de 5 velocidades.

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La diferencia de precio sí se traduce en ventajas, pero cada marca las coloca en un lugar distinto:

- Mazda 2: 109 HP, pantalla de 7 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, seis bocinas y volante con ajuste de altura y profundidad.

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- Kia K3: mayor espacio para pasajeros, cajuela de 544 litros, frenos de disco en las cuatro ruedas, asistente de arranque en pendientes y garantía de 7 años o 150,000 km para el tren motriz.

- Nissan Versa: 118 HP, 110 lb-pie de torque, pantalla táctil de 9 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Control Dinámico Vehicular y Asistente de Ascenso en Pendientes.

El Versa, eso sí, tiene un detalle particular en su versión de entrada: aunque incorpora la pantalla más grande, su sistema de sonido cuenta con solo dos bocinas y no incluye cámara de reversa.

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El precio más alto no determina cuál conviene más

Los cuatro sedanes parten de configuraciones que comparten elementos importantes, como seis bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, control electrónico de estabilidad y rines de acero de 15 pulgadas.

También registran consumos combinados relativamente cercanos: 20.4 km/l para Aveo, 19.5 km/l para Mazda 2 y 18.81 km/l para Versa.

Al final, los 47,100 pesos adicionales que cuesta el Versa frente al Aveo se justifican por atributos distintos, como potencia y tecnología, no por una mayor capacidad de carga. Para quien busca espacio, el K3 toma la ventaja; para quien quiere gastar menos sin renunciar a ciertos elementos mecánicos y de practicidad, el Aveo plantea una alternativa difícil de ignorar.

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Clase C Nissan Chevrolet

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