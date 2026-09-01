El subcompacto más amplio del mercado supera al más caro

Con 309,900 pesos, el Nissan Versa Sense Base TM es el más costoso de las cuatro versiones analizadas. El Chevrolet Aveo LS TM parte de 262,800 pesos, una diferencia de 47,100 pesos.

Pero el precio no sigue el mismo orden que el espacio:

- Kia K3: 304,900 pesos | 544 L de cajuela

- Chevrolet Aveo: 262,800 pesos| 475 L

- Nissan Versa: 309,900 pesos | 466 L

- Mazda 2: 301,900 pesos| 440 L

Con 544 litros, el Kia K3 tiene la cajuela más grande del grupo, aunque cuesta 5,000 pesos menos que el Versa. Además, es el más largo, con 4,545 mm, y ofrece 981 mm para las piernas en la segunda fila.

Para quien prioriza pasajeros y equipaje, esa diferencia es importante: el modelo más caro no es el que ofrece mayor capacidad de carga ni el mayor espacio trasero.

La cifra reportada para el Mazda 2 corresponde a la capacidad con los asientos abatidos.

Aveo también supera al Versa en practicidad

Los 9 litros adicionales de cajuela del Aveo frente al Versa no son la única ventaja del Chevrolet. Su banca trasera puede abatirse, mientras que los asientos posteriores del Versa Sense Base son fijos.

Eso cambia la utilidad del espacio cuando se necesita transportar objetos voluminosos. Mazda también ofrece una solución flexible con una segunda fila abatible en proporción 40/60.

Otro contraste aparece en los frenos y la transmisión. El Aveo LS TM equipa discos en las cuatro ruedas y una caja manual de 6 velocidades; el Versa de entrada utiliza tambores traseros y transmisión manual de 5 velocidades.



¿Qué compras al pagar hasta $47,100 más?

La diferencia de precio sí se traduce en ventajas, pero cada marca las coloca en un lugar distinto:

- Mazda 2: 109 HP, pantalla de 7 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, seis bocinas y volante con ajuste de altura y profundidad.